 Еврейская организация критикует польский ″Закон о Холокосте″ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.08.2018

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Европа

Еврейская организация критикует польский "Закон о Холокосте"

Если Польша пытается придать забвению часть истории Холокоста, то этой попытке нужно противодействовать, заявил глава Центрального совета евреев в Германии Шустер.

Глава МИД Германии Хайко Мас

Глава МИД Германии Хайко Мас

Центральный совет евреев в Германии выступил с критикой польского "Закона о Холокосте" перед посещением главой МИД Германии Хайко Маса (Heiko Maas) мемориального комплекса в бывшем нацистском концлагере Освенцим. Организация ожидает, что Мас затронет этот вопрос на встрече с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, которая должна состояться в понедельник, 20 августа, после посещения Освенцима немецкой делегацией, заявил ее глава Йозеф Шустер (Josef Schuster) агентству dpa.

 

Контекст

Тысячи евреев были вынуждены покинуть Польшу в 1968 году в связи с антисемитской кампанией коммунистического режима. Через 50 лет "закон о Холокосте" вызвал новую волну антисемитизма. (14.03.2018)

Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (02.02.2018)

"Закон о Холокосте" в его первоначальной редакции предусматривал наказания в виде денежных штрафов и различных сроков лишения свободы за публичное высказывание "попирающих факты мнений о том, что польский народ или польское государство были причастны к преступлениям, совершенным нацистской Германией". После резкой критики в Европе и США, а также после дипломатического конфликта между Польшей и Израилем из закона в конце июня убрали пассаж об уголовном наказании. Однако еврейские организации считают, что этого недостаточно.

"Необходимо противодействовать попытке забвения части истории Холокоста"

По словам Шустера, нет сомнений в том, что организованное массовое убийство живших в Европе евреев было спланировано и проведено нацистской Германией. "Также мало сомнений вызывает и то, что немало поляков быстро позволили привлечь себя к деяниями национал-социалистов. Если правительство Польши пытается придать забвению эту часть истории и препятствует ее научному осмыслению, то этой попытке необходимо противодействовать", - сказал он.

Посещение немецким министром мемориала в Освенциме Шустер назвал "очень важным жестом". В то же он раскритиковал отсутствие его польского коллеги на этом мероприятии. Согласно протоколу, главы МИД Германии и Польши встретятся после этого в расположенном неподалеку францисканском монастыре.

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  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из дивизии "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


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Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу? (19.02.2018)

 

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда... (27.01.2015)  

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Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу? (19.02.2018)  

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