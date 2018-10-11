Евродепутаты задумались над разрешением конфликта на Азовском море

Эскалация конфликта на Азовском море привлекает все больше внимания международного сообщества. 22 октября Европарламент планирует на пленарном заседании обсудить складывающуюся там ситуацию. Но сначала разобраться в ней решили депутаты из подкомитета по безопасности и обороны. С этой целью четыре члена подкомитета посетили в сентябре Украину, в частности Мариуполь.

А в четверг, 11 октября, подкомитет пригласил чиновников внешнеполитической службы ЕС, НАТО и представителей администрации президента Украины, чтобы расспросить их о положении на Азовском море и выяснить, как можно разрядить возникший там конфликт между Россией и Украиной.

Российские проверки - проблема и для судов ЕС

С весны этого года Россия проводит усиленные проверки кораблей, направляющихся в или из украинских портов на Азовском море. Вместо привычных ранее пары часов такой контроль растягивается порой до нескольких дней. По данным, приведенным замглавы администрации президента Украины Константином Елисеевым, РФ так проверила уже более 200 судов. Большинство из них - под флагами стран ЕС, в частности Германии, Австрии, Болгарии, Греции, Нидерландов, уточнил Елисеев.

Представитель Европейской внешнеполитической службы Люк Девинь добавил, что под флагами стран ЕС были около 120 судов. И подчеркнул, что, по его выражению, "эти инспекции имеют природу злоупотребления", они значительно увеличили цену перевозки грузов. "Это проблема не только для украинских судов и украинской экономики, но также и для кораблей ЕС", - указал Девинь.

Депутаты Европарламента во время посещения Донбасса, сентябрь 2018 года

Как сообщил Елисеев, из-за российских проверок грузопоток портов Мариуполя и Бердянска сократился на 43 процента. Ряд евродепутатов, среди них председатель подкомитета по безопасности и обороне Анна Фотыга, выразили обеспокоенность тем, что это может ухудшить экономическое положению на азовском побережье Донбасса.

А Радослава Стефанова, глава отдела по России и Украине в штаб-квартире НАТО, заявила, что альянс рассматривает ухудшившуюся ситуацию с безопасностью в Азовском море в контексте положения в Черном море и во всем регионе. "Это (ситуация в Азовском море. - Ред.) связано с нашей собственной безопасностью", - добавила она.

Достаточна ли реакция ЕС на ситуацию на Азове?

Все члены подкомитета по безопасности и обороне, бравшие слово, выступали только в поддержку Украины, так же как и представители НАТО и дипломатической службы ЕС. В то же время между Елисеевым и Девинем произошел спор о том, были ли действия Евросоюза на происходящее достаточными.

По словам Люка Девиня, ЕС отреагировал незамедлительно, осудив сооружение Россией Керченского моста в Крым и внеся летом в санкционный список шесть компаний, причастных к этому строительству. Но Елисеев, говоря о сооружении Россией Керченского моста, возразил: "На наш взгляд, реакция ЕС была очень сдержанной". А санкции против шести компаний, по его мнению, - "это же просто ничего".

Мост через Керченский пролив

Свой визит Константин Елисеев использовал, чтобы призвать Брюссель перейти к конкретным делам в поддержку Украины: "Нам нужны действия, а не слова - от ЕС и НАТО". Девинь ответил: "Мы уже сделали много". Так, он напомнил и о уже предоставленной многомиллиардной финансовой помощи Киеву, и о крупнейшем вкладе в работу ОБСЕ в Украине, и про планы усилить помощь стране в сфере кибербезопасности перед выборами в следующем году.

В свою очередь, Радослава Стефанова напомнила о практической поддержке, предоставляемой НАТО Украине. Среди прочего, это проведение учений, например, "Си бриз-2017", в которых приняли участие военно-морские силы ряда стран альянса. "Мы очень стремимся продолжать конкретную поддержку Украины, для нас это включает ежедневную работу на уровне экспертов как в Украине, так и в НАТО", - отметила она. По словами Стефановой, советники альянса, например, помогали создавать институт военно-морских сил в Одессе после того, как туда перенесли академию из аннексированного Крыма.

Новые санкциипротив России?

В то же время евродепутаты сошлись на том, что нынешняя эскалация ситуации на Азовском море пока не привлекла достаточного внимания ни политиков, ни общественности в странах ЕС. "Мое впечатление - пока не было адекватной реакции", - подчеркнула депутат Европарламента от фракции "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms).

Среди действий, которых Киев ожидал бы от Запада, Елисеев назвал введение новых санкций в отношении Москвы. В частности, речь идет о санкциях в отношении российских портов на Азовском море. Основанием для этого, по мнению Елисеева, было бы то, что эти порты используются для нарушения санкций, уже введенных против Москвы из-за Крыма. "На мой взгляд, санкции должы быть более сильными, и не только против компаний, причастных к строительству моста, но и против компаний, использующих этот мост", - пояснил Елисеев.

Ребекка Хармс и представитель фракции Европейской народной партии Тунне Келам основания для новых санкций видят. Впрочем, Люк Девинь напомнил, что санкции - это исключительная компетенция государств-членов ЕС: "Я не могу говорить за них". Как известно, для введения ограничительных мер необходимо согласие правительств всех 28 стран ЕС.

Разрешить конфликт на Азове дипломатическим путем

Люк Девинь подчеркнул, что ЕС глубоко обеспокоен милитаризацией Азовского моря, проводимой Россией. Он призвал решать проблему дипломатическим и юридическим путем. Напомним, что в ответ на наращивание военного присутствия РФ на Азовском море Украина начала создавать там свою военно-морскую базу.

Константин Елисеев заверил, что Киев привержен мирному урегулированию конфликта: "Мы не хотим воевать! Мы бы хотели мира - это наш ключевой принцип". При этом он отметил, что Киев рассчитывает на сотрудничество со странами НАТО и ЕС в укреплении обороны Украины, в частности ее ВМС.

Помочь в урегулировании ситуации на Азовском море могла бы миссия ОБСЕ в Украине - по мнению Елисеева, ей следовало бы распространить свой мониторинг и на Азовское море, и на Керченский пролив. Как известно, мандат миссии ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины.

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