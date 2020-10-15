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Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые ряд стран считают оккупированными территориями.
На фоне нормализации дипотношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном израильтяне и палестинцы должны принять срочные меры для укрепления доверия, полагает Жозеп Боррель.
1 июля Израиль собирается приступить к аннексии обширных территорий Западного берега реки Иордан. Международные эксперты считают, что это может серьезно затруднить урегулирование конфликта.
Закон о легализации поселений, построенных на палестинских территориях, был принят еще в 2017 году. Верховный суд Израиля отказался легализовать эти поселения задним числом.
Ожидается, что недавно приведенное к присяге коалиционное правительство Израиля представит свою стратегию по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан 1 июля.
Представитель Нетаньяху не прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым тот получил письма от европейских лидеров, предостерегающих его от аннексии Западного берега реки Иордан.
"Пришло время распространить израильскую юрисдикцию" на территории, где находятся еврейские поселения. Так заявил премьер Израиля, представляя новое правительство.
Общие потери Палестинской национальной автономии с 2000 по 2017 годы в связи с оккупацией территорий Израилем составили 47,7 млрд долларов, сообщила ООН.
Израиль одобрил возведение 700 домов для палестинцев и 6000 - для еврейских поселенцев. Решение последовало незадолго до встречи в Иерусалиме израильского премьера с советником Трампа.
В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега.
Принятый Кнессетом закон предполагает, что право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения Израиля. Кроме того, иврит становится единственным официальным языком.
Израильские власти де-факто приняли условие Евросоюза не поддерживать нелегальные еврейские поселения на палестинских территориях, подписав договор о средиземноморском сотрудничестве.
Глава ООН настаивает на разрешении израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Гутерриш посетил регион с визитом впервые после занятия поста генсека.
Еврейские поселения на оккупированных территориях нелегальны с точки зрения международного права и усложняют мирное урегулирование, считают евродепутаты.
Глава МИД ФРГ отказался уступить премьер-министру Израиля, который в ответ отменил с ним переговоры. DW - о том, как оценивают в Германии разразившийся в Иерусалиме скандал.
Вашингтон не будет диктовать условия соглашения между Израилем и палестинцами, а поддержит решения, которые они достигнут. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Тысячи единиц жилья в еврейских поселениях, построенные на частных владениях арабов, признаны кнессетом законными. Для землевладельцев предусмотрена выплата компенсаций или предоставление другого земельного участка.
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