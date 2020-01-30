Доступ к личным данным в режиме онлайн - как это будет

Предоставить следователям доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн предложил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Как это будет выглядеть, знает карикатурист Сергей Елкин.
Смотрите также:
Предложение нового министра связи РФ облегчить силовикам доступ к данным граждан опасно, чем бы ни мотивировалось. Даже в странах с развитой демократией, считает Александр Плющев. (30.01.2020)
В реальной жизни мало кто осмелится спросить другого человека о его сексуальных предпочтениях. А приложениям на смартфонах известны интимные данные пользователей. Что они с ними делают? (19.01.2020)