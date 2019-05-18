''Евровидение-2019'': кто запомнится публике? (фото)

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

Азербайджан

У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей. В Тель-Авиве занял седьмое место.