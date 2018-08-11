 Еврокомиссар потребовал от ФРГ поддержать увеличение бюджета ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 12.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Еврокомиссар потребовал от ФРГ поддержать увеличение бюджета ЕС

Гюнтер Эттингер счел, что позиция главы Минфина ФРГ по бюджету ЕС противоречит договоренностям правящей в Германии коалиции.

Флаг ЕС

Флаг ЕС

Федеральное правительство Германии должно поддержать увеличение бюджета Евросоюза. Об этом заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger). Интервью с ним разместило в воскресенье, 12 августа, на своей странице издание Der Tagesspiegel.

Как отмечал ранее министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), из-за выхода Великобритании из состава ЕС финансовая нагрузка на ФРГ с 2021 года возрастет на 10 млрд евро в год. Берлин требует справедливого распределения бремени среди всех членов европейского сообщества и настаивает на том, чтобы в период с 2021 по 2027 годы бюджет ЕС был установлен на уровне в 1,0 процента валового национального дохода. Эттингер, в свою очередь, называет цифру в 1,1 процента.

Игра в покер

Контекст

Объявлен состав нового правительства Испании, сформированного после вотума недоверия кабинету консерваторов. DW - о перспективах социалистического правительства меньшинства. (06.06.2018)

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой. (02.05.2018)

"Рассчитываю, что федеральное правительство в этом вопросе еще пойдет" на уступки, отметил Эттингер, добавив, что процесс достижения договоренностей напоминает "игру в покер". По словам еврокомиссара, нынешняя позиция Шольца противоречит коалиционным договоренностям, достигнутым при формировании правительства ФРГ Социал-демократической партией Германии, а также Христианско-социальным и Христианско-демократическим союзами. Так, партнеры по альянсу, в частности, подтверждали готовность способствовать "финансовому укреплению Евросоюза для повышения эффективности его работы".

Гюнтер Эттингер подчеркнул, что напомнит об этих формулировках Олафу Шольцу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) в ходе предстоящих переговоров о бюджетной политике Брюсселя.

Смотрите также:

  • Купюры евро

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    133 случая ненужных трат госсредств

    За тем, как в Германии расходуются бюджетные деньги, следит неправительственная организация Союз немецких налогоплательщиков (BdSt). Ежегодно BdSt публикует многостраничную "Черную книгу", в которой приводятся примеры расходования государственных средств, которые, по его мнению, являются растранжириванием денег налогоплательщиков. В "Черной книге" за 2015 год перечислены 133 таких случая.

  • Замок Эльмау

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогостоящий саммит в Эльмау

    По мнению Союза налогоплательщиков Германии (BdST), в 2015 году расточительностью отличилась канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). В июне в роскошном отеле в замке Эльмау прошел двухдневный саммит G7, который обошелся немецкой казне как минимум в 132 млн евро. Саммит наверняка стал хорошей рекламой федеральной земли Бавария, в столице которой Мюнхене он все же обошелся бы намного дешевле.

  • Октоберфест

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Выпить пиво с агентом BND

    Уж если речь зашла о Мюнхене, оказалось, что на ежегодно проходящий здесь Октоберфест приезжают и сотрудники Федеральной разведслужбы (BND). Они не только пьют пиво и веселятся, но и, как выяснил BdSt, совмещают отдых с "деловыми разговорами". На еду и напитки выделяется по 50 евро на человека. Информация о том, сколько агентов приезжает, как часто и с каких пор, остается под грифом "секретно".

  • Continental-Arena в Регенсбурге

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Роскошный стадион для клуба региональной лиги

    Власти другого баварского города, Регенсбурга, построили новый стадион для местного футбольного клуба SSV Jahn Regensburg, играющего в четвертой (региональной) лиге. На возведение 15-тысячной крытой Continental-Arena ушло около 52 млн евро. BdSt - пусть с ним и не согласятся футбольные фанаты - считает стадион имиджевым проектом властей, реализованным за счет налогоплательщиков.

  • Светящиеся канализационные люки

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Светящиеся канализационные люки

    В сравнении с другими, этот проект не столь дорогостоящ. Чтобы оживить участок дороги с круговым движением, нижнесаксонский городок Валленхорст заплатил 10 тыс евро за установку светодиодной подсветки канализационных люков. Но вскоре жители стали подшучивать над очень слабо светящимися огоньками. Это может быть частным арт-проектом, но не оплачиваться из муниципального бюджета, уверены в BdSt.

  • Смартфон с App Где они покоятся

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Неудачный Арр

    "Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.

  • Набережная в Кельне

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогие лестницы, мосты и улицы

    Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.

  • Бассейн для разведение морских рыб в Фёльклингене

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Разведение морских рыб приносит городу убытки

    Город Фёльклинген в федеральной земле Саар, расположенный примерно в 600 км от моря, решил разводить морских рыб. Однако эксперимент, о котором BdSt стало известно еще в 2014 году, принес одни убытки. В августе проект передали частным инвесторам, однако комиссии, занимающейся расследованием случившегося, еще предстоит выяснить, почему никто не остановил рискованное вложение средств раньше.

    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


Смотреть видео 02:50
Now live
02:50 мин

Как США хотят заставить союзников платить за НАТО

Контекст

Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

Канализационные люки с подстветкой, агенты BND на Октоберфесте, аренда дорогих отелей - Союз немецких налогоплательщиков информирует общественность о сомнительных проектах политиков. (01.10.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как США хотят заставить союзников платить за НАТО  

Повышение пенсий и рост госрасходов - секрет немецкого успеха  

Греция требует от Германии выплаты репараций  

Также по теме

Günther Oettinger (CDU), EU-Kommissar für Haushalt und Personal

Германию просят увеличить взносы в бюджет ЕС на 12 млрд евро в год 02.05.2018

Еврокомиссар Эттингер пояснил, что Евросоюзу нужно заполнить финансовую дыру из-за "Брекзита". К тому же предстоит компенсировать расходы из-за роста цен.

EU Geld Banknoten Symbolbild

Новый бюджет Евросоюза: деньги только тем, кто соблюдает правила? 02.05.2018

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой.

Symbolbild Überschuss Deutscher Staat 2015 Geldscheine

Нидерланды против увеличения взносов в бюджет ЕС после "Брекзита" 19.02.2018

Гаага считает, что уменьшение ЕС (из-за "Брекзита") должно означать и сокращение его бюджета. Комиссар ЕС по бюджету выразил мнение, что только ФРГ придется увеличить свой взнос на 3 - 3,5 млрд евро в год.

Самые читаемые

Почему испортились отношения Греции и России?  

Курт Волкер прокомментировал видео ОБСЕ о грузовиках из РФ в Донбассе  

Санкции США и будущее российской валюты: доллар будет стоить 70 рублей  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно