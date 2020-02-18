Евродепутаты в Минске: скандал в парламенте Беларуси и протест против запуска БелАЭС

Ознакомится с ситуацией в стране, понять, в каких сферах возможно сотрудничество между Евросоюзом и Беларусью - с этой целью в Минске на этой неделе находилась делегация Европейского парламента. Правда, визит не обошелся без скандала: запланированная встреча с белорусскими депутатами была отменена в последний момент, поскольку ЕС не признает белорусский парламент легитимным.

Но и без этого программа у евродепутатов была насыщенной. Заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва) встретились с представителями белорусских властей и оппозиции, экспертами аналитических центров и деятелями гражданского общества, а также студентами.

Приоритеты ЕС в отношениях с Беларусью

В начале года Беларусь и ЕС совершили рывок в двусторонних отношениях - подписали долгожданное и многострадальное соглашение о либерализации визового режима, переговоры о котором стороны вели на протяжении пяти лет. Но что дальше? Пока не ясно, каким должен стать следующий этап в развитии белорусско-европейских связей.

Пятрас Ауштрявичюс

На брифинге для журналистов евродепутат Пятрас Ауштрявичюс заявил, что у Беларуси - из всех стран-участниц "Восточного партнерства" - наименее развитые отношения с ЕС. “Мы приехали в Беларусь, чтобы получить больше информации и доказательств того, что наше сотрудничество может давать лучшие результаты”, - сказал Ауштрявичюс.

Отвечая на вопрос корреспондента DW о приоритетах в развитии отношений Беларуси и Евросоюза, Карин Карлсбро назвала три сферы: развитие демократии, защита окружающей среды и расширение торговли. "Права человека - очень важная тема для ЕС. И мы ее поднимаем в наших отношениях со всеми странами", - подчеркнула Карлсбро.

Евродепутатов тревожит БелАЭС в Островце

При этом каждый из евродепутатов по-своему расставлял акценты. В то время, как Карин Карлсбро говорила о развитии экономических отношений, Пятраса Ауштрявичюса больше волновал предстоящий запуск Белорусской атомной станции (БелАЭС) в Островце.

На строительстве БелАЭС

Ауштрявичюс представляет в Европарламенте Литву - страну, которая последовательно выступает против строительства этой электростанции. На протяжении всего визита он носил на лацкане пиджака значок с надписью: “Нет Островецкой АЭС”. Евродепутат рассказал, что недавно в Литве было создано “Движение против Островецкой АЭС”, которое будет собирать во всех странах Евросоюза подписи под петицией против БелАЭС и за запрет импорта в ЕС произведенной на ней электроэнергии.

“АЭС в Островце вызывает много беспокойства. Место для нее было выбрано неудачно, то, как велось строительство, вызывало критику и беспокойство. Островецкая АЭС - это риск для региона и, возможно, для всего мира. Призываем гражданское общество в Беларуси также поддержать наши петиции”, - сказал Ауштрявичюс.

Такой радикальный подход к БелАЭС остальные евродепутаты не разделяют. Вальдемар Томашевски, в частности, заявил, что снести БелАЭС, которая вот-вот будет сдана в эксплуатацию, невозможно, поэтому в ЕС продолжат диалог с белорусской стороной, чтобы снизить риски и повысить безопасность станции.

Белорусские депутаты зря прождали гостей

Одним из центральных пунктов программы визита европейской делегации в Беларусь должна была стать встреча с белорусскими депутатами. В белорусском парламенте к ней тщательно готовились: пригласили прессу, изготовили таблички с именами евродепутатов, разложили справочные материалы.

Однако к журналистам вышел только председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Беларуси Андрей Савиных, который сообщил, что запланированная встреча отменена по инициативе европейской стороны. "Мы всегда выступаем за взаимовыгодный и открытый диалог, - подчеркнул Савиных. - К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой".

Источник DW в Палате представителей сообщил, что белорусскую сторону об отмене встречи уведомили за 15 минут до предполагаемого начала. "Видимо, в последний момент взыграл старый стереотип, что раз они не признали белорусский парламент, то не могут заходить в него через официальный вход”, - сказал собеседник.

Дело в том, что Палата представителей находится в большом здании Дома правительства, где также размещаются и органы исполнительной власти. Источники DW в Европарламенте сообщили, что изначально договаривались о встрече в помещениях правительства, а не парламента. Позднее Пятрас Ауштрявичюс подтвердил, что встреча не состоялась из-за того, что евродепутатов пригласили в белорусский парламент.

Примечательно, что депутаты немецкого бундестага во время недавнего визита в Минск провели встречу в парламенте Беларуси без проблем.

Беларусь - все еще "терра инкогнита" для Евросоюза

Небольшой скандал не помешал евродепутатам успешно провести встречи в белорусских министерствах, с деятелями оппозиционных партий и правозащитниками. Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс также принял участие в дискуссии о внешней политике Беларуси, организованной белорусской оппозицией.

В своем выступлении он отметил, что потенциал отношений между Беларусью и ЕС не используется полностью. “Беларусь смотрит на ЕС как парень смотрит на девушку на пятом этаже дома. Да, он иногда ее видит, но как попасть к ней, не знает”, - сказал европарламентарий.

Подводя итоги своих бесед в Беларуси, Пятрас Ауштрявичюс в комментарии для DW рассказал, что на встречах с белорусскими чиновниками евродепутаты спрашивали о планируемых изменениях конституции Беларуси, о предстоящем запуске БелАЭС, о ситуации с правами человека в стране, однако четких ответов от представителей белорусских властей не получили.

“Одно дело слушать чиновников министерств, а совсем другое - тех людей, которые борются за права человека. Зачастую информация у них расходится, поэтому туман над Беларусью для нас не рассеялся”, - поделился впечатлениями постоянный докладчик по Беларуси в Европарламенте.

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