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Еврейские поселения

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые ряд стран считают оккупированными территориями.

June 30, 2020, Hebron, West Bank, Palestinian Territory: A general view shows the Israeli settlement of Efrat within the Gush Etzion settlement between Hebron and Bethlehem in the West Bank on June 30, 2020. Israel aims to begin a process of annexing West Bank settlements and the Jordan Valley from July 1 (Credit Image: © Mosab Shawer/APA Images via ZUMA Wire |

ЕС призвал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу 15.10.2020

На фоне нормализации дипотношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном израильтяне и палестинцы должны принять срочные меры для укрепления доверия, полагает Жозеп Боррель.

Israelische Fahne vor Hintergrund Jordantal (Blick von Siedlung Gilgal Richtung Jordanien) Zum Artikel Annexation Jordan Valley/Israel - Palestinian Territories Quelle: Tania Krämer/DW Datum: 28.5.2020

К чему может привести аннексия Израилем Иорданской долины? 30.06.2020

1 июля Израиль собирается приступить к аннексии обширных территорий Западного берега реки Иордан. Международные эксперты считают, что это может серьезно затруднить урегулирование конфликта.

Israelische Fahne vor Hintergrund Jordantal (Blick von Siedlung Gilgal Richtung Jordanien) Zum Artikel Annexation Jordan Valley/Israel - Palestinian Territories Quelle: Tania Krämer/DW Datum: 28.5.2020

Верховный суд Израиля отверг легализацию еврейских поселений задним числом 10.06.2020

Закон о легализации поселений, построенных на палестинских территориях, был принят еще в 2017 году. Верховный суд Израиля отказался легализовать эти поселения задним числом.
TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 6: Protestors gather to stage a demonstration to protest against the annexation plan of the Jordan Valley and illegal Jewish settlements in the occupied West Bank on June 6, 2020, in Tel Aviv, Israel. Mostafa Alkharouf / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Израиле прошла массовая акция против планов по аннексии Западного берега 07.06.2020

Ожидается, что недавно приведенное к присяге коалиционное правительство Израиля представит свою стратегию по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан 1 июля.
24.05.2020 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the first working cabinet meeting of the new government at the Chagall Hall in the Knesset, the Israeli Parliament in Jerusalem May 24, 2020. Abir Sultan/Pool via REUTERS

СМИ: Европейские лидеры предостерегли Нетаньяху от аннексии Западного берега реки Иордан 27.05.2020

Представитель Нетаньяху не прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым тот получил письма от европейских лидеров, предостерегающих его от аннексии Западного берега реки Иордан.
03.03.2020, Israel, Tel Aviv: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, bedankt sich bei seinen Anhängern. Die konservative Likud-Partei des Regierungschefs Benjamin Netanjahu ist bei Israels dritter Parlamentswahl binnen eines Jahres nach Prognosen stärkste Kraft geworden. Foto: Oded Balilty/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Нетаньяху хочет аннексировать Западный берег Иордана 17.05.2020

"Пришло время распространить израильскую юрисдикцию" на территории, где находятся еврейские поселения. Так заявил премьер Израиля, представляя новое правительство.
An aerial view shows the Israeli settlement of Ofra in the occupied West Bank as seen in 1997 and obtained by Reuters from Peace Now on June 3, 2019. Peace Now/Handout via REUTERS SEARCH SETTLEMENTS WEST BANK FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

ООН: Палестинцы теряют 2,5 млрд долларов в год из-за израильской оккупации 02.12.2019

Общие потери Палестинской национальной автономии с 2000 по 2017 годы в связи с оккупацией территорий Израилем составили 47,7 млрд долларов, сообщила ООН.
FILE - In this June 23, 2011 file photo, a worker is seen at a construction site in Maale Adumim. A leading rights group is accusing Israeli banks of contributing to the expansion of Jewish West Bank settlements by providing loans and mortgages for construction there. In the report, released Wednesday, Sept. 13, 2017, Human Rights Watch called on Israeli banks to extricate themselves from the settlements or face possible action from shareholders. (AP Photo/Sebastian Scheiner, File) |

Израиль одобрил строительство домов на Западном берегу реки Иордан 31.07.2019

Израиль одобрил возведение 700 домов для палестинцев и 6000 - для еврейских поселенцев. Решение последовало незадолго до встречи в Иерусалиме израильского премьера с советником Трампа.
An Israeli solider stands guard at the scene of an incident near Ramallah, in the Israeli-occupied West Bank, March 4, 2019. REUTERS/Mohamad Torokman

Израиль намерен аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан 06.04.2019

В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега.
A man walks by a line of Israeli national flags near the walls of the Old Town in Jerusalem. Wednesday, 14 March 2018, in Jerusalem, Israel. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Парламент Израиля принял закон о национальном еврейском государстве 19.07.2018

Принятый Кнессетом закон предполагает, что право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения Израиля. Кроме того, иврит становится единственным официальным языком.
A picture taken on May 21, 2017 shows Israel's controversial barrier separating the Jewish settlement of Neve Yaakov (foreground) in the northern area of east Jerusalem and the Palestinian neighbourhood of al-Ram (background) in the West Bank. / AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI (Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images)

Израиль подписал соглашение с ЕС, предусматривающее отказ от еврейских поселений 31.12.2017

Израильские власти де-факто приняли условие Евросоюза не поддерживать нелегальные еврейские поселения на палестинских территориях, подписав договор о средиземноморском сотрудничестве.
08.02.2017 A general view of a Jewish housing being built in the Israeli settlement Ma'ale Adumim, West Bank, February 8, 2017. Palestinian civic councils and human rights organizations petitioned the Israeli High Court on Wednesday to void a law, enacted this week by the Israeli Knesset, allowing Israel to expropriate private Palestinian land in the West Bank where Jewish settlements or outposts have been built. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Генсек ООН считает еврейские поселения преградой на пути к миру 29.08.2017

Глава ООН настаивает на разрешении израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Гутерриш посетил регион с визитом впервые после занятия поста генсека.
08.02.2017 A general view of a Jewish housing being built in the Israeli settlement Ma'ale Adumim, West Bank, February 8, 2017. Palestinian civic councils and human rights organizations petitioned the Israeli High Court on Wednesday to void a law, enacted this week by the Israeli Knesset, allowing Israel to expropriate private Palestinian land in the West Bank where Jewish settlements or outposts have been built. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Европарламент осудил строительство еврейских поселений на палестинских землях 18.05.2017

Еврейские поселения на оккупированных территориях нелегальны с точки зрения международного права и усложняют мирное урегулирование, считают евродепутаты.

24.04.2017 Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (r., SPD) besucht am 24.04.2017 die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem (Israel) und trägt sich dort in das Gästebuch der Gedenkstätte ein. Der deutsche Außenminister Gabriel besucht bis Dienstag (25.04.2017) Jordanien, Israel und die Palästinensergebiete. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Дипломатический скандал между Германией и Израилем - реакции в Берлине 26.04.2017

Глава МИД ФРГ отказался уступить премьер-министру Израиля, который в ответ отменил с ним переговоры. DW - о том, как оценивают в Германии разразившийся в Иерусалиме скандал.
Palestinians build new Jewish housing in the Israeli settlement Ma'ale Adumim, West Bank, February 8, 2017. Palestinian civic councils and human rights organizations petitioned the Israeli High Court on Wednesday to void a law, enacted this week by the Israeli Knesset, allowing Israel to expropriate private Palestinian land in the West Bank where Jewish settlements or outposts have been built. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

США не будут настаивать на плане двух государств на Ближнем Востоке 15.02.2017

Вашингтон не будет диктовать условия соглашения между Израилем и палестинцами, а поддержит решения, которые они достигнут. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Heavy equipment clears land for new Jewish housing in the Israeli settlement Har Homa , between Jerusalem and Bethlehem, in the West Bank, January 3, 2017. Photo by Debbie Hill/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Израиль узаконил поселения на частных палестинских землях 07.02.2017

Тысячи единиц жилья в еврейских поселениях, построенные на частных владениях арабов, признаны кнессетом законными. Для землевладельцев предусмотрена выплата компенсаций или предоставление другого земельного участка.
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