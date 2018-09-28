Евродепутат Лиц: России следует отказаться от "выборов" в Донбассе

В сентябре делегация подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны посетила Украину. Гости побывали не только в Киеве, но и на подконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса - в Мариуполе, Талаковке, Авдеевке и Краматорске, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорск". Для одиного из членов делегации, депутата от Германии социал-демократа Арне Лица, (Arne Lietz), это было уже не первое посещение Украины. DW расспросила его о впечатлениях от поездки.

DW: Вы побывали в Донбассе в районах, где обстрелы не прекращаются. Какие впечатления от ситуации там?

Арне Лиц: Это угнетающий опыт. Быть два дня возле линии фронта, где идет война. Встречать детей из населенных пунктов, регулярно подвергающихся обстрелам. Эти дети больше не могут выходить за пределы улиц, потому что везде заминировано. Они ходят в школу. В Талаковке ее приходилось ремонтировать не раз. В частности, благодаря поддержке немецкого Общества международного сотрудничества (GIZ), ЕС, ООН, неправительственных организаций.

Арне Лиц на встрече в Киеве с представителями украинских властей

Подобную картину мы видели и в больнице в Авдеевке. Ее обстреливали, там погибли пациенты от пуль снайперов. После чего пациентов перевели в дальнюю часть больницы.

Мы были на КПВВ "Майорск", через который проходят по десять тысяч человек в обе стороны. Его сразу после нашего визита обстреляли ракетой. Мы увидели, как живут люди - и не только, чтобы почувствовать, но и понять, как им помочь.

- И какие варианты помощи людям в Донбассе вы увидели?

- Если лучше оборудовать пункт пропуска, установить больше компьютеров, то людям бы не приходилось ожидать по три-четыре часа, как сейчас, а лишь час-полтора. Наш ключевой месседж: нужно поддержать всех людей, живущих на территории Украины, также и с той стороны линии фронта, где пророссийские сепаратисты.

- Уже более года обсуждается идея миротворческой миссии для Донбасса. Как вы к ней относитесь?

- Эту идею следует поддержать. И она (миссия. - Ред.) должна распространяться не только на линию фронта, но и на всю украинскую территорию (Донбасса. - Ред.). Эту тему мы поднимали и в Москве, где я был летом.

- Но в Москве не хотят миссию, которая будет действовать на всей неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса. Увидели ли вы готовность России к компромиссу, чтобы эта миссия стала реальностью?

- Переговоры в Москве проходили в МИД России - после встречи Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Владимира Путина в Сочи. Нам сказали, что они об этом говорили - и это уже успех.

- Сепаратисты в Донбассе после убийства их лидера Александра Захарченко хотят в ноябре провести так называемые "выборы". Как следует ЕС реагировать на такой шаг?

- Нельзя проводить там "выборы" после убийства лидера сепаратистов. Это будет открытым нарушением минских соглашений! Я обращаюсь к российской стороне - (вам нужно. - Ред.) обязательно от них отказаться. ЕС должен сделать четкое заявление, что такие "выборы" будут нарушением Минска. Есть экономические санкции. Минские соглашения не выполняются. И если их еще и так перечеркнуть (проведением "выборов". – Ред.), то тем дольше и тяжелее будет России вернуться к нормальным экономическим отношениям (с ЕС. - Ред.).

- Раз вы заговорили о санкциях в отношении Москвы - именно в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) сильнее звучат скептические голоса по поводу целесообразности таких мер...

- Да, я являюсь членом СДПГ. Важно это обсуждать внутри партии. У меня, в федеральной земле Саксония-Анхальт, также были очень интенсивные дискуссии на эту тему. И итоги двух больших встреч оказались однозначными: СДПГ в моей земле не хочет смягчения санкций. И подобных рекомендаций не делала.

Возьмем мой избирательный округ в Восточной Германии. Там тему санкций в отношении России частично воспринимают очень наивно - по незнанию. Потому что просто не знали, что был Будапештский меморандум. Потому что не знали, что Украина отказалась от ядерного оружия. Я объясняю людям, что результатом Будапештского меморандума стало уничтожение Украиной своего ядерного арсенала.

В санкциях есть смысл, потому что вопиющее нарушение международного права против Украины не может быть без последствий. Задача политиков - разъяснять это внутри Евросоюза. А желание усиливать диалог с Россией я считаю правильным и важным. Но диалог должен быть только на основании международного права.

- В Азовском море Россия задерживает корабли, идущие в украинские порты. Но и украинская сторона задерживала российские корабли - "Норд", "Механик Погодин". Как вы оцениваете ситуацию?

- Ситуация напряженная, в частности из-за постройки Россией (Крымского. - Ред.) моста. Уже более 120 кораблей из ЕС были подвергнуты чрезмерно тщательной проверке. Проверки документов и груза, которые можно проводить за час-два, растягивались до трех дней. Контроль стал настолько жестким, что судоходные компании попадают в сложную ситуацию, ведь они ничего не могут планировать. Это огромные потери, причиняемые Россией. Такого контроля ранее не было.

И тут я опять обращаюсь к России. А также к ЕС - не терпеть этого. Я надеюсь, не дойдет до того, что Евросоюз начнет интенсивнее проверять корабли других стран. Прибегать к принципу "око за око" не следует. Вместо этого в дипломатических контактах с Россией важно прямо, остро и решительно поднимать вопрос о таких недобросовестных действиях и думать, к каким другим действиям можно прибегнуть.

- Россия еще несколько месяцев назад начала наращивать военное присутствие в Азовском море. Теперь и Украина строит там военно-морскую базу.

- Мы говорили с (украинскими. - Ред.) военными. Когда российские патрульные корабли угрожали украинским судам, слишком близко подходили к ним, держа на мушке, - так не должно быть. Наращивание вооружений в Азовском море и создание там еще одного фронта ничего не даст. Нас проинформировали, что там уже есть первые морские мины. Не знаю, сколько их. Но это ошибочный шаг. Украинский Донбассе и так уже является пятой среди наиболее заминированных территорий в мире.

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