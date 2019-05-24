Донорство спермы: должны ли дети знать биологических отцов

Тысячи детей в ФРГ родились при помощи доноров спермы. У некоторых возникают серьезные проблемы с самоидентификацией, другие безуспешно пытаются найти своих биологических отцов.
Незадолго до своего 40-летия Элизабет Г. узнала от матери, что ее биологический отец - анонимный донор спермы. Для Элизабет, матери двоих детей, эта новость прозвучала как гром с ясного неба. "Это было что-то нереальное. Мое сердце колотилось как сумасшедшее, я не понимала того, что мне говорили. Рассказ об этом просто выбил почву у меня из-под ног", - вспоминает женщина.
Новый закон позволит узнать биологических отцов
Может, она должна была заподозрить это и раньше, говорит Элизабет. То, что ее старшая сестра - приемная дочь, в семье ни для кого не было секретом. Но отец всегда относился к своему бесплодию как к тяжелому изъяну, а мать отчаянно хотела детей. И тогда родители Элизабет решили обратиться в клинику репродукции в немецком городке Бад-Пирмонт и воспользоваться банком спермы. В мае 1977 года родилась Элизабет, а через полтора года - ее младший брат.
Еще до прошлого года в Германии большинство детей, зачатых посредством донорской инсеминации, были лишены фактической возможности узнать, кто приходится им биологическим отцом. Но с 1 июля 2018 года в стране вступил в силу новый закон, обязавший Немецкий институт медицинской документации и информации создать общенациональную базу данных по донорству спермы.
С этого момента вся информация о донорах вносится в соответствующий реестр и будет храниться в нем 110 лет, так что дети, родившиеся с использованием этого метода, при желании смогут выяснить имя человека, косвенным образом способствовавшего их зачатию.
Донорская сперма из Дании - по почте
По закону все граждане ФРГ, зачатые искусственно, имеют право узнать правду о своем биологическом происхождении - Федеральный конституционный суд Германии принял соответствующее решение еще в 1989 году. Но в действительности желающие всегда могли получить биологический материал от анонимного донора. Многие пользовались услугами банков спермы в Дании: единственной страны в Евросоюзе, допускающей как анонимное, так и не анонимное донорство.
Крупнейший банк донорской спермы в мире Cryos находится во втором по величине городе Дании Орхусе. Компания занимает два этажа в незаметном офисном здании из красного кирпича. Уже 30 лет Cryos поставляет донорскую сперму по всему миру, клиенты этого банка в онлайн-каталоге могут выбрать подходящих доноров в соответствии не только с их физическими характеристиками, но также с профессией и образованием; к некоторым аккаунтам прилагаются также фотографии и видеозаписи.
Родители предпочитают анонимных доноров спермы
До недавнего прошлого в Германии можно было заказать анонимную донорскую сперму по почте на дом и провести инсеминацию самостоятельно. Немецкие законы, фактически запрещающие анонимность донорства спермы, распространяются лишь на клиники репродукции, а не на частных пользователей.
Компания Cryos не обнародует данные о том, сколько детей в Германии были зачаты с помощью ее банка спермы. "Ежегодно мы отправляем в ФРГ тысячи пробирок со спермой. Но наши данные о том, сколько детей в результате родилось благодаря этому способу, основаны на информации, полученной от немецких репродуктивных клиник", - рассказывает глава Cryos Петер Рееслев.
В тот же день, когда в Германии было решено создать общенациональную базу данных о донорстве спермы, в Дании вступил в силу закон, запрещающий ее пересылку частным клиентам. С тех пор Cryos работает только с клиниками репродукции, что исключает анонимное донорство. Однако женщины по-прежнему ездят в Данию, чтобы получить пробирку с анонимным биологическим материалом в клиниках.
Причины тому могут быть самые разные: нередко гетеросексуальные пары хотят исключить любую возможность общения ребенка с биологическим отцом, потому что у него есть "социальный" отец, поясняет руководитель Cryos. "Есть разные способы зачать ребенка с помощью анонимного донора спермы. При необходимости его можно найти в ночном клубе или в интернете. Так что уж лучше обратиться к услугам банков спермы - там, по крайней мере, будет гарантия, что донор полностью здоров", - говорит Петер Рееслев.
Поиски биологических отцов затруднены
Анне Майер-Креднер (Anne Meier-Credner) из немецкого Союза детей, зачатых посредством донорской инсеминации, хорошо знает о проблемах, с которыми сталкиваются многие люди при поиске своего отца. "Известны случаи, когда донорами становились сами врачи, работавшие в клиниках репродукции. В таких случаях сохранять личные данные доноров было не в их интересах. Иногда документы со временем исчезают - причиной этому может быть, скажем, пожар или наводнение", - поясняет Майер-Креднер. Некоторые врачи, проводившие искусственное оплодотворение, уже умерли - это также затрудняет поиски информации о доноре спермы.
Кому-то везет, и они находят своего биологического отца или сводных братьев и сестер по базам данных ДНК. Это пыталась сделать и Элизабет Г., но безуспешно. Клиники репродукции в Бад-Пирмонте, в которую обращались ее родители, больше нет, но Элизабет познакомилась с некоторыми из тех, чье зачатие произошло в этой больнице. Один из мужчин очень похож на Элизабет, теоретически он мог бы быть ее братом, но он еще не сделал анализ ДНК.
Родители Элизабет рассказали ей, что человек, ставший ее биологическим отцом, был ассистентом врача в клинике - это единственное, что им было о нем известно. "Я чувствую полнейшую неуверенность. Всякий раз, когда я обнаруживаю в себе какие-то негативные черты характера, я спрашиваю себя, не от своего ли отца я их унаследовала", - признается Элизабет.
Ее охватывают гнев и бессилие при мысли о том, что она лишена права узнать что-либо о человеке, с чьей помощью она была зачата: "Такое ощущение, что ты бьешься лбом в закрытую дверь".
Почему брат с сестрой не похожи
Документы о зачатии Элизабет не сохранились - в клинике, как ей сказали, случился пожар. Узнав о том, что способствовало ее рождению, она смогла заново переосмыслить многие проблемы в семье ее родителей. Должно быть, для ее отца было тяжелым бременем осознавать собственное бесплодие в то время, как его жена беременела от другого мужчины, говорит Элизабет.
Кроме того, теперь она понимает, почему они с братом совершенно не похожи, почему она, в отличие от своих родителей, многое умеет делать своими руками. Признание матери нанесло серьезный ущерб их отношениям. "Я закрылась от нее внутренне после того, что она мне рассказала, я перестала ей доверять", - с горечью признается женщина. А ее брат до сих пор отказывается признавать правду.
Элизабет сожалеет, что не узнала об обстоятельствах своего рождения раньше. Исследования свидетельствуют о том, что даже маленькие дети в состоянии осознать и принять эти знания, у многих формируется положительный имидж биологического отца, если в семье говорят о нем открыто. Большинство тех, кому удалось родить ребенка с помощью донорской инсеминации, считают этот способ великим даром. Полностью освободиться от знания о том, каким образом ты был зачат, наверное, не удается никому, считает Элизабет. "Но мне было бы проще, узнай я об этом раньше", - уверена она.
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