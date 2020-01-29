 Европарламент одобрил соглашение по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 29.01.2020

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Европа

Европарламент одобрил соглашение по "Брекзиту"

Документ был ратифицирован подавляющим большинством европарламентариев. Последним шагом по соглашению о "Брекзите" со стороны Евросоюза станет одобрение соглашения Советом ЕС.

Депутаты Европарламента

Депутаты Европарламента

Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил соглашение между Брюсселем и Лондоном о порядке и условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза. За ратификацию этого документа в среду, 29 января, проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Для принятия решения было достаточно простого большинства в Европарламенте, насчитывающем 751 место.

Контекст

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Ратификация соглашения по "Брекзиту" - последнее крупное препятствие перед выходом Великобритании из состава Евросоюза. Теперь этот документ должен окончательно подтвердить Совет ЕС в рамках письменной процедуры, которая, по всей видимости, станет простой формальностью. Ожидается, что это произойдет уже 30 января.

Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января в 24 часа по среднеевропейскому времени (23:00 GMT, 02:00 1 февраля МСК) - через три с половиной года после референдума, в ходе которого незначительное большинство британцев проголосовало за "Брекзит".

За "Брекзитом" последует переходный период продолжительностью 11 месяцев, в течение которого в практической жизни значительных перемен не ожидается.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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