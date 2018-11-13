 Европарламент критикует Молдавию за отход от демократических стандартов | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Европарламент критикует Молдавию за отход от демократических стандартов

Парламент ЕС назвал Молдавию страной, "охваченной интересами олигархов". Евродепутаты призвали не возобновлять финансовую помощь Кишиневу до парламентских выборов в стране.

зал заседания Европарламента

Европейский парламент выразил серьезную обеспокоенность отступлением Молдавии от демократических стандартов и назвал ее страной, "охваченной интересами олигархов". Соответствующая резолюция, касающаяся выполнения Кишиневом соглашения об ассоциации с ЕС, была одобрена на пленарном заседании евродепутатов в Страсбурге вечером в среду, 14 ноября.

Контекст

Пятеро судей, а также прокурор и адвокат, задержаны в Кишиневе. Все они причастны к громким процессам последних лет. В чем же обвиняют задержанных служителей Фемиды? (24.10.2018)

В Кишиневе уже 10 дней продолжаются протесты из-за отмены результатов выборов мэра. Ждет ли Молдавию своя "бархатная революция"? DW разбиралась в ситуации. (29.06.2018)

20 мая в Молдавии прошли местные выборы, на которых, по мнению опрошенных DW экспертов, использовались электоральные технологии предстоящих выборов в парламент страны. О чем же речь? (21.05.2018)

"Такие центральные ценности, как демократия и верховенство права, подрываются правящими политиками, связанными общими бизнес-интересами, что не находит возражения со стороны большей части политического класса и органов юстиции", - говорится в документе. Из-за этого "экономическая и политическая власть" в Молдавии сконцентрирована в руках небольшой группы людей, "оказывающих влияние на парламент, правительство, партии, госинституты, полицию, органы юстиции и СМИ", указано далее в тексте резолюции.

Снижение демократических стандартов в Молдавии европарламентарии связали также с "недавними изменениями в избирательном законодательстве" и признанием недействительной победы проевропейского кандидата Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева.

Европарламент - за заморозку помощи Кишиневу до выборов

Кроме того Европарламент выразил обеспокоенность "процессами против правозащитников, независимых судей, журналистов и критиков правительства и председателя правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка".

В тексте резолюции содержится призыв не возобновлять выделение Кишиневу замороженной в текущем году макрофинансовой помощи ЕС до парламентских выборов в стране, намеченных на февраль 2019 года.

Смотрите также:

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Пять лет назад Таня уехала в Италию на заработки. Она ухаживает за стариками. Зарабатывает около 850 евро в месяц. Три ее дочери - Ольга, Сабрина и Каролина - остались в Молдавии. Им было тогда 12, 9 и 8 лет. Сначала они жили одни, потом у разных людей, которым Таня посылала деньги. Сейчас старшая - Ольга - заканчивает школу в Кишиневе, двух младших мать забрала к себе в Италию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Мама звонит из Италии.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Со стола убрать некому...

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Родители Каталины в последние семь лет редко бывают дома. Сначала они работали в Москве, несколько месяцев назад получили рабочую визу в Италию. Бабушка живет в другой деревне, но переехала к Каталине и ее брату Виктору, чтобы присматривать за ними.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Оттилии был год, когда ее родители уехали на Запад на заработки. По 4 тысячи евро они заплатили человеку, который переправил их в Италию. Так как они находились там нелегально, то боялись выехать из страны: а вдруг не пустят обратно? Оттилия не видела их пять лет. Она жила с бабушкой, которую называла "мама". Год назад ее родители получили вид на жительство и забрали Оттилию к себе.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Лилия перебралась с мужем на Запад восемь лет назад. Пришлось очень много работать, чтобы отдать взятые в долг под огромные проценты деньги, которые они заплатили, чтобы их нелегально переправили через границу. Наде и Алине было тогда 9 и 6 лет. Дочери жили у бабушки и дедушки. Трижды в месяц Лилия посылала им посылки. Сейчас родители забрали детей к себе. "Виза" стоила по 1500 евро на ребенка.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    Посылки детям в Молдавию.

  • Страна без родителей

    Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

    В пустующей родительской кровати...

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 21:16
Now live
21:16 мин

Президент Молдавии: Нам не хватает такого патриота, как Путин, во главе страны

Контекст

Страна без родителей: работа на Западе, дети в Молдавии

250 тысяч детей растут в Молдавии без родителей, уехавших на заработки за границу - в первую очередь, в Италию. Андреа Дифенбах рассказывает о них в книге "Страна без родителей", вышедшей в издательстве Kehrer-Verlag. (06.07.2016)  

Ссылки в интернете

Резолюция Европарламента

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Молдавии: Нам не хватает такого патриота, как Путин, во главе страны  

Выборы в Молдавии: поворот от Евросоюза к России?  

Пропажа миллиарда: в Кишиневе проходят протесты  

Реклама

Самые читаемые

Курсу евро грозит дальнейшее снижение не только из-за Италии  

США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2"  

Что известно об ультраправой конспиративной сети в бундесвере  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно