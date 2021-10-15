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Доха

Mitglieder der afghanischen Mädchenfußballnationalmannschaft stehen für ein Foto. Am späten Abend des 19.09.2021, fast drei Wochen nach dem US-amerikanischen Abzug aus Afghanistan, landeten die Mädchen und ihre Familien in Lissabon, nachdem eine internationale Koalition ihnen zu Hilfe gekommen war. +++ dpa-Bildfunk +++

ФИФА эвакуировала в Доху афганских футболистов 15.10.2021

При поддержке правительства Катара около 100 спортсменов из Афганистана были доставлены в безопасное место в Дохе. Планируется организация дальнейших эвакуационных рейсов.
Taliban delegates meet with Qatar delegates in Doha, Qatar, in this handout photo uploaded to social media on October 9, 2021. Picture uploaded on on October 9, 2021. Social media handout/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Делегация США провела переговоры с талибами в Дохе 11.10.2021

По заявлению американской стороны, переговоры с талибами в Дохе прошли "открыто и профессионально". Главными темами были безопасность, права человека и возможности выезда из страны.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 19: Taliban delegation headed by Abdul Ghani Baradar, the groupÄôs deputy leader, are seen leaving the hotel after attending the meeting on Afghan peace with the participation of delegations from Russia, China, the US, Pakistan, and Afghan parties and Qatar as an honorary guest in Moscow, Russia on March 19, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Сооснователь "Талибана" Барадар опроверг информацию о своем исчезновении 16.09.2021

В видеоролике, опубликованном офисом талибов в Дохе, видно, что Барадар держит микрофон гостелекомпании RTA и читает по бумаге. Он заявил, что в руководстве "Талибана" нет никаких разногласий.
FILE - In this Feb. 25, 2019 file photo released by Qatar Ministry of Foreign Affairs, Special Envoy of the Qatar Foreign Minister for Counterterrorism and Mediation in conflicts resolution, Dr. Mutlaq Bin Majid Al-Qahtanithe, mediates talks between the U.S. Special Representative for Afghanistan, Ambassador Zalmay Khalilzad, and the Deputy Commander of the Taliban Movement for Political Affairs, Mulla Abdul Ghani Berader, in an undisclosed place in Doha, Qatar. Pakistan’s foreign minister said Tuesday March 12, 2019, in a news conference with German Foreign Minister Heiko Maas in Islamabad, that “progress has been made” at ongoing peace talks between the Taliban and the U.S., which have stretched over two weeks in Qatar. (Qatar Ministry of Foreign Affairs via AP, File) |

Кабул и талибы согласовали процедуру мирных переговоров 02.12.2020

Правительство Афганистана и исламское радикальное движение "Талибан" впервые подписали письменную договоренность. В ООН назвали это событие прорывом.
12.09.2020 Abdullah Abdullah (C), Chairman of Afghanistan's High Council for National Reconciliation, arrives for the opening session of the peace talks between the Afghan government and the Taliban in the Qatari capital Doha on September 12, 2020. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

В Дохе начались исторические мирные переговоры властей Афганистана с талибами 12.09.2020

Глава правительственной делегации Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня и гуманитарному перемирию. С момента подписания мирного соглашения 12 тысяч мирных жителей погибли, еще 15 тысяч получили ранения.
July 8, 2019. Members of Afghan delegations gather during the second day of the Intra Afghan Dialogue talks in the Qatari capital Doha on July 8, 2019. - Dozens of powerful Afghans met with a Taliban delegation on July 8, amid separate talks between the US and the insurgents seeking to end 18 years of war. The separate intra-Afghan talks are attended by around 60 delegates, including political figures, women and other Afghan stakeholders. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Комментарий: Мира в Афганистане в спешке не достичь 09.07.2019

Два дня в Дохе за закрытыми дверями представители талибов и властей Афганистана вели переговоры. Это смелый шаг, но вовсе не гарантия мира для страны, считает Сандра Петерсман.
July 8, 2019. Members of Afghan delegations gather during the second day of the Intra Afghan Dialogue talks in the Qatari capital Doha on July 8, 2019. - Dozens of powerful Afghans met with a Taliban delegation on July 8, amid separate talks between the US and the insurgents seeking to end 18 years of war. The separate intra-Afghan talks are attended by around 60 delegates, including political figures, women and other Afghan stakeholders. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Талибы и представители Кабула договорились снизить уровень насилия 09.07.2019

Германия и Катар организовали межафганскую конференцию, которую можно осторожно назвать успешной. Стороны пообещали прекратить нападения на религиозные и образовательные центры.
MOSCOW REGION, RUSSIA - JULY 28, 2017: Athlete Svetlana Shkolina competes in a high jump event at the 2017 Russian Championships in Athletics, in the town of Zhukovsky. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

IAAF продлила дисквалификацию российской федерации легкой атлетики 11.03.2019

Участники совета IAAF в Дохе отказались восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.
Former Afghan Taliban fighters carry their weapons before handing them over as part of a government peace and reconciliation process at a ceremony in Jalalabad on January 12, 2016. More than a dozen former Taliban fighters from Ghani district of Nangarhar province handed over their weapons as part of a peace reconciliation program. AFP PHOTO / Noorullah Shirzada / AFP / Noorullah Shirzada (Photo credit should read NOORULLAH SHIRZADA/AFP/Getty Images)

США и "Талибан" ведут переговоры о перемирии в Афганистане 30.07.2018

Представители "Талибана" и правительства США на встрече в Дохе договорились о новых пепреговорах и улаживании конфликта в Афганистане посредством диалога, сообщает Reuters.
FILE- In this Jan. 15, 2015, file photo, a new Qatar Airways Airbus A350 approaches the gate at the airport in Frankfurt, Germany. A human rights group is hoping to persuade travelers from Boston and other cities to avoid flying on Qatar's state-owned airline when going to the Middle East as international attention focuses on the tiny country leading up to its hosting of the 2022 World Cup. (AP Photo/Michael Probst, File) |

Катар отказался от четырех самолетов Airbus из-за задержек поставки 07.07.2017

Власти в Дохе аннулировали заказ на пассажирские аваилайнеры Airbus модели A350 на сумму 1,2 млрд евро. Причина - задержка их поставки.
This Oct. 10, 2014, photo shows a general view of cemeteries located in the City of the Dead, a slum where half a million people live among tombs, in Cairo. The reality of relying on finite land resources to cope with the endless stream of the dying has brought about creative solutions. (AP Photo/Hassan Ammar)

Главы МИД четырех арабских стран обсудят в Каире кризис вокруг Катара 05.07.2017

Четыре страны, объявившие ультиматум Катару, соберутся на переговоры в Египте. В Дохе считают, что через ультиматум его инициаторы хотят задушить свободу слова.
©Olya Morvan/Wostok Press/Maxppp Qatar, Doha 08/05/15 La ville de Doha emerge du desert, Qatar. City Center Doha Qatar |

Катар считает требования арабских стран нереалистичными 24.06.2017

МИД Катара готовит официальный ответ на условия четырех арабских стран по восстановлению отношений. "В интересах региональной безопасности мы изучаем эти требования", - сообщили в Дохе.
Baku, AZERBAIJAN: A view of the oil derricks at an oilfield on the shore of the Caspian Sea just outside the capital Baku, 06 October 2005. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Азербайджан готов присоединиться к инициативе ОПЕК 01.12.2016

Баку приветствует решение ОПЕК о сокращения добычи и готов принять участие во встрече нефтедобывающих стран в Дохе.
17.04.2016 epa05264531 Qatari Minister of Energy and Industry Mohammed Saleh al-Sada attends a news conference following the oil-producers' meeting at Sheraton Hotel in Doha, Qatar, 17 April 2016. Reports state top oil exporters, including members of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), are meeting in Qatar to discuss freezing output. EPA/STR +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/EPA

Упадут ли цены на нефть после переговоров в Дохе? (видео) 18.04.2016

Страны ОПЕК не смогли договориться в Дохе о замораживании добычи. Нефтяные котировки отреагировали снижением, однако в среднесрочной перспективе нефть вряд ли упадет.

Эффект Дохи: будет ли и дальше падать нефть? (18.04-2016) 18.04.2016

Страны ОПЕК не смогли договориться в Дохе о замораживании добычи. Нефтяные котировки отреагировали снижением, однако в среднесрочной перспективе нефть вряд ли упадет.

Эффект Дохи: ждать ли обвала цен на нефть? - DW Новости (18.04.2016) 18.04.2016

Провал переговоров в Дохе спровоцировали в понедельник обвал цен на нефть. Но долго ли еще ситуация на нефтяном рынке будет оставаться столь драматичной?
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