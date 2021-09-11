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Евробонд

07.09.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) winkt im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. In seiner voraussichtlich letzten Debatte Bundestags der Wahlperiode soll unter anderem über die Situation in Deutschland, die Entscheidung über Hochwasser-Aufbaufonds und Neuregelungen zu Corona beraten werden.

Комментарий: Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель 11.09.2021

Ангела Меркель вскоре покинет европейскую политику. И это хорошо, поскольку нужен новый политический стиль для решения многочисленных проблем, считает Кристина Бурак.

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Гособлигации против Лукашенко: евробонды как средство борьбы с режимом 17.03.2021

Белорусская оппозиция призывает инвесторов ЕС избавляться от евробондов своей страны. После первых успехов кампания оказалась на распутье. DW - о специфике сложившейся ситуации.
2020-04-07 15:20:21 Der niederländische Minister Wopke Hoekstra hat während einer Videokonferenz mit den EU-Finanzministern in Den Haag, Niederlande, 7. April 2020, darüber gesprochen, mit welchen Mitteln der wirtschaftliche Schlag der Koronakrise absorbiert werden sollte. ANP BART MAAT |

Брюссель выделяет 500 млрд евро пострадавшим от COVID-19 членам ЕС 09.04.2020

Пострадавшие от коронавируса страны ЕС получат средства, выделенные в рамках Европейского стабилизационного механизма ESM и программы Еврокомиссии SURE, а также кредиты из гарантийного фонда EIB.
04.03.2020 *** Italian Prime Minister Giuseppe Conte speaks to media as he announces a decree that will close cinemas, schools in order to contain the coronavirus, in Rome, Italy March 4, 2020. REUTERS/Remo Casilli

Италия заблокировала решения саммита ЕС 26.03.2020

Премьер Италии Джузеппе Конте требует от ЕС в течение 10 дней принять решение о совместном выпуске облигаций. Кризис вокруг коронавируса требует инновационных финансовых инструментов, подчеркнул он.
ARCHIV: ARCHIV: Ein Arbeiter reinigt nach Ausschreitungen in Athen das Logo der Bank von Griechenland von roter und schwarzer Farbe (Foto vom 14 (Foto vom 22.02.12).02.12). Die Ratingagentur Fitch hat Griechenland am Dienstag (13.03.12) auf B- heraufgestuft. Nach dem erfolgreichen Anleihentausch der vergangenen Woche sei der Ausblick nun stabil, erklaerte die Agentur zur Begruendung. Das Rating B- gilt fuer die neuen Bonds, die Athen am Montag nach dem griechischen Recht herausgab. Fuer die alten Anleihen gilt weiterhin ein C-Rating. In der vergangenen Woche hatten mehr als 80 Prozent der privaten Investoren einem Schuldenschnitt fuer Griechenland zugestimmt. (zu dapd-Text) Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dapd

Греция впервые с начала кризиса размещает семилетние евробонды 08.02.2018

Впервые за восемь лет Афины разместили семилетние гособлигации в надежде облегчить свой скорый выход из программы финансовой помощи МВФ и еврозоны.
Symbolbild Steuerhinterziehung, Schwarzgeld - symbolic for fiscal evasion BLWX092238 Copyright: xblickwinkel/McPhotox/FotoxBegsteigerx Symbol image Tax evasion Black money symbolic for Fiscal evasion Copyright xblickwinkel McPHOTOx FotoxBegsteigerx

Российские бизнесмены просят помочь им вернуть деньги в РФ 06.12.2017

В качестве инструмента для возвращения их капиталов бизнесмены предлагают выпустить валютные гособлигации. Их доходность будет выше банковских ставок в валюте, а держатели смогут сохранить анонимность.
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 30: A general view of The Royal Courts of Justice on October 30, 2013 in London, England. The publishers of UK newspapers and magazines are at the High Court in London today seeking an injunction to prevent a royal charter being passed on the government's plan for a new press regulation. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images) Copyright: Getty Images/D. Kitwood

России придется подождать со взысканием долга с Украины 26.07.2017

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения о выплате долга по еврооблигациям по иску РФ. Одновременно суд уточнил финансовые требования Москвы к Киеву.
Symbol Wechselkurs, Dollarkurs, Eurokurs, Boerse, Baisse, Kursverluste: Euro und Dollar - Zeichen rutschen in ein Loch - 01.01.2005

Западные инвесторы поверили Путину? 26.06.2017

В ЕС и США весь июнь обсуждают ужесточение санкций против Кремля, а Россия успешно размещает гособлигации на западных рынках. Как объяснить это противоречие - и есть ли оно?
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 30: A general view of The Royal Courts of Justice on October 30, 2013 in London, England. The publishers of UK newspapers and magazines are at the High Court in London today seeking an injunction to prevent a royal charter being passed on the government's plan for a new press regulation. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images) Copyright: Getty Images/D. Kitwood

Спор Киева и Москвы о кредите в 3 млрд дошел до суда в Лондоне 17.01.2017

Иск России к Украине о возврате 3 млрд долларов, одолженных Киеву в конце президентства Януковича, начал рассматривать Высокий суд Лондона. DW напоминает историю спора и позиции сторон.
100 Dollar Scheine Fotolia/ pioneer dollar bills background © pioneer #36005477

Россия выпустит евробонды еще на 1,25 млрд долларов 22.09.2016

Россия дополнительно разместит десятилетние облигации в объеме 1,25 млрд долларов. В Минэкономразвития отметили, что это никак не связано с приватизацией и не заменит продажу госактивов.
Bildnummer: 52594939 Datum: 07.05.2008 Copyright: imago/INSADCO Koffer mit 100 US Dollar Scheine , Objekte; 2008, Studioaufnahme , Geld , Bargeld, , Geldschein, Währung, Schein, Dollar, Dollars, Dollarschein Dollarscheine , US USA, Symbolfoto , Lösegeld, Schwarzgeld , Geldkoffer; , quer, Kbdig, Totale, , o0 Nordamerika Bildnummer 52594939 Date 07 05 2008 Copyright Imago INSADCO Suitcase with 100 U.S. Dollars Notes Objects 2008 Studio shooting Money Cash Money Currency Licence Dollars Dollars St Peters Church A Doll ass U.S. USA Symbolic image Ransom Black money Money suitcase horizontal Kbdig long shot o0 North America

Кудрин назвал размещение евробондов интересным экспериментом 25.05.2016

Бывший глава Минфина РФ считает, что размещение еврооблигаций РФ можно считать удавшимся. "Думал, что будет хуже", - сказал он. Между тем Путин просит искать новые источники роста экономки РФ.
#44160764 - A lot of dollars Autor Sergey GalushkoPortfolio ansehen Bildnummer 44160764 Land Ukraine

Комментарий: Информационный туман вокруг спецоперации "Евробонды" 25.05.2016

Попытка демонстративно прорвать международные финансовые санкции сорвалась, полноценного выхода России на международный рынок капитала не произошло, считает Андрей Гурков.
The building of the Finance Ministry of the Russian Federation.

Россия разместила евробонды впервые с 2013 года 24.05.2016

Минфин РФ разместил десятилетние еврооблигации на 1,75 млрд долларов. Ставка доходности составила 4,75 процента годовых. Глава ведомства заявил, что иностранные инвесторы приобрели более 70% евробондов.
The Ukrainian and American money is a background, © Aptyp_koK #14678971

Россия согласилась отсрочить слушания по долгу Украины 23.04.2016

По словам Антона Силуанова, отсрочка была дана Киеву, чтобы пересмотреть свою позицию и начать переговоры по уплате долга в размере 3 миллиардов долларов.
100 Dollar Scheine Fotolia/ pioneer dollar bills background © pioneer #36005477

Комментарий: Спецоперация под названием евробонды 26.03.2016

Почему столько шума вокруг планов России разместить гособлигации на скромные 3 млрд долларов? Потому что это - демонстративная попытка обойти санкции, считает Андрей Гурков.
4.12.2013 *** ARCHIV - Eine rote Ampel leuchtet am 04.12.2013 in Frankfurt am Main (Hessen) vor einer Filiale der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank stellt am 28.01.2016 ihre Jahreszahlen vor. Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt

СМИ: Европейские банки отказываются размещать российские евробонды 23.03.2016

После того как ЕС порекомендовал банкам не размещать российские евробонды, несколько крупных кредитных учреждений последовали этому совету, пишет The Wall Street Journal.
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