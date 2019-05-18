 ′′Евровидение-2019′′: кто запомнится публике? (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.05.2019

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Культура и стиль жизни

''Евровидение-2019'': кто запомнится публике? (фото)

Субъективный выбор редакции не во всех пунктах совпадает с итоговой таблицей "Евровидения-2019". Но мы оценивали яркость участников и уверены, что этих исполнителей публика запомнила!

  • Евровидение-2019: Дункан Лоренс из Нидерландов

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Нидерланды

    Победитель "Евровидения-2019" - Дункан Лоренс. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта "The Common Linnets".

  • Евровидение-2019: Алессандро Махмуд из Италии

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Италия

    Второе место по итогам конкурса в Тель-Авиве занял итальянский рэпер Алессандро Махмуд - с песней про деньги и сложные отношения с отцом. У 26-летнего победителя фестиваля в Сан-Ремо - итальянские и египетские корни, а родился он в Милане. Электро-поп-композиция "Сольди" на итальянском и арабском языках в Италии стала хитом.

  • Евровидение-2019: Сергей Лазарев

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Россия

    На "Евровидении" Сергей Лазарев выступил уже два раза. И оба раза - третье место: и в 2016-м, и в 2019-м. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве принесла высокие баллы, но для победы опять чего-то не хватило.

  • Евровидение-2019: Швейцария

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Швейцария

    Швейцарец Лука Хенни занял в Тель-Авиве четвертое место! Музыкант заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это было нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп.

  • Евровидение-2019: Азербайджан

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Азербайджан

    У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей. В Тель-Авиве занял седьмое место.

  • Евровидение-2019: Австралия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Австралия

    Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс явно выиграл. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнилось всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее. По итогам конкурса - 9 место.

  • Евровидение-2019: Исландия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Исландия

    Арт-коллектив Hatari из Рейкьявика занял в Тель-Авиве 10 место. Они описывают себя как "антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно". Этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein - не для несовершеннолетних. По вкусу ли зрителям "Евровидения" такая тяжелая пища? Да!

  • Евровидение-2019: Чехия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Чехия

    Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi теперь многие напевают: легкая песенка в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим близка. В ней речь идет о теории слабых связей: знакомстве через знакомых знакомых. Дизайн сцены в стиле Instagram нашел отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников. 11 место в итоговой таблице.

  • Евровидение-2019: Билал Ассани из Франции

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Франция

    В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призвал оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. По итогам конкурса в Тель-Авиве Билал занял 14 место.

  • Евровидение-2019: Кипр

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Кипр

    Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполнила композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес и заняла 15 место.

  • Евровидение-2019: Мальта

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Мальта

    Один из самых ярких номеров в Тель-Авиве - выступление жизнерадостной и артистичной Микелы с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Микеле мало кто слышал. На "Евровидении-2019" она заняла 16 место.

  • Евровидение-2019: Греция

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Греция

    Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступавшей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погрузило зрителей в мир волшебных грез... В итоге - 21 место.

  • Евровидение-2019: немецкий дуэт Sisters

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Германия

    Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они спели о женской сплоченности. Успеха песня не имела: лишь 24 место в итоговой таблице финалистов.

  • Евровидение-2019: Португалия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Португалия

    Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных участников "Евровидения-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Ребята вообще не попали в финал, но публике запомнились!

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Евровидение-2019: Дункан Лоренс из Нидерландов

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Нидерланды

    Победитель "Евровидения-2019" - Дункан Лоренс. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта "The Common Linnets".

  • Евровидение-2019: Алессандро Махмуд из Италии

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Италия

    Второе место по итогам конкурса в Тель-Авиве занял итальянский рэпер Алессандро Махмуд - с песней про деньги и сложные отношения с отцом. У 26-летнего победителя фестиваля в Сан-Ремо - итальянские и египетские корни, а родился он в Милане. Электро-поп-композиция "Сольди" на итальянском и арабском языках в Италии стала хитом.

  • Евровидение-2019: Сергей Лазарев

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Россия

    На "Евровидении" Сергей Лазарев выступил уже два раза. И оба раза - третье место: и в 2016-м, и в 2019-м. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве принесла высокие баллы, но для победы опять чего-то не хватило.

  • Евровидение-2019: Швейцария

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Швейцария

    Швейцарец Лука Хенни занял в Тель-Авиве четвертое место! Музыкант заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это было нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп.

  • Евровидение-2019: Азербайджан

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Азербайджан

    У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей. В Тель-Авиве занял седьмое место.

  • Евровидение-2019: Австралия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Австралия

    Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс явно выиграл. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнилось всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее. По итогам конкурса - 9 место.

  • Евровидение-2019: Исландия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Исландия

    Арт-коллектив Hatari из Рейкьявика занял в Тель-Авиве 10 место. Они описывают себя как "антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно". Этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein - не для несовершеннолетних. По вкусу ли зрителям "Евровидения" такая тяжелая пища? Да!

  • Евровидение-2019: Чехия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Чехия

    Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi теперь многие напевают: легкая песенка в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим близка. В ней речь идет о теории слабых связей: знакомстве через знакомых знакомых. Дизайн сцены в стиле Instagram нашел отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников. 11 место в итоговой таблице.

  • Евровидение-2019: Билал Ассани из Франции

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Франция

    В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призвал оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. По итогам конкурса в Тель-Авиве Билал занял 14 место.

  • Евровидение-2019: Кипр

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Кипр

    Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполнила композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес и заняла 15 место.

  • Евровидение-2019: Мальта

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Мальта

    Один из самых ярких номеров в Тель-Авиве - выступление жизнерадостной и артистичной Микелы с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Микеле мало кто слышал. На "Евровидении-2019" она заняла 16 место.

  • Евровидение-2019: Греция

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Греция

    Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступавшей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погрузило зрителей в мир волшебных грез... В итоге - 21 место.

  • Евровидение-2019: немецкий дуэт Sisters

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Германия

    Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они спели о женской сплоченности. Успеха песня не имела: лишь 24 место в итоговой таблице финалистов.

  • Евровидение-2019: Португалия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Португалия

    Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных участников "Евровидения-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Ребята вообще не попали в финал, но публике запомнились!

    Автор: Татьяна Вайнман


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