Достопримечательности Германии: Виноградники нагорья Кайзерштуль (фото)

Кайзерштуль • Нагорье Кайзерштуль (Kaiserstuhl) расположено в немецком регионе Шварцвальд между Фрайбургом и долиной Рейна. Особой туристической популярностью здесь пользуются многочисленные винные праздники и фестивали, а также кулинарные пешие походы по виноградникам, маршруты которых проходят через разные винодельческие поселения и деревушки.

Самая высокая точка нагорья - 556-метровая вершина Тотенкопф (в переводе - "Череп" или "Мертвая голова). Во времена германского короля и императора Священной Римской империи Оттона III (Otto III, 980-1002) на этой вершине осуществлялись смертные казни. В 996 году Оттон III останавливался в этих местах для проведения имперского суда. Об этом событии до сих пор напоминает название всего нагорья - Кайзерштуль, то есть "Императорский трон".

Здешние горы имеют вулканическое происхождение, что очень хорошо для виноделия, не говоря уже о том, что сам этот район Баден-Вюртемберга относится к числу самых теплых мест в Германии.

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Немецкие винодельческие регионы

Винные ландшафты Германии Рейнгессен Рейнгессен (Rheinhessen) - крупнейший винодельческий регион Германии. Общая площадь виноградников между Вормсом, Майнцем и Бингеном составляет 26 тысяч гектаров. Виноделие получило широкое распространение здесь уже в IX веке, а самый старый виноградник был заложен в 742 году в Нирштайне на склоне Niersteiner Glöck. На фотографии - винная королева Рейнгессена одного из прошлых сезонов.

Винные ландшафты Германии Рейнгау Вдоль главной немецкой реки расположено целых шесть винодельческих регионов. Один из них - Рейнгау (Rheingau), где впервые начали производить вино позднего сбора (Spätlese). Всемирную известность имеет здешний монастырь Эбербах (Eberbach), сыгравший одну из ключевых ролей в развитии немецкого виноделия в Германии. Обитель была основана в XII веке монахами-цистерцианцами из Бургундии.

Винные ландшафты Германии Средний Рейн Долина Среднего Рейна (Mittelrhein) начинается около Бингена, где русло начинает сужаться. Его словно берут в тиски склоны Рейнских Сланцевых гор. Виноградники этого региона простираются на несколько десятков километров вдоль реки до самого Бонна. Часть Рейнской долины от Бингена до Кобленца, знаменитая средневековыми замками и развалинами, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Винные ландшафты Германии Пфальц Пфальц (Pfalz) - второй по площади винный регион Германии. В Бад-Дюркхайме проходит самый массовый винный праздник в мире и находится самая большая в мире бочка. По Пфальцу также проложена Немецкая винная дорога (Deutsche Weinstraße) протяженностью 85 километров - первый в Германии тематический маршрут такого рода. Он проходит вдоль границы с Францией через 130 винодельческих поселений.

Винные ландшафты Германии Франкония Франкония (Franken)- еще одна древняя виноградарско-винодельческая область. Здесь традиционно используют приметные бутылки бурдючной формы, напоминающеие фляги римских легионеров. История виноделия в этом регионе насчитывает более 1200 лет. Виноделы молодого поколения ставку делают не на количество, а на качество вина, а также создание для него современного имиджа, отвечающего духу времени.

Винные ландшафты Германии Мозель Вдоль Мозеля (Mosel) простирается старейшая наряду с Рувером и Сааром винодельческая область Германии. Первую лозу здесь посадили древние римляне 2000 лет назад. Особой славой пользуется гора Кальмонт - самый крутой виноградник Европы. Он расположен на склоне, угол подъема которого достигает 68 градусов. Подняться на него можно только с помощью зубчатой дороги или скалолазного снаряжения.

Винные ландшафты Германии Баден Баден (Baden) - третья по площади виноградников немецкая винодельческая область. Она простирается от Боденского озера вдоль Рейна до Мангейма. Баден считается самым теплым регионом Германии. Основная его продукция - красные вина, получаемые из сорта винограда пино-нуар. Его родиной считается Бургундия, что отразилось в немецком названии - Spätburgunder, то есть позднем бургундском.

Винные ландшафты Германии Вюртемберг В этой области, где расположены Штутгарт и Хайльброн, вино считается своего рода народным напитком. В Вюртемберге (Württemberg) его потребление на душу населения в два раза превышает средний показатель по Германии. Местные вина можно продегустировать, например, в конце лета во время праздника "Штутгартская винная деревня" ("Stuttgarter Weindorf"). Самый распространенный сорт - троллингер.

Винные ландшафты Германии Ар Долина реки Ар (Ahr), впадающей в Рейн между Кобленцем и Бонном, известна своими красными винами. Она относится к числу самых небольших винодельческих областей Германии. По долине реки проложена 35-километровая "Тропа красного вина" (Rotweinwanderweg), а также велосипедный маршрут, о котором мы уже подробно рассказывали. Ссылка - в конце страницы. На фотографии - живописная деревушка Майшос.

Винные ландшафты Германии Зале-Унструт Зале-Унструт (Saale-Unstrut) в Саксонии-Анхальт и Тюрингии - самая северная винодельческая область Германии. Регион расположен в долинах двух рек в районе 51-й параллели, считающейся естественной границей для виноделия в северных широтах. Несмотря на сложные климатические условия, за много сотен лет здесь научились производить вина отменного качества, пользующиеся большим спросом.

Винные ландшафты Германии Саксония Еще один восточногерманский винодельческий регион расположен в Саксонии (Sachsen). Новый импульс для развития он получил после воссоединения страны в 1990 году. Здесь специализируются, главным образом, на выпуске игристых вин. В последние выходные августа 25 саксонских винодельческих хозяйств устраивают день открытых дверей.

Винные ландшафты Германии Гессенская горная дорога Винодельческий регион Гессенская горная дорога (Hessische Bergstraße) расположен севернее Гейдельберга. Его площадь составляет всего 452 гектара, но на этой небольшой территории встречается более 230 разных типов почвы, что делает его уникальным. Здесь производят эксклюзивные вина, которые в магазины практически не попадают. Их подают и продают на месте.

Винные ландшафты Германии Наэ Долина Наэ (Nahe) находится между Мозелем и Рейном. Она относится к числу небольших немецких винодельческих регионов. Площадь виноградников составляет 4000 гектаров. Основные сорта: рислинг, риванер и сильванер. По региону проложены туристический пеший маршрут "Винная тропа Наэ" (Naheweinstraße) и "Велосипедная дорога Наэ" (Nahe-Radweg). Автор: Анне Термече, Максим Нелюбин



Туристический маршрут: Германский винный путь

Германский винный путь Маршрут по Пфальцу 85-километровый туристический маршрут Германский винный путь (Deutsche Weinstraße), он же - Немецкая винная дорога, берет начало на границе с французским Эльзасом. Проходит по Пфальцу - второму по площади винному региону Германии после Рейнгессена. Первыми виноград здесь стали возделывать древние римляне две тысячи лет назад, оценившие местный солнечный и мягкий климат.

Германский винный путь От Рислинга до Кернера На этом популярном туристическом маршруте расположено более четырех десятков городков и около полутора сотен живописных деревень. Среди возделываемых белых сортов - Рислинг, Мюллер-Тургау, Кернер, Сильванер и Граубургундер, среди красных - Португизер, Шпетбургундер и Дорнфельдер. Эта фотография сделана во время одного из винных праздников, которыми славится регион.

Германский винный путь Швайген-Рехтенбах Начало Германского винного пути в Швайген-Рехтенбахе символически обозначают каменные ворота, возведенные в 1936 году, а на фотографии - информационно-туристический центр, открытый здесь в 1995 году.

Германский винный путь Сбор урожая Самое интересное время в Пфальце - осенью в период сбора урожая. Однако здешние ландшафты располагают к прогулкам в любое время года. Гурманы могут по достоинству оценить превосходное качество региональной кухни под Рислинг или Сильванер - наиболее популярные здешние вина.

Германский винный путь Дёрренбах Винодельческую деревушку Дёрренбах называют "Спящей красавицей Пфальца". Главная архитектурная достопримечательность - фахверковая ратуша, построенная в ренессансную эпоху. Здесь она изображена на старой фотографии 1965 года.

Германский винный путь Бирквайлер Бирквайлер в 1985 году выиграл конкурс на право называться самой красивой деревней Германского винного пути. Это типичное винодельческое поселение Пфальца было основано семь веков назад. Местность идеально подходит для прогулок по виноградникам. В конце июня здесь проходит один из самых старых традиционных винных праздников этого региона.

Германский винный путь Винные королевы Каждый год в Пфальце выбирают свою Винную королеву и сразу трех Винных принцесс. Начало традиции было положено в 1931 году. В первое время полномочия этих королев распространялись на всю Германию, но постепенно в других регионах стали выбирать и короновать своих собственных винных красавиц. На фотографии - королева 2018 года Инга Шторк.

Германский винный путь Немецкая Тоскана Пфальц часто называют "Немецкой Тосканой". В любом случае, он вполне может конкурировать с ней по количеству солнечных часов в году - 1800. На фотографии - одно из винодельческих хозяйств около города Вахенхайм.

Германский винный путь Миндаль Уже в марте воздух в Пфальце прогревается до температуры, необходимой для начала цветения миндаля. Осенью в пору сбора винограда здесь также созревают каштаны, которые обязательно нужно попробовать, как и знаменитый луковый пирог с молодым вином.

Германский винный путь Бад-Дюркхайм В Бад-Дюркхайме проходит самый большой в мире винный праздник, в котором участвует до 600 тысяч человек. В этом месте также находится самая большая винная бочка Германии, хотя вино в нее никогда не наливали. Внутри разместился целый ресторан. Над городом расположен средневековый замок Харденбург.

Германский винный путь Винный погреб Между бочками Туристы, путешествующие по Германскому винному пути, могут от начала до конца проследить процесс изготовления вина. От виноградников, сбора урожая, выжимки сока и вплоть до его розлива в бутылки. Стоит также заглянуть в одну из бочарных мастерских.

Германский винный путь Нойштадт Завершим обзор Германского винного пути этой открыткой 1910 года. Город Нойштадт является одним из главных центров немецкого виноделия. В центре расположена оживленная рыночная площадь с барочной ратушей и готической церковью. Посетителям города также рекомендуется прокатиться по 13-километровой "Кукушкиной" узкоколейке - Kuckucksbähnel, а также посетить замок Хамбах. Автор: Максим Нелюбин





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