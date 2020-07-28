Драгоценные металлы резко растут в стоимости

Золото и серебро бьют рекорды стоимости. Во вторник, 28 июля, цена чистой тройской унции золота (31,1 г), накануне преодолевшая рекордное значение сентября 2011 года, продолжила движение в сторону отметки в 2000 долларов США (1981, 27). Таким образом, отмечает агентство dpa, цена на золото с начала 2020 года увеличилась почти на 30 процентов.

Аналогичный тренд демонстрирует и серебро. Цена на этот драгметалл утром во вторник достигла 26,2 доллара за унцию – наивысший показатель за последние семь лет. Таким образом, с начала года стоимость серебра увеличилась на 45 процентов. Следует отметить, что в течение торгового дня рост цен на драгметаллы несколько снизился. Золото спустилось до отметки 1942 доллара за унцию, серебро - 24,69 доллара.

По оценке аналитиков Commerzbank, на повышение цен на драгоценные металлы оказывает существенное влияние слабеющий американский доллар. Золото и серебро торгуются в долларах, поэтому падение курса американской валюты вызывает рост спроса на драгоценные металлы вне зоны хождения доллара.

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Cеребряные копи германских королей Пламенная преисподняя В этом месте люди более тысячи лет бились за металл. Точнее, за металлы: серебро, медь, золото, свинец… Запасы истощились лишь к концу XX века. Руда горы Раммельсберг была особенно твердой. На протяжении столетий, до технической революции, ее добывали с помощью огня. От подземных костров порода трескалась, лишь после этого появлялся шанс отколоть ее куски, применяя кайло и другие инструменты.

Cеребряные копи германских королей Искрометное зрелище Восхититься огненной стихией, услышать треск, увидеть фонтаны разноцветных искр, узнать, как пахнет раскаленная в подземной топке руда... Заглянуть в ад? За этим в штольни спускались художники, поэты, романтики. Среди них - Гёте и Клейст. Горный туризм - Montantourismus... Инженеры приезжали и приезжают в Гослар, чтобы изучить уникальную водяную систему, приводившую в движение лебедки и насосы.

Cеребряные копи германских королей Музей под землей и под открытым небом Осмотримся на поверхности. Последняя рабочая смена закончилась в 1988 году. Здания хотели снести, туннели - засыпать, входы - забетонировать, но жители Гослара потребовали сохранить рудник как неотъемлемую часть истории города и региона Гарца. Так Раммельсберг стал музеем - рудником, открытым для посетителей. В 1992 году последовало решение ЮНЕСКО включить его в список Всемирного наследия.

Cеребряные копи германских королей Рудник начинается с вешалки Знакомство с Раммельсбергом начинается там, где на последнем этапе его трудовой биографии начинались и заканчивались горняцкие смены. Как куклы в театре марионеток, к потолку на железных тросах подняты крюки и корзины с рабочей одеждой и касками. Это здание построено в тридцатых годах прошлого века, как и корпуса горно-обогатительного комплекса - те самые, с деревянными фасадами на первых кадрах.

Cеребряные копи германских королей Высокая мода Практичный способ экономии места, без шкафов. Если долго смотреть снизу, начинает кружиться голова. Горняцкие робы - высокая мода? В любом случае - одежда, недоступная посторонним. Запирающий трос вытягивали из отверстий только перед сменой и после нее. На стене - старый сигаретный автомат с ценой, которая может вызвать дрожь в руках у любого курильщика: четыре… марки за пачку. Но автомат пуст.

Cеребряные копи германских королей Поехали! К раздевалке примыкает душевой зал - без дверей, но с окнами. В витрине - мыло марки Bergauf (в переводе"На-гора"). Во время знакомства с Раммельсбергом нам встретится много горняцких слов и выражений. Музейные сотрудники приветствуют всех традиционным "Glückauf!" - пожеланием счастливо вернуться наверх. Кстати, во избежание недоразумений нужно знать, что глагол "fahren" (ездить, ехать)...

Cеребряные копи германских королей После смены - перед сменой Глагол "fahren" в горняцком языке применяется к любым способам передвижения под землей и в любых направлениях: по узкоколейке, на лифте, ногами, ползком, карабкаясь, протискиваясь, по лестнице, вверх, вниз, вбок… Пока есть время до первой "ездки" под землю, перейдя площадь, заглянем в бывшую силовую станцию, снабжавшую весь комплекс энергией и не только.

Cеребряные копи германских королей Вагонетка в упаковке Заходим в белое здание с башенкой, по железной лестнице поднимаемся на второй этаж. В этом зале находится диспетчерская, из которой контролировалось снабжение рудника электричеством, а также стоят компрессоры, с помощью которых под землю подавался сжатый воздух для отбойных молотков и другого пневматического оборудования. Посреди зала - "артефакт", завернутый в коричневую материю.

Cеребряные копи германских королей "Package on a hunt" Нетрудно догадаться, что здесь поработали знаменитые Кристо и Жан-Клод - супруги-художники, "упаковавшие" в свое время Рейхстаг в Берлине и огромное количество других движимых и недвижимых объектов по всему миру. Большинство этих акций было ограничено по времени, но "Package on a hunt" содержит последнюю добытую из Раммельсберга руду и обернут навечно. "Hunt" - вагонетка на горняцком языке.

Cеребряные копи германских королей Театр силовой станции В главном зале силовой станции тихо и душновато. Воздух пропитан запахом машинного масла. Высокие окна создают обстановку театрального фойе, пустующего во время представления. Здесь можно провести много времени, рассматривая приборы, датчики, пожелтевшие инструкции, но недра зовут. Через залитый солнцем двор, захватив желтые каски, отправляемся под землю.

Cеребряные копи германских королей Штольня имени Рёдера Штольня Рёдера встречает нас потоком сырого и холодного воздуха. В этой части рудника - постоянная температура, около 10 градусов. Штольня носит имя инженера Кристофа Рёдера, начавшего здесь свою службу в 1763 году и проработавшего в Раммельсберге более полувека. Именно он спроектировал уникальную систему подземного водного хозяйства с каналами и деревянными турбинами.

Cеребряные копи германских королей Водопровод. Вот. Порода здесь была более мягкая, чем в рудоносных слоях, но на прокладку этой 500-метровой технической штольни ушло семь лет - до 1805 года. Туннель, в который попадают посетители, был раньше первым отрезком подземного водовода. По нему из соседнего хранилища в систему поступало 4500 литров воды в минуту. По пути через гору она до 1891 года приводила в движение четыре деревянные турбины.

Cеребряные копи германских королей По таблице Менделеева К прохладе привыкли. Около ламп нежно зеленеет мох, но больше времени уходит на разглядывание ярких наростов - кристаллогидратов. Их цвет зависит от того, сульфаты каких металлов вымываются в этом месте из породы. Лазурный - медь, красноватый - железо, белый - цинк... Купоросы (Vitriole) раньше были одним из источников дохода рудника. Их продавали, например, изготовителям красителей.

Cеребряные копи германских королей Четыре колеса Пройдя под землей 290 метров, попадаем в первый подземный зал с деревянной турбиной, восстановленной по чертежам. Диаметр - 7,6 метра. Правые и левые лопасти смотрят в разные стороны. Жерло, из которого на них льется вода, можно смещать, меняя направление вращения колеса. Управление осуществлялось из помещения, расположенного в 60 метрах от турбины, через систему деревянных тяг.

Cеребряные копи германских королей Инженерная мысль Вверх, вниз, тормоз... Мощность - около 5,5 лошадиных сил. На другом конце лебедки - корзина с рудой. Для управления требовался большой опыт. У каждого из четырех колес были свои особенности конструкции и функции. В частности, для преобразования крутящего момента Кристоф Рёдер использовал принцип, позже примененный для коленчатых валов в паровых машинах и автомобилях.

Cеребряные копи германских королей Пыль истории Снова на поверхности. Между двумя экскурсиями под землю есть время на то, чтобы заглянуть в бывший горно-обогатительный комплекс. Дробилки и другие гигантские механизмы покрыты рудной пылью. В железных корпусах прорезаны двери, а внутри расположена выставка, посвященная истории горного дела в Гарце, трудовым будням и праздникам, традициям и горняцкой взаимопомощи.

Cеребряные копи германских королей Епископ дает добро Горняцкие объединения (Knappschaft) в Германии отметили 750-летний юбилей. Первое из них было создано именно в Госларе: в 1260 году епископ Хильдесхайма подписал грамоту, гарантировавшую новому братству покровительство и защиту. Отметим, что регулярно добывать руду здесь начали в 968 году (открытым способом), а первые свидетельства относятся вообще к медному веку.

Cеребряные копи германских королей В середине XIII века Первые средневековые горняцкие братства в Германии носили религиозный характер. Устав общества Святого Иоанна в Госларе предусматривал заботу о больных, вдовах и детях погибших на промысле, другую поддержку в трудные времена. Это братство считается первым в мире… социальным страховым обществом, первым шагом в создании системы пенсионного обеспечения и медицинского страхования.

Cеребряные копи германских королей Кормилица Много всего интересного на выставке. Кожаная обувка с предыдущей страницы принадлежала госларскому горняку, который жил в XI веке. Среди самых ценных экспонатов - серебряный кувшин горняцкого товарищества Нижнего Гарца 1732 года. Такие сосуды делались из металла, добытого в регионе, и носили репрезентативный характер. Женщина с семью грудями на ручке символизировала богатство горных недр.

Cеребряные копи германских королей ''Плацкартный'' вагон Мы же снова отправляемся туда, где лежали богатства, но уже не пешком, а на таком желтом "экспрессе" - в тесноте, да не в обиде. Он доставит нас к штольне, закрытой в последнюю очередь, чтобы посмотреть, как развивались технические средства горной добычи после начала ее механизации, применения электрического оборудования и взрывчатых веществ. Ни один парк развлечений с этой поездкой не сравнится.

Cеребряные копи германских королей Часы остановились Это уже не штольня Рёдера. Здесь светлей, потолки выше. Сразу видно - другой век. В этой части рудника создан подземный музей, в котором ниша за нишей показаны разные способы добычи и транспортировки руды на поверхность. Кажется, что рабочие только что отошли на перерыв, а экскурсовод, воспользовавшись моментом, решил сам продемонстрировать действие отбойного молотка. Громко. Очень громко.

Cеребряные копи германских королей Теория и практика Пошумели в одном месте, перешли к другому - пневматическому сверлу. Тра-та-та-та-та… Закинув пару лопат горной породы в вагонетку, отправляемся на взрывные работы. Все готово, отверстия просверлены, капсулы заложены, осталось только нажать кнопку. Треск, грохот, дым... Но только взрыватели, без взрывчатки. Так сказать, спецэффекты. Впрочем, и это впечатляет.

Cеребряные копи германских королей Народная еда Перерыв на обед - святое дело. В таких нишах горняки могли перекусить. Традиционный обед, который брали под землю в Гарце, как правило, состоял из твердого сыра Harzer Käse с тмином или без него, местных колбасок, вытопленного из сала смальца, темного хлеба, огурца и стопки шнапса - в медицинских целях, для пищеварения. Добротная народная еда...

Cеребряные копи германских королей Mahlzeit, или Приятного аппетита! Увы, кулинарный пункт в программу экскурсии не включен. Резать колбасу, сыр, намазывать жир на хлеб полагалось специальным ножом - Schärper, поэтому и обед называется Schärpermahlzeit. Мы же можем подкрепиться в одном из ресторанчиков Гослара, завершая нашу серию фоторепортажей об этом городе, включенном вместе с рудником в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Автор: Максим Нелюбин

