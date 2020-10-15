Израиль намерен аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан

В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега.