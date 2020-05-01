Еврокомиссия представила план восстановления ЕС после пандемии

В Евросоюзе представили план восстановления от кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной болезни COVID-19. План под названием "ЕС следующего поколения" обнародовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), выступая в среду, 27 мая, в Европарламент в Брюсселе. По ее словам, "план восстановления превратит огромный вызов, перед которым мы оказались, в шанс. Он не только поддержит восстановление, но и будет инвестицией в будущее".

Объем представленного Еврокомиссией плана составляет 750 млрд евро. Это в полтора раза больше, чем инициатива Германии и Франции, предложивших направить на восстановление экономики 500 млрд евро.

Вместе с планом Еврокомиссия представила и обновленный проект долгосрочного бюджета ЕС на 2021-27 годы в размере 1,1 трлн евро. План восстановления не является частью этого бюджета, но тесно связан с ним, поскольку бюджетные рамки - это единственный вариант собрать и распределить такую большую сумму, как 750 млрд евро.

Кому и для чего предусмотрена помощь ЕС

В рамках этого плана деньги направят на три направления:

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- Львиная доля пойдет на прямую поддержку стран ЕС. Государства сами будут разрабатывать конкретные планы по восстановлению и проведению реформ. Если эти планы согласуют, то на них будут выделять деньги. Кроме того, предусмотрено финансирование развития наиболее отсталых регионов в ЕС, а также сельской местности. Еще один приоритет - поддержка перехода стран к климатической нейтральности.

- Прямая помощь экономике с помощью инвестиций, а также инструмента поддержки финансовой стабильности предприятий.

- Последний элемент в Еврокомиссии назвали "Извлечь урок из кризиса". Речь идет о дополнительных расходах на исследования и науку, о новой программе здравоохранения, а также об увеличении поддержки третьих стран.

Помощь в виде грантов и кредитов

Одним из наиболее спорных аспектов нового плана Еврокомиссии является вопрос, в какой форме будут выделять помощь: грантов или кредитов. Наиболее пострадавшие от пандемии страны, в частности Италия и Испания, выступают за гранты, тогда как кредиты отстаивают страны, платящие в бюджет ЕС существенно больше, чем они оттуда получают, например Нидерланды и Австрия. На данный момент в плане Еврокомиссии предусмотрено, что 500 млрд евро будут грантами, а 250 млрд - кредитами.

Где ЕС возьмет деньги на восстановление

Главный вопрос - где ЕС возьмет эти 750 млрд евро. Их Еврокомиссия займет на финансовых рынках. Преимущество в том, что большинство рейтинговых агентств оценивают кредитный рейтинг ЕС на наивысшем уровне - ААА. Потому условия будут выгодными.

Впрочем, все эти деньги придется возвращать. С кредитами ясно - их будут выплачивать страны, получившие их. С грантами дело обстоит сложнее, ведь для их получателей - это безвозвратная помощь. И потому возвращать 500 млрд евро придется всему Евросоюзу. Выплачивать тело занятых Еврокомиссией кредитов будут из бюджетов ЕС, начиная с 2028 года и заканчивая 2058 годом. Проценты придется платить и в период 2021-27 годов.

Эти деньги можно будет собрать тремя путями: либо сокращением других расходов, либо увеличением взносов стран-членов в бюджет объединения, либо из собственных ресурсов ЕС. К последним относятся, в частности, таможенные сборы и НДС, часть которых идет напрямую в бюджет ЕС. Еврокомиссия предложила прибавить к этому часть доходов от системы торговли выбросами в атмосферу и цифровой налог, введение которого до сих пор остается нерешенным вопросом в ЕС.

Утверждение плана потребует времени

Теперь этот план должны рассмотреть главы государств и правительств стран ЕС. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, сделать это планируют на саммите ЕС 19 июля. На этом процесс утверждения однако не завершится. Для того, чтобы Еврокомиссия могла занять средства, необходимо увеличить верхний лимит собственных ресурсов ЕС. А это требует ратификации парламентами всех 27 государств-членов объединения. Поэтому в полной мере план начнет реализовываться не ранее 1 января 2021 года. В то же время, 11,5 млрд евро планируют начать выделять уже с сентября - для этой суммы достаточно будет согласия Европарламента.

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