Евродепутаты напомнили Путину и Кадырову о правах ЛГБТ в Чечне

В Европарламенте провели дебаты о правах представителей ЛГБТ-сообщества в России. Прошло полтора года после того, как стало известно о преследовании геев в Чечне, а расследование так и не проведено.
Спустя полтора года после публикации материала "Новой газеты" о преследованиях людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне полноценное расследование этой ситуации так и не было проведено. Обратить на это внимание мирового сообщества и руководства ЕС решили сразу четыре фракции Европарламента.
По инициативе социал-демократов, либералов, объединенных левых и "зеленых" в понедельник, 1 октября, в Страсбурге прошли дебаты о ситуации с правами ЛГБТИ в Чечне. Дебаты прошли в формате "усного вопроса" к Еврокомиссии. Он не предусматривает какого-либо голосования, но кроме выступлений евродепутатов, о действиях исполнительного органа ЕС перед ними должен был отчитаться еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис.
Отсутствие результатов расследования
Лейтмотивом большинства выступлений депутатов были призывы к проведению независимого расследования. Одна из инициаторов дебатов, Терри Райнтке (Terry Reintke) от фракции "зеленых" отметила, что такие призывы звучали и ранее, но они игнорировались. "Стоящая за этим стратегия целиком понятна. Те, кто блокирует расследование, рассчитывают на то, что со временем другая сторона устанет, сдастся, и никогда не будет независимого расследования", - уверена депутат от Германии. В ответ она пообещала "не сдаваться", говоря как о евродепутатах, так и об активистах в ЕС и России.
Напомним, в апреле 2017 года "Новая газета" сообщила о массовых преследованиях гомосексуалов в Чечне.По ее данным, как минимум, три человека были убиты, а около сотни задержанных в подозрениях в гомосексуальной связи держали в тайной тюрьме.
По словам еврокомиссара Стилианидиса, в 2017 году были слухи, что Следственный комитет РФ начал расследование. "К сожалению, не было никаких последующих новостей о каком-либо прогрессе в деле привлечения виновных к ответственности и защиты жертв", - заявил еврокомиссар во время дебатов и заверил, что поддержка правозащитников будет оставаться краеугольным камнем политики ЕС в отношении России.
Кто должен провести расследование?
Линн Бойлен от фракции "Европейских объединенных левых/Лево-зеленых Севера" заявила, что преследование в Чечне - "до сих пор происходящее зверство". По ее словам, спустя полтора года одного лишь осуждения недостаточно, поскольку Россия не провела результативного расследования. "ЕС и входящие в него государства должны усилить давление на чеченские и российские власти", - считает она.
Позицию фракции "зеленых" озвучила Линнеа Энгстрем. В то время как большинство ее коллег не уточняли, кто должен заняться выяснением обстоятельств преследований в Чечне, Энгстрем отметила, что начать международное расследование должен ЕС. Но для этого Евросоюзу, по мнению "зеленых", необходимо избавиться от зависимости от российских газа и нефти.
Кто виноват: Путин или ислам?
"У РФ, включая Чечню, есть обязательства, которые она взяла на себя самостоятельно, - уважать универсальные права человека. Это трагедия, что нам приходится опять напоминать (президенту РФ - Ред) Путину и (главе Чечни - Ред) Кадырову об этих обязательствах", - подчеркнула Маритйе Схаке от фракции либералов. А социал-демократ Элли Шляйн добавила, что "со стороны российского правительства мы столкнулись со сплошным молчанием".
По-другому смотрят на ситуацию во фракции "Европейских консерваторов и реформистов". Ее представитель Марек Юрек хоть и заметил, что поддерживать жертв бесчеловечного отношения необходимо. Но при этом указал, что подобные нарушения прав происходят не только в Чечне, но и во многих мусульманских странах. По его мнению, причина заключается в том, что "в Чечне издавна господствует шариат". Выступая в поддержку прав человека, ЕС не должен "примешивать к этому идеологию, как вы ее называете ЛГБТИ, потому что мы совершенно не знаем, называли ли себя так мужчины, ставшие жертвами этих репрессий", считает он.
А крайне правые евроскептики традиционно продемонстрировали отсутствие критической позиции в отношении политики Путина. По словам Милен Трозински от фракции "Европа наций и свободы", Путин дал указание провести расследование, и оно до сих пор идет. "Мне кажется необходимым и мудрым дождаться результатов расследования, прежде чем делать выводы", - отметила Трозински.
В то же время никто из крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии - в дебатах участия не принял.
Что ЕС может сделать для прав ЛГБТИ
Для того чтобы способствовать защите представителей ЛГБТИ-сообщества в третьих странах, в 2013 году Совет ЕС принял "Руководство по продвижению и защите" их прав. Поскольку другие государства суверенны, то прямых рычагов у Брюсселя нет. Среди инструментов в распоряжении ЕС Христос Стилианидис назвал дипломатию, официальные заявления и, в частности, финансовую поддержку гражданского общества.
Согласно руководству, в своей политике по защите прав ЛГБТИ Евросоюз опирается на международные стандарты, в частности в рамках ООН и Совета Европы - организаций, членом которых является и Россия. Основными целями документа является продвижение декриминализации нетрадиционных сексуальных отношений и противодействие дискриминационным законам и политике, борьба с насилием в отношении представителей ЛГБТИ-сообщества, а также поддержка правозащитников.
Также многие евродепутаты отмечали важность предоставления политического убежища преследуемым гомосексуалам. Кроме дипломатии предлагали использовать и экономическое давление. В качестве положительного примера привели Индию, где в сентябре отменили уголовное наказание за гомосексуальные связи.
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