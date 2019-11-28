 ″Евровидение″ сочли в Венгрии слишком ″голубым″ конкурсом? | Новости из Германии о Европе | DW | 28.11.2019

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Европа

"Евровидение" сочли в Венгрии слишком "голубым" конкурсом?

Венгерские власти посчитали конкурс "Евровидение" слишком "голубым", сообщают СМИ. Якобы по этой причине Венгрия две недели назад отказалась от участия в конкурсе.

Победитель Евровидения-2019 голландец Дункан Лоренс

Победитель "Евровидения-2019" голландец Дункан Лоренс

Решение об отказе Венгрии от участия в "Евровидении" в 2020 году может быть связано с близостью конкурса к ЛГБТ-культуре. Об этом 27 ноября сообщили британская газета The Guardian и венгерское издание index.hu.

При этом, отмечают издания, пока речь идет лишь о предположениях. Они опираются на высказывания сотрудника государственного телеканала MTVA, ежегодно организующего в Венгрии конкурс "Песня", победитель которого представлял страну на "Евровидении". Евровидение "наверху" сочли "чересчур голубым", приводит слова неназванного источника в государственных СМИ сайт index.hu .   

Официальный представитель венгерского правительства Жолтан Ковач в Twitter опроверг подозрения в том, что отказ от участия в "Евровидении" связан с гомофобией и назвал "фейками" соответствующие сообщения в СМИ. Об отказе от участия в конкурсе Венгрия объявила две недели назад. Официального объяснения такого решения из Будапешта не последовало.

The Guardian о рестриктивной политике в отношении ЛГБТ

Источник в MTVA сообщил британской газете, что освещать права ЛГБТ-сообщества в положительном свете в венгерских СМИ не поощряется. На другом проправительственном телеканале еще в начале нынешнего года комментатор назвал "Евровидение" "гомосексуальной армадой" и утверждал, что отказ от участия в нем важен для "душевного здоровья Венгрии".

Контекст

От лица организаторов конкурса награду приняла генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре. С торжественной речью в Ахене выступил также участник группы ABBA Бьорн Ульвеус. (28.04.2016)

17 мая - Международный день борьбы с гомофобией. Представители сексуальных меньшинств в Германии противостоят гомофобии вместе с полицией. (17.05.2019)

Он также заявил, что конкурс "разрушает общественные устои", когда в нем участвуют "кричащие трансвеститы и бородатые женщины". По всей видимости, он имел в виду выступление представительницы Австрии Кончиты Вурст, выигравшей конкурс в 2014 году.

Венгрия проводит рестриктивную политику в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет The Guardian. В стране запрещены однополые браки. Спикер венгерского парламента Ласло Кёвер сравнил сторонников усыновления детей однополыми парами с педофилами.

В 2020 году "Евровидение" пройдет в Роттердаме. Первый и второй полуфиналы "Евровидения" состоятся 12 и 14 мая, финал - 16 мая. В конкурсе примут участие 39 стран. Ранее от участия в конкурсе в будущем году отказалась Черногория - по финансовым причинам.

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    Автор: Андрей Бреннер, Тель-Авив


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"Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

На церемонии открытия корреспондент DW поговорил с некоторыми участниками. (13.05.2019)  

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