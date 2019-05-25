 Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 26.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ

Борьба с антисемитизмом - задача всего общества, заявил председатель Центрального совета евреев в ФРГ. Его экс-глава призвала Берлин позаботиться о том, чтобы евреи жили без страха.

Евреи на заседании бундестага (фото из архива)

Евреи на заседании бундестага (фото из архива)

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) предостерег проживающих в ФРГ евреев от угрозы со стороны антисемитов. "С давних пор так сложилось, что в некоторых крупных городах (Германии. - Ред.) евреи подвержены потенциальной опасности в том случае, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность", - заявил Шустер в воскресенье, 26 мая.

Контекст

В офисе федерального канцлера до недавнего времени висели две картины немецкого экспрессиониста Эмиля Нольде. Ангела Меркель решила от них избавиться. (12.04.2019)

Во Франции третья в мире - после Израиля и США - еврейская община. Из-за усиления в стране антисемитских настроений французские евреи чувствуют себя все менее комфортно. Репортаж DW. (01.03.2019)

Он отметил, что указал на эту проблему еще два года назад и "было бы хорошо, если бы на нее обратили внимание также на высшем политическом уровне". Пришло время для того, чтобы "борьба с антисемитизмом стала задачей для всей общественности", считает Шустер.

Экс-глава совета, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох (Сharlotte Knobloch) призвала правительство ФРГ позаботиться о том, чтобы евреи могли безбоязненно жить в стране. "Страх перед возможной опасностью в еврейском обществе сегодня велик", - заявила Кноблох, отметив, что может "понять каждого, кто не хочет, чтобы здесь по внешнему виду можно было определить, что он исповедует иудаизм".

Евреем в ФРГ посоветовали не носить кипу

Накануне уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) предостерег евреев в Германии от ношения традиционного мужского головного убора - кипы - в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей жестокостью в отношении исповедующих иудаизм. "Я не могу рекомендовать евреям повсеместно и в любое время носить кипу в Германии", - заявил Кляйн в интервью немецким СМИ концерна Funke Mediengruppe, добавив, что его позиции на этот счет в последнее время претерпели изменения.

По его оценкам, около 90 процентов нападений на евреев совершают правоэкстремисты. При этом преступники из числа мусульман, а это в большинстве случаев люди, уже давно живущие в Германии, зачастую получают информацию из эфиров арабских вещателей, искусственно создающих "неблаговидный образ Израиля и евреев"

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 26:08

Антисемитизм и французы: почему еврейские семьи массово эмигрируют в Израиль - "Европа в фокусе"

Контекст

Байройт против антисемитизма

Как фестиваль "выводит коричневые пятна" на своей биографии? (25.07.2018)  

Ссылки в интернете

Уполномоченный правительства ФРГ советует евреям не носить кипу  

Аудио- и видеофайлы по теме

Антисемитизм и французы: почему еврейские семьи массово эмигрируют в Израиль - "Европа в фокусе"  

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме  

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

Также по теме

Bonn: Tag der Kippa - Yitzhak Yohanan Melamed

Уполномоченный правительства ФРГ советует евреям не носить кипу 25.05.2019

Феликс Кляйн констатировал усиление антисемитских настроений в Германии, связав это с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе".

Deutschland Bundestag | Abstimmung nach Debatte um BDS-Bewegung

Бундестаг признал бойкот израильских товаров антисемитизмом 17.05.2019

Совместная петиция партий ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "зеленых" с требованием признать антисемитским движение BDS, была принята подавляющим большинством голосов.

Deutschland Kundgebung gegen Antisemitismus

Подозреваемый в антисемитском нападении в Берлине сдался полиции 19.04.2018

На двух мужчин в Берлине напали из-за того, что на них были кипы. В интернете было опубликовано видео, на котором зафиксировано антисемитское нападение в столице Германии. Полиция ведет расследование.

Реклама

Самые читаемые

Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями  

Трибунал ООН по морскому праву поддержал Украину в керченском конфликте  

В Тель-Авиве прошла масштабная акция оппозиции против Нетаньяху  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно