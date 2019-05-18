''Евровидение-2019'': кто запомнится публике? (фото)

Субъективный выбор редакции не во всех пунктах совпадает с итоговой таблицей "Евровидения-2019". Но мы оценивали яркость участников и уверены, что этих исполнителей публика запомнила!
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