 Дочка ″Газпрома″ обжаловала списание чеченского долга за газ | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2019

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Россия

Дочка "Газпрома" обжаловала списание чеченского долга за газ

Местное отделение "Газпрома" подало апелляцию на списание 9 миллирадов долга жителям Грозного. Газовый гигант считает, что долг накопился не из-за войны, а из-за "низкой платежной дисциплины населения".

Вид на Грозный

Вид на Грозный

"Газпром межрегионгаз Грозный" во вторник, 22 января, подал апелляционную жалобу на решение суда о списании 9 миллиардов рублей долгов за газ в Чечне. Эту жалобу уже поддержала Генеральная прокуратура РФ, направив поручение прокурору Чечни поддержать доводы жалобы в суде апелляционной инстанции, сообщает "Интерфакс".

В "Газпроме" опровергли информацию о том, что задолженность возникла в ходе боевых действий. "Период возникновения задолженности, о которой идет речь, не связан с периодом военных действий на территории республики", - заявил заместитель председатель правления "Газпрома" Валерий Голубев. Он объяснил возникновение долга "низкой платежной дисциплиной населения" республики.

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"Призывы к "списанию" долгов ведут к подрыву кропотливой, сложнейшей работы, которая осуществляется на протяжении многих лет", - подчеркнул Голубев, отметив, что законные требования поставщика газа "не могут являться причиной напряженности".

Пример Грозного вдохновил регионы

17 января суд в Грозном обязал компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать 9 миллиардов рублей долга за поставки газа. Эти долги якобы "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения".

После появления этой информации депутаты ряда регионов России обратились с заявлениями в прокуратурус требованием списать долги населению за газ перед "Газпромом". По состоянию на 21 января, такие заявления в правоохранительные органы направлены в Санкт-Петербурге, Чувашии, Башкирии, Красноярске, Астраханской, Ростовской, Курской, Свердловской и Смоленской областях. 

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    Автор: Андрей Гурков


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