 Еврокомиссия одобрила кредит в 380 млн евро для немецкой ″дочки″ Thomas Cook | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2019

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Европа

Еврокомиссия одобрила кредит в 380 млн евро для немецкой "дочки" Thomas Cook

Бридж-кредит поможет компании Condor оказывать услуги в интересах авиапассажиров надлежащим образом, заявили в Брюсселе. Ее материнская компания в конце сентября объявила о банкротстве.

Boeing 767 в ливрее Condor вылетает из Франкфурта-на-Майне

Boeing 767 авиакомпании Condor (фото из архива)

Еврокомиссия в понедельник, 14 октября, одобрила предоставление промежуточного кредита немецкой авиакомпании Condor на поддержание деятельности. Авиаперевозчик входит в структуру заявившего о банкротстве и ликвидации старейшего в мире туроператора Thomas Cook.

Теперь немецкий банк развития KfW направит Condor 380 млн евро. Эти деньги "внесут свой вклад" в "надлежащее предоставление услуг в интересах пассажиров", отметили в Брюсселе.

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Финансовая помощь позволит в долгосрочной перспективе сохранить "многие" из почти 5 тысяч рабочих мест в авиакомпании, заявил ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). А руководитель компании Ральф Теккентруп (Ralf Teckentrup) подчеркнул, что Condor является "здоровым и прибыльным предприятием", которое покажет положительный результат и в текущем году. Он особо выделил значимость кредита для сохранения деятельности компании, в распоряжении которой находится почти 60 воздушных судов.

Банкротство туристического концерна из середины XIX столетия

Туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года, 23 сентября объявила о своем банкротстве и ликвидации. Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов (в пересчете - 226 млн евро) на спасение туроператора провалилась. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов стерлингов.

Фирма была переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации. Банкротство туроператора затронуло свыше 600 тысяч туристов во всем мире.

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