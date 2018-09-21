 Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше | Новости из Германии о Европе | DW | 24.09.2018

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Европа

Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше

Брюссель обратился в Европейский суд с жалобой на новый закон в Польше, согласно которому судей могут досрочно отправлять на пенсию.

Суд ЕС

Суд ЕС

Европейская комиссия приняла решение обратиться в Европейский суд, являющийся высшей инстанцией Суда Европейского союза, с жалобой на власти Польши в связи с реформой судебной системы в этой стране. В заявлении, распространенном в понедельник, 24 сентября, указывается на нарушение Варшавой принципа независимости судебной власти при принятии закона о Верховном суде Польши.

"Мы решили обратиться в Европейский суд, чтобы защитить независимость польского Верховного суда", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Ведомство попросило суд в Люксембурге вынести временное судебное распоряжение до вынесения окончательного решения по этому делу. Правило о досрочном отправлении судей Верховного суда в отставку должно быть временно отменено до тех пор, пока Европейский суд не вынесет свое решение, заявила представитель брюссельского ведомства.

Контекст

Комментируя заявление Брюсселя, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в эфире частного телеканала TVN24 предположил, что Варшава подчинится решению Европейского суда.

Спорный закон в Польше

В июле в Польше вступил в силу закон, по которому судей смогут досрочно отправлять на пенсию. В штате судов останутся только те, кто предоставил медицинские документы и получил согласие главы государства. Закон также предполагает, что министр юстиции Польши сможет инициировать отставку и назначать судей Верховного суда. Новые правила могут привести к отставке около 40 процентов действующих судей Верховного суда.

В ЕС считают, что данный закон "подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей". По мнению Еврокомиссии, Варшава не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека. Первое предупреждение Еврокомиссия направила Варшаве в июле. В середине августа Брюссель заявил, что рассматривает возможность обратиться с соответствующей жалобой в Европейский суд.

Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции с 2015 года. Свои действия она объясняет тем, что судей назначило правившее до этого либеральное правительство, а также тем, что некоторые судьи занимают свои должности со времен коммунистического режима.

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    Автор: Элла Володина


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