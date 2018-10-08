"Евреи в АдГ": что они рассказали о своих целях и мотивах

Представьте себе: в воскресный день на окраине одного из городов Германии 24 члена одной из немецких партий создают внутрипартийную группу. И на это, казалось бы, скромное событие со всей страны съезжаются полсотни журналистов, представляющих СМИ ФРГ, США, Израиля, России. А охраняют это мероприятие от демонстраций протеста и прочих угроз сотни полторы стражей порядка. Во всяком случае, я насчитал 18 полицейских микроавтобусов и патрульных машин.

Полный набор стереотипов о русскоязычном активисте АдГ

Медийный хайп и повышенные меры безопасности объяснялись тем, что на окраине Висбадена 7 октября создавалось объединение "Евреи в АдГ" (JAfD). Евреи в "Альтернативе для Германии"? В той самой партии, которую многие считают ксенофобской и антисемитской, чему весьма способствовал целый ряд высказываний некоторых лидеров партии. Именно это и придавало мероприятию особую интригу (и вызвало бурную отрицательную реакцию в Германии). Вторая интрига заключалась в том, что в сегодняшней ФРГ абсолютное большинство евреев - это выходцы из бывшего СССР, а АдГ считается не только правопопулистской, но еще и пророссийской, прокремлевской партией.

Дмитрий Шульц дает интервью телеканалу ZDF

Первое, что я увидел, подойдя к входу в районный муниципальный зал, был немолодой мужчина в кипе и со звездой Давида на шее, дававший с сильным русским акцентом интервью съемочной группе. Я услышал обрывок фразы: "…Хочу наконец-то жить в нормальной стране". Один из стоявших рядом журналистов попросил интервьюируемого представиться. "Из какого вы СМИ?", - спросил тот. Оказалось, из солидной консервативной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Я с лживой прессой не разговариваю", - отрезал человек, употребив очень популярное среди немецких правых популистов и в неонацистских кругах слово Lügenpresse. "А с русской редакцией Deutsche Welle?", - полюбопытствовал я по-русски. Тоже нет, услышал я в ответ, потому что мы лижем… ну, в общем, слишком лестно пишем об Ангеле Меркель (Angela Merkel). А затем, уходя, этот, похоже, соучредитель группы "Евреи в АдГ" прямо как по заказу крикнул "Putin ist gut!" ("Путин - это хорошо!"), да еще и добавил "Крым наш".

"Произраильская партия и защитница евреев в Германии"

Вот так за считанные секунды незнакомец, показавшийся мне, правда, чрезмерно возбужденным, выдал полный набор стереотипов о русскоязычных активистах АдГ. Но на этом эксцентрика и закончилась. Позднее, в зале, на пресс-конференции и торжественном собрании, разговор шел уже в ином тоне и на совершенно ином интеллектуальном уровне. И о России там говорилось очень мало. В основном речь шла об общей иудейско-христианской культуре немцев и евреев, об Израиле и об антисемитизме в Германии. Об антисемитизме мусульман.

Вольфганг Фуль

"АдГ не является антисемитской партией" - этот тезис постоянно повторялся в самых разных вариациях. Так, депутат бундестага от АдГ Фолькер Мюнц (Volker Münz), эксперт партии по взаимоотношениям с церквями, в своем приветственном слове подчеркнул, что "евреи - это старшие братья и сестры христиан", и заверил, что "наша партия является политической защитницей евреев в Германии".

В свою очередь Вольфганг Фуль (Wolfgang Fuhl), в прошлом - член правления Центрального совета евреев в Германии, а теперь - заместитель председателя правления JAfD, под бурные аплодисменты присутствовавших однопартийцев заявил, что "АдГ является в высшей степени произраильской партией". Он напомнил, что это "единственная партия в Германии, выступающая за признание Иерусалима столицей Израиля".

Вера Косова - молодое женское лицо JAfD

Выступающие очень много говорили о набирающем силу антисемитизме в Германии. При этом речь шла только о мусульманах, прежде всего - о тех беженцах из арабских стран, которых ФРГ приняла в последние годы. Такое видение проблемы полностью вписывается в общий антиисламский курс АдГ. Тему антисемитизма среди немцев и особенно среди немецких неонацистов выступавшие углублять не стали.

Вера Косова приветствует гостей торжественного собрания

Участвовавших в пресс-конференции журналистов роль русскоязычных в новом объединении, похоже, не очень интересовала. На мой вопрос, насколько широко они в нем представлены, председатель правления JAfD Вера Косова (Vera Kosova) ответила: "Выходцы из Советского Союза играют большую роль в еврейской общине Германии. Четыре члена правления свободно говорят по-русски, это облегчит общение". Всего в правлении семь человек, так что уроженцы СССР в руководстве "Евреев в АдГ" в большинстве.

Сама Вера Косова родом из Узбекистана, 20 лет назад в 15-летнем возрасте приехала в Германию, сегодня живет под Штутгартом, работает врачом. В АдГ она вступила в марте 2016 года (напомню: пик приема беженцев пришелся на осень 2015 года), уже год спустя стала кандидатом в депутаты бундестага, теперь возглавила новое внутрипартийное объединение. Однако, судя по ее очень коротким и весьма общим ответам, подлинным лидером JAfD она не является. Складывается впечатление, что АдГ, стремящаяся избавиться от имиджа партии пожилых рассерженных мужчин, целенаправленно сделала ставку на молодое женское лицо.

Российская тема к приоритетным не относится

Если судить по развернутым концептуальным ответам на пресс-конференции, идеологом JAfD является Вольфганг Фуль. А роль "организационного мотора" взял на себя другой заместитель председателя - Артур Абрамович, который и был ведущим торжественного собрания. Родился Артур в 1996 году в Украине, в Харькове, в двухлетнем возрасте приехал в Германию, во Фрайбургском университете изучал немецкую филологию и историю, в партию вступил в прошлом году.

Русскоязычные члены правления JAfD, справа - Артур Абрамович

На мой вопрос, какое значение в JAfD придают развитию отношений с Россией, он ответил, что "мы никоим образом не считаем себя связанными с русским культурным пространством". Одни члены "Евреев в АдГ", продолжил он, родом из России, другие - из Украины, "а потому никакого консенсуса относительно того, на что вы намекаете, у нас нет".

Действительно, российское направление, похоже, для новой организации (пока, во всяком случае) к приоритетным не относится: среди внешнеполитических тем израильская явно доминирует. Кстати, все русскоязычные собеседники в Висбадене предпочитали говорить со мной, особенно под запись, на немецком языке, которым они владеют лучше, чем русским.

"Отпал аргумент про якобы существующий в АдГ антисемитизм"

Одним из организаторов группы "Евреи в АдГ" часто называли (как на самом собрании, так и ранее в немецких СМИ) Дмитрия Шульца (Dimitri Schulz), депутата городского парламента Висбадена от АдГ. Раньше он был активистом в объединении "Российские немцы в АдГ". Я спросил его, как он совместил одно с другим?

Дмитрий, родившийся в 1987 году в Киргизии, в двухлетнем возрасте переехавший с семьей в Германию и сегодня работающий инженером-машиностроителем, ответил, что благодаря прадеду у него имеется и немецкая линия. Поэтому он, пока не познакомился с русскоязычными однопартийцами-евреями (в АдГ он вступил еще в 2014 году, через год после ее создания), сотрудничал с российскими немцами.

Теперь обе организации смогут совместно бороться за голоса русскоязычных жителей Германии. Например, на предстоящих 28 октября выборах в парламент земли Гессен (Висбаден ее столица, Франкфурт-на-Майне - крупнейший город). "У нас будут информационные стенды перед русскими супермаркетами", - рассказал Дмитрий Шульц, который тоже будет претендовать на место в ландтаге.

"Конечно, мы будем сотрудничать, - заверил меня Альберт Брайнингер (Albert Breininger), председатель объединения "Российские немцы в АдГ" (IGdRD in der AfD), приехавший на собрание в Висбадене поздравить товарищей по партии. Он уверен, что работа с русскоязычным электоратом теперь окажется более эффективной.

"Ведь отпал тот главный аргумент про якобы существующий в АдГ антисемитизм, который мне самому не раз приходилось слышать на различных мероприятиях, когда ко мне подходили люди из еврейской общины. Теперь я могу порекомендовать им обратиться к этой новой группе", - рассказал Альберт Брайнингер.

Судя по тому, что удалось увидеть и услышать в Висбадене, возникает ощущение, что группа "Евреи в АдГ" для того и создавалась , чтобы убедить как можно больше избирателей в Германии, а заодно и международное сообщество, в том, что в партии "Альтернатива для Германии" антисемитизма нет.

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