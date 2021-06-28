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Евгения Альбац

Евгения Альбац является главным редактором российского журнала The New Times.

На радиостанции "Эхо Москвы" выходит авторская программа Егвении Альбац "Полный Альбац".

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 15, 2018: The New Times Editor-in-Chief Yevgenia Albats during a live interview by TV presenter Ksenia Sobchak (L), a Civil Initiative Party candidate for the 2018 Russian presidential election, on Ekho Moskvy Radio. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

ЕСПЧ коммуницировал иск The New Times о штрафе в 22,25 млн рублей 28.06.2021

Суд в Москве оштрафовал журнал The New Times на рекордную для СМИ в РФ сумму, посчитав, что издание и его главный редактор Евгения Альбац не сообщили властям о финансировании из-за рубежа.
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 15, 2018: The New Times Editor-in-Chief Yevgenia Albats during a live interview by TV presenter Ksenia Sobchak (L), a Civil Initiative Party candidate for the 2018 Russian presidential election, on Ekho Moskvy Radio. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

The New Times подал иск в ЕСПЧ на решение о штрафе в 22 миллиона рублей 22.05.2019

Верховный суд РФ отклонил жалобу журнала на решение московского суда о штрафе в 22,2 млн рублей. Издание оплатило штраф в январе текущего года.

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 19, 2014. The New Times editor in chief Yevgenia Albats at the Ekho Moskvy office at Novy Arbat Street. (Photo ITAR-TASS / Anatoly Strunin) |

Журнал The New Times обжаловал многомиллионный штраф в Верховном суде РФ 13.02.2019

В течение двух недель станет известно, рассмотрит ли Верховный суд апелляцию издания и его главного редактора Евгении Альбац на рекордный для российских СМИ штраф.

Суд оставил в силе штраф журналу The New Times (20.11.2018) 20.11.2018

Издание обвинили в нарушении закона, наказание – свыше 22 миллионов рублей штрафа. Главный редактор Евгения Альбац продолжит оспаривать решение.
MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 15, 2018: The New Times Editor-in-Chief Yevgenia Albats during a live interview by TV presenter Ksenia Sobchak (L), a Civil Initiative Party candidate for the 2018 Russian presidential election, on Ekho Moskvy Radio. Sergei Fadeichev/TASS Foto: Sergei Fadeichev/TASS/dpa |

Суд в Москве признал законным штраф журналу The New Times 20.11.2018

Тверской суд отклонил апелляцию защиты на наложение штрафа на главного редактора Евгению Альбац, а также на рекордный, 22-миллионный штраф самому изданию.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Комментарий: Спасение The New Times как акция протеста 14.11.2018

В сборе средств для выплаты штрафа изданием The New Times большую роль играло желание людей хоть как-то сказать власти: "Да вы там все охренели". И это им удалось - считает Александр Плющев.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. FEBRUARY 19, 2014. The New Times editor in chief Yevgenia Albats at the Ekho Moskvy office at Novy Arbat Street. (Photo ITAR-TASS / Anatoly Strunin) |

Журнал The New Times собрал полную сумму для уплаты рекордного штрафа 13.11.2018

Издание и его главный редактор Евгения Альбац были оштрафованы на 22 млн рублей. Требуемую для уплаты сумму удалось собрать за четыре дня. Ранее ОБСЕ призвала российские власти отменить штраф.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

The New Times собрал уже более 19 млн рублей для уплаты рекордного штрафа 13.11.2018

Из 22 миллионов рублей, на которые оштрафован журнал The New Times, на его счет уже перечислено более 19 миллионов. Эта сумма была собрана за три с половиной дня.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Журнал The New Times оштрафовали на 22 млн рублей 26.10.2018

Штраф, наложенный судом на The New Times, может означать закрытие журнала. Дело рассматривалось по статье, требующей своевременно предоставлять в Роскомнадзор информацию о получении изданием денежных средств.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Главред The New Times объявила о закрытии журнала 04.06.2017

По словам Евгении Альбац, решение связано с финансовыми проблемами. Сайт издания продолжит работу.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Роскомнадзор нашел в статье The New Times "оправдание терроризма" 04.05.2017

Изданию The New Times вынесено предупреждение за статью, в которой житель Калужской области рассказывает, почему он отправился воевать в Сирию на стороне боевиков.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Журнал The New Times уходит из продажи 12.12.2016

Российский журнал The New Times ("Новое время") испытывает серьезные финансовые трудности. Спасти его могут лишь новые подписчики.
29.5.2015 *** March 29, 2015. - Russia, Saint Petersburg. - March Dialogues event at the Central City Public Library named after V. V. Mayakovsky. In picture: editor-in-chief of The New Times journal Evgenia Albats. PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY March 29 2015 Russia Saint Petersburg March Dialogues Event AT The Central City Public Library Named After V V Mayakovsky in Picture Editor in Chief of The New Times Journal Evgenia Albat PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: Imago/Russian Look

Московская типография отказалась печатать новый номер журнала The New Times 26.08.2016

Главный редактор журнала Евгения Альбац рассказала DW, что отказ "связан с политикой". В номере публикуется материал о грядущих отставках в Кремле и правительстве РФ, а также интервью с Сергеем Гуриевым.
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Суд в Москве оштрафовал журнал The New Times 12.04.2016

Журнал получил предупреждение от Роскомнадзора в день публикации материала о дочери Путина. Представитель Альбац заявил, что будет обжаловать судебное решение об административном наказании.
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Главному редактору The New Times грозит административный арест в Москве 27.12.2014

Евгению Альбац обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, остановившим ее автомобиль в центре российской столицы. Ее обязали явиться в суд 30 декабря.
Wearing masks of Mikhail Khodorkovsky opposition activists take part in a demonstration marking the 50th birthday of the jailed Russia's former richest man in St. Petersburg on June 26, 2013. Khodorkovsky celebrated today his 50th birthday behind the walls of a remote prison, fearing he may not ever again taste freedom after spending the last decade in jail on charges supporters say were ordered by the Kremlin. AFP PHOTO / OLGA MALTSEVA (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images)

Ходорковский готов вернуться в Россию, но только при одном условии 22.12.2013

Экс-глава ЮКОСа готов вернуться, только если будет уверен в праве снова покинуть страну.
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