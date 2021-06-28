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Евгения Альбац является главным редактором российского журнала The New Times.
На радиостанции "Эхо Москвы" выходит авторская программа Егвении Альбац "Полный Альбац".
Суд в Москве оштрафовал журнал The New Times на рекордную для СМИ в РФ сумму, посчитав, что издание и его главный редактор Евгения Альбац не сообщили властям о финансировании из-за рубежа.
Верховный суд РФ отклонил жалобу журнала на решение московского суда о штрафе в 22,2 млн рублей. Издание оплатило штраф в январе текущего года.
В течение двух недель станет известно, рассмотрит ли Верховный суд апелляцию издания и его главного редактора Евгении Альбац на рекордный для российских СМИ штраф.
Издание обвинили в нарушении закона, наказание – свыше 22 миллионов рублей штрафа. Главный редактор Евгения Альбац продолжит оспаривать решение.
Тверской суд отклонил апелляцию защиты на наложение штрафа на главного редактора Евгению Альбац, а также на рекордный, 22-миллионный штраф самому изданию.
В сборе средств для выплаты штрафа изданием The New Times большую роль играло желание людей хоть как-то сказать власти: "Да вы там все охренели". И это им удалось - считает Александр Плющев.
Издание и его главный редактор Евгения Альбац были оштрафованы на 22 млн рублей. Требуемую для уплаты сумму удалось собрать за четыре дня. Ранее ОБСЕ призвала российские власти отменить штраф.
Из 22 миллионов рублей, на которые оштрафован журнал The New Times, на его счет уже перечислено более 19 миллионов. Эта сумма была собрана за три с половиной дня.
Штраф, наложенный судом на The New Times, может означать закрытие журнала. Дело рассматривалось по статье, требующей своевременно предоставлять в Роскомнадзор информацию о получении изданием денежных средств.
По словам Евгении Альбац, решение связано с финансовыми проблемами. Сайт издания продолжит работу.
Изданию The New Times вынесено предупреждение за статью, в которой житель Калужской области рассказывает, почему он отправился воевать в Сирию на стороне боевиков.
Российский журнал The New Times ("Новое время") испытывает серьезные финансовые трудности. Спасти его могут лишь новые подписчики.
Главный редактор журнала Евгения Альбац рассказала DW, что отказ "связан с политикой". В номере публикуется материал о грядущих отставках в Кремле и правительстве РФ, а также интервью с Сергеем Гуриевым.
Журнал получил предупреждение от Роскомнадзора в день публикации материала о дочери Путина. Представитель Альбац заявил, что будет обжаловать судебное решение об административном наказании.
Евгению Альбац обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, остановившим ее автомобиль в центре российской столицы. Ее обязали явиться в суд 30 декабря.
Экс-глава ЮКОСа готов вернуться, только если будет уверен в праве снова покинуть страну.
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