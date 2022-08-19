  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси

Евгений Шилко

Пропустить раздел Евгений Шилко: другие публикации

Евгений Шилко: другие публикации

Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш. Львов, 18 августа 2022 года

О чем договорились Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове

О чем договорились Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове

Президенты Украины и Турции вместе генсеком ООН говорили о расширении зернового соглашения, Еленовке и визите на ЗАЭС.
Политика
19 августа 2022 г.
На главную страницу