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Ангела Меркель вскоре покинет европейскую политику. И это хорошо, поскольку нужен новый политический стиль для решения многочисленных проблем, считает Кристина Бурак.
Белорусская оппозиция призывает инвесторов ЕС избавляться от евробондов своей страны. После первых успехов кампания оказалась на распутье. DW - о специфике сложившейся ситуации.
Пострадавшие от коронавируса страны ЕС получат средства, выделенные в рамках Европейского стабилизационного механизма ESM и программы Еврокомиссии SURE, а также кредиты из гарантийного фонда EIB.
Премьер Италии Джузеппе Конте требует от ЕС в течение 10 дней принять решение о совместном выпуске облигаций. Кризис вокруг коронавируса требует инновационных финансовых инструментов, подчеркнул он.
Впервые за восемь лет Афины разместили семилетние гособлигации в надежде облегчить свой скорый выход из программы финансовой помощи МВФ и еврозоны.
В качестве инструмента для возвращения их капиталов бизнесмены предлагают выпустить валютные гособлигации. Их доходность будет выше банковских ставок в валюте, а держатели смогут сохранить анонимность.
Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения о выплате долга по еврооблигациям по иску РФ. Одновременно суд уточнил финансовые требования Москвы к Киеву.
В ЕС и США весь июнь обсуждают ужесточение санкций против Кремля, а Россия успешно размещает гособлигации на западных рынках. Как объяснить это противоречие - и есть ли оно?
Иск России к Украине о возврате 3 млрд долларов, одолженных Киеву в конце президентства Януковича, начал рассматривать Высокий суд Лондона. DW напоминает историю спора и позиции сторон.
Россия дополнительно разместит десятилетние облигации в объеме 1,25 млрд долларов. В Минэкономразвития отметили, что это никак не связано с приватизацией и не заменит продажу госактивов.
Бывший глава Минфина РФ считает, что размещение еврооблигаций РФ можно считать удавшимся. "Думал, что будет хуже", - сказал он. Между тем Путин просит искать новые источники роста экономки РФ.
Попытка демонстративно прорвать международные финансовые санкции сорвалась, полноценного выхода России на международный рынок капитала не произошло, считает Андрей Гурков.
Минфин РФ разместил десятилетние еврооблигации на 1,75 млрд долларов. Ставка доходности составила 4,75 процента годовых. Глава ведомства заявил, что иностранные инвесторы приобрели более 70% евробондов.
По словам Антона Силуанова, отсрочка была дана Киеву, чтобы пересмотреть свою позицию и начать переговоры по уплате долга в размере 3 миллиардов долларов.
Почему столько шума вокруг планов России разместить гособлигации на скромные 3 млрд долларов? Потому что это - демонстративная попытка обойти санкции, считает Андрей Гурков.
После того как ЕС порекомендовал банкам не размещать российские евробонды, несколько крупных кредитных учреждений последовали этому совету, пишет The Wall Street Journal.
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