 Еврокомиссар раскритиковал механизмы помощи Греции | Новости из Германии о Европе | DW | 18.08.2018

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Европа

Еврокомиссар раскритиковал механизмы помощи Греции

В преддверии окончания программы поддержки Афин комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси назвал ее недостаточно эффективной.

Флаг Евросоюза перед зданием парламента Греции

Флаг Евросоюза перед зданием парламента Греции

Срок действия программы финансовой помощи Греции в рамках Европейского стабилизационного механизма (EMS) завершается 20 августа.

В преддверии окончания выплат комиссар ЕС по экономике Пьер Московиси дал оценку эффективности мер Еврогруппы по спасению Афин. Высказывания французского политика приводит в субботу, 18 августа, немецкое издание Spiegel Online.

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По словам еврокомиссара, в начале долгового кризиса в Греции, разразившегося в 2010 году, у европейских институтов не хватало ресурсов, инструментов и политической воли, чтобы справиться с ситуацией. Позднее процесс принятия решений нередко "затягивался и был неоптимальным ". 

"Кризис продолжительностью в восемь лет - это слишком долго", - подчеркнул Московиси, отметив, что ответственность за это несут не только греческие, но и европейские политики.

С 2010 года Греция получала финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий транш в размере 86 млрд евро был одобрен в 2015 году. Под давлением Брюсселя правительство Греции провело многочисленные крайне непопулярные реформы. В настоящее время экономика страны вновь начала расти.

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    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

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    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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