Сооснователь "Талибана" Барадар опроверг информацию о своем исчезновении

В видеоролике, опубликованном офисом талибов в Дохе, видно, что Барадар держит микрофон гостелекомпании RTA и читает по бумаге. Он заявил, что в руководстве "Талибана" нет никаких разногласий.