 Европарламент одобрил реформу авторского права в ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2019

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Европа

Европарламент одобрил реформу авторского права в ЕС

После одобрения Европарламента членам ЕС предстоит утвердить новые правила. Критики реформы опасаются ограничения свободы интернета. Противники реформы авторского права неоднократно протестовали.

Зал заседаний Европарламента в Страсбурге (фото из архива)

Депутаты Европарламента, во вторник, 26 марта, одобрили реформу авторского права в Евросоюзе. За ее принятие высказались 348 парламентариев, против выступили 274 человека, еще 36 воздержались. Теперь новые правила должны утвердить сами страны, входящие в состав ЕС.

По мнению противников реформы, она приведет к существенному ограничению свободы интернета. Беспокойство критиков вызывают, в частности, статьи 11 и 13, которая в итоговом варианте документа стала 17-й. Первая обязывает агрегаторы или социальные сети платить СМИ за повторное использование их материалов, а вторая предусматривает ужесточение обязательств по авторским правам для коммерческих платформ - таких как Youtube, Instagram и GitHub.

Контекст

Российские чиновники не могут реально наказать иностранные интернет-сервисы. Поэтому остается только делать вид, что Google и другие компании согласны подчиняться Роскомнадзору, считает Александр Плющев. (08.02.2019)

До сих пор пользователи имели лишь незначительный контроль над своими данными, тем или иным путем попавшими в интернет. Принятый в Евросоюзе новый закон позволит изменить ситуацию. (25.05.2018)

Еврокомиссия предложила ввести новые правила еще в 2016 году. Их целью Брюссель называл адаптацию закона об авторском праве к новой цифровой реальности, а также необходимость справедливой оплаты труда авторов и правообладателей.

Протесты и забастовка немецкой "Википедии"

Противники реформы неоднократно устраивали акции протеста. Так, в начале марта около 3,5 тысяч человек провели демонстрацию в Берлине, а на протесты 23 марта вышли десятки тысяч жителей Германии. Кроме того, 21 марта немецкая "Википедия" объявила однодневную забастовку.

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