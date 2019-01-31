Дочь арестованной активистки "Открытой России" умерла в реанимации

17-летняя Алина Шевченко, дочь обвиняемой в сотрудничестве с "нежелательной организацией" ростовской активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, умерла в реанимации в четверг, 31 января. Девочка была инвалидом и жила в интернате для детей с особенностями развития. Ее срочно госпитализировали 30 января после временной остановки сердца.

Анастасия Шевченко, мать троих детей и член федерального совета "Открытой России", 21 января стала первым в России фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за деятельность в организации, признанной нежелательной в РФ. 23 января суд постановил отправить ее под домашний арест до 20 марта. 30 января, как сообщает "МБХ Медиа", следователи разрешили Шевченко навестить дочь в реанимации, но врачи отказались пустить ее в палату. Удалось ли активистке увидеть дочь живой, неизвестно.

Не та "нежелательная организация"

Термин "нежелательные организации" появился в российском законодательстве после принятия соответствующего закона в мае 2015 года. Таковой считается "иностранная или международная организация, представляющая угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения". После признания организации "нежелательной" на ее деятельность накладывается запрет или ограничения.

На сегодняшний день Минюстом РФ зафиксированы 15 "нежелательных организаций". При этом в перечне значится не российская "Открытая Россия", а связанные с Михаилом Ходорковским британские организации Open Russia Civic Movement, Open Russia и OR (Otkrytaya Rossia).

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