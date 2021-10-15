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При поддержке правительства Катара около 100 спортсменов из Афганистана были доставлены в безопасное место в Дохе. Планируется организация дальнейших эвакуационных рейсов.
По заявлению американской стороны, переговоры с талибами в Дохе прошли "открыто и профессионально". Главными темами были безопасность, права человека и возможности выезда из страны.
В видеоролике, опубликованном офисом талибов в Дохе, видно, что Барадар держит микрофон гостелекомпании RTA и читает по бумаге. Он заявил, что в руководстве "Талибана" нет никаких разногласий.
Правительство Афганистана и исламское радикальное движение "Талибан" впервые подписали письменную договоренность. В ООН назвали это событие прорывом.
Глава правительственной делегации Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня и гуманитарному перемирию. С момента подписания мирного соглашения 12 тысяч мирных жителей погибли, еще 15 тысяч получили ранения.
Два дня в Дохе за закрытыми дверями представители талибов и властей Афганистана вели переговоры. Это смелый шаг, но вовсе не гарантия мира для страны, считает Сандра Петерсман.
Германия и Катар организовали межафганскую конференцию, которую можно осторожно назвать успешной. Стороны пообещали прекратить нападения на религиозные и образовательные центры.
Участники совета IAAF в Дохе отказались восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики.
Представители "Талибана" и правительства США на встрече в Дохе договорились о новых пепреговорах и улаживании конфликта в Афганистане посредством диалога, сообщает Reuters.
Власти в Дохе аннулировали заказ на пассажирские аваилайнеры Airbus модели A350 на сумму 1,2 млрд евро. Причина - задержка их поставки.
Четыре страны, объявившие ультиматум Катару, соберутся на переговоры в Египте. В Дохе считают, что через ультиматум его инициаторы хотят задушить свободу слова.
МИД Катара готовит официальный ответ на условия четырех арабских стран по восстановлению отношений. "В интересах региональной безопасности мы изучаем эти требования", - сообщили в Дохе.
Баку приветствует решение ОПЕК о сокращения добычи и готов принять участие во встрече нефтедобывающих стран в Дохе.
Страны ОПЕК не смогли договориться в Дохе о замораживании добычи. Нефтяные котировки отреагировали снижением, однако в среднесрочной перспективе нефть вряд ли упадет.
Провал переговоров в Дохе спровоцировали в понедельник обвал цен на нефть. Но долго ли еще ситуация на нефтяном рынке будет оставаться столь драматичной?
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