Допинговый скандал меняет олимпийскую символику

Манипуляция с результатами анализов на допинг российских спортсменов грозит отстранением РФ от участия в Олимпиаде и других соревнованиях. Сергей Елкин о новых олимпийских символах.
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