 Еврокомиссия оштрафовала пять банков более чем на 1 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 16.05.2019

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Европа

Еврокомиссия оштрафовала пять банков более чем на 1 млрд евро

Американские банки Citigroup и JP Morgan, британские RBS и Barclays, японский Mitsubishi UFG обвиняют в картельном сговоре при продаже валют.

Среди участников картельного сговора британский банк Barclays

Среди участников картельного сговора британский банк Barclays

Надзорные органы Евросоюза в области конкуренции в банковской сфере наложили крупные штрафы на пять крупных банков. Американские Citigroup и JP Morgan, британские Royal Bank of Scotland (RBS) и Barclays, японский Mitsubishi UFG обязаны уплатить в общей сложности 1,07 млрд евро, говорится в сообщении Еврокомиссии в четверг, 16 мая.

Контекст

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Трейдеры Citigroup, JP Morgan, UBS, RBS и HSBC обменивались данными о котировках валют в ущерб клиентам. Расследование ведется также в отношении Deutsche Bank и Barclays. (12.11.2014)

Эти финансовые институты обвинены в картельном сговоре за махинации с котировками валют. По данным надзорных ведомств, продавцы валют в закрытых чатах обменивались конфиденциальной информацией и планами действий, время от времени координируя свои стратегии. Речь шла, в частности, об операциях по обмену евро, долларов США и швейцарских франков.

Швейцарский банк UBS от штрафа освободили, так как его руководство само сообщило о незаконных договоренностях.

Как заявила глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер, валютные операции являются одной из важнейших частей финансового рынка. Их ежедневный объем составляет многие миллиарды евро.

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