Донорство спермы: должны ли дети знать биологических отцов

Незадолго до своего 40-летия Элизабет Г. узнала от матери, что ее биологический отец - анонимный донор спермы. Для Элизабет, матери двоих детей, эта новость прозвучала как гром с ясного неба. "Это было что-то нереальное. Мое сердце колотилось как сумасшедшее, я не понимала того, что мне говорили. Рассказ об этом просто выбил почву у меня из-под ног", - вспоминает женщина.

Новый закон позволит узнать биологических отцов

Может, она должна была заподозрить это и раньше, говорит Элизабет. То, что ее старшая сестра - приемная дочь, в семье ни для кого не было секретом. Но отец всегда относился к своему бесплодию как к тяжелому изъяну, а мать отчаянно хотела детей. И тогда родители Элизабет решили обратиться в клинику репродукции в немецком городке Бад-Пирмонт и воспользоваться банком спермы. В мае 1977 года родилась Элизабет, а через полтора года - ее младший брат.

Информация о том, что она была зачата от донора спермы, потрясла Элизабет Г.

Еще до прошлого года в Германии большинство детей, зачатых посредством донорской инсеминации, были лишены фактической возможности узнать, кто приходится им биологическим отцом. Но с 1 июля 2018 года в стране вступил в силу новый закон, обязавший Немецкий институт медицинской документации и информации создать общенациональную базу данных по донорству спермы.

С этого момента вся информация о донорах вносится в соответствующий реестр и будет храниться в нем 110 лет, так что дети, родившиеся с использованием этого метода, при желании смогут выяснить имя человека, косвенным образом способствовавшего их зачатию.

Донорская сперма из Дании - по почте

По закону все граждане ФРГ, зачатые искусственно, имеют право узнать правду о своем биологическом происхождении - Федеральный конституционный суд Германии принял соответствующее решение еще в 1989 году. Но в действительности желающие всегда могли получить биологический материал от анонимного донора. Многие пользовались услугами банков спермы в Дании: единственной страны в Евросоюзе, допускающей как анонимное, так и не анонимное донорство.

Крупнейший банк донорской спермы в мире Cryos находится во втором по величине городе Дании Орхусе. Компания занимает два этажа в незаметном офисном здании из красного кирпича. Уже 30 лет Cryos поставляет донорскую сперму по всему миру, клиенты этого банка в онлайн-каталоге могут выбрать подходящих доноров в соответствии не только с их физическими характеристиками, но также с профессией и образованием; к некоторым аккаунтам прилагаются также фотографии и видеозаписи.



Родители предпочитают анонимных доноров спермы



До недавнего прошлого в Германии можно было заказать анонимную донорскую сперму по почте на дом и провести инсеминацию самостоятельно. Немецкие законы, фактически запрещающие анонимность донорства спермы, распространяются лишь на клиники репродукции, а не на частных пользователей.

Компания Cryos не обнародует данные о том, сколько детей в Германии были зачаты с помощью ее банка спермы. "Ежегодно мы отправляем в ФРГ тысячи пробирок со спермой. Но наши данные о том, сколько детей в результате родилось благодаря этому способу, основаны на информации, полученной от немецких репродуктивных клиник", - рассказывает глава Cryos Петер Рееслев.

Банк спермы датской клиники репродукции Cryos - крупнейший в мире

В тот же день, когда в Германии было решено создать общенациональную базу данных о донорстве спермы, в Дании вступил в силу закон, запрещающий ее пересылку частным клиентам. С тех пор Cryos работает только с клиниками репродукции, что исключает анонимное донорство. Однако женщины по-прежнему ездят в Данию, чтобы получить пробирку с анонимным биологическим материалом в клиниках.

Причины тому могут быть самые разные: нередко гетеросексуальные пары хотят исключить любую возможность общения ребенка с биологическим отцом, потому что у него есть "социальный" отец, поясняет руководитель Cryos. "Есть разные способы зачать ребенка с помощью анонимного донора спермы. При необходимости его можно найти в ночном клубе или в интернете. Так что уж лучше обратиться к услугам банков спермы - там, по крайней мере, будет гарантия, что донор полностью здоров", - говорит Петер Рееслев.

Поиски биологических отцов затруднены

Анне Майер-Креднер (Anne Meier-Credner) из немецкого Союза детей, зачатых посредством донорской инсеминации, хорошо знает о проблемах, с которыми сталкиваются многие люди при поиске своего отца. "Известны случаи, когда донорами становились сами врачи, работавшие в клиниках репродукции. В таких случаях сохранять личные данные доноров было не в их интересах. Иногда документы со временем исчезают - причиной этому может быть, скажем, пожар или наводнение", - поясняет Майер-Креднер. Некоторые врачи, проводившие искусственное оплодотворение, уже умерли - это также затрудняет поиски информации о доноре спермы.

Перед отправкой в банк спермы биологический материал замораживается

Кому-то везет, и они находят своего биологического отца или сводных братьев и сестер по базам данных ДНК. Это пыталась сделать и Элизабет Г., но безуспешно. Клиники репродукции в Бад-Пирмонте, в которую обращались ее родители, больше нет, но Элизабет познакомилась с некоторыми из тех, чье зачатие произошло в этой больнице. Один из мужчин очень похож на Элизабет, теоретически он мог бы быть ее братом, но он еще не сделал анализ ДНК.

Родители Элизабет рассказали ей, что человек, ставший ее биологическим отцом, был ассистентом врача в клинике - это единственное, что им было о нем известно. "Я чувствую полнейшую неуверенность. Всякий раз, когда я обнаруживаю в себе какие-то негативные черты характера, я спрашиваю себя, не от своего ли отца я их унаследовала", - признается Элизабет.

Ее охватывают гнев и бессилие при мысли о том, что она лишена права узнать что-либо о человеке, с чьей помощью она была зачата: "Такое ощущение, что ты бьешься лбом в закрытую дверь".

Почему брат с сестрой не похожи

Документы о зачатии Элизабет не сохранились - в клинике, как ей сказали, случился пожар. Узнав о том, что способствовало ее рождению, она смогла заново переосмыслить многие проблемы в семье ее родителей. Должно быть, для ее отца было тяжелым бременем осознавать собственное бесплодие в то время, как его жена беременела от другого мужчины, говорит Элизабет.

Кроме того, теперь она понимает, почему они с братом совершенно не похожи, почему она, в отличие от своих родителей, многое умеет делать своими руками. Признание матери нанесло серьезный ущерб их отношениям. "Я закрылась от нее внутренне после того, что она мне рассказала, я перестала ей доверять", - с горечью признается женщина. А ее брат до сих пор отказывается признавать правду.

Элизабет сожалеет, что не узнала об обстоятельствах своего рождения раньше. Исследования свидетельствуют о том, что даже маленькие дети в состоянии осознать и принять эти знания, у многих формируется положительный имидж биологического отца, если в семье говорят о нем открыто. Большинство тех, кому удалось родить ребенка с помощью донорской инсеминации, считают этот способ великим даром. Полностью освободиться от знания о том, каким образом ты был зачат, наверное, не удается никому, считает Элизабет. "Но мне было бы проще, узнай я об этом раньше", - уверена она.

_______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Великолепная четверка Она родила Она родила. Ничего особенного в этой информации вроде бы нет. Она родила четверню. Это звучит уже интереснее, но еще не шокирует. Она родила четверню в 65 лет. Теперь сенсационность очевидна! 19 мая 65-летняя жительница Берлина Аннегрет Рауниг родила четверых малышей. На фото - дочь Лелиа, которую она произвела на свет в возрасте 55 лет. Собственный рекорд удалось побить, причем сразу четырежды.

Великолепная четверка Состояние здоровья Состояние мамы и детей оценивается врачами как стабильное. Груднички уже немного набрали в весе. По словам Кристофера Бюрера, профессора клиники неонатологии берлинского медицинского комплекса "Шарите", двое новорожденных практически сразу начали дышать самостоятельно. Двое остальных пока все еще подключены к аппарату искусственного дыхания. Один младенец уже перенес операцию на тонкой кишке.

Великолепная четверка Рискованная затея Малыши Аннегрет Рауниг появились на свет недоношенными. В случае с двойняшками, тройняшками и так далее это вполне нормально, поскольку даже абсолютно здоровая молодая женщина, как правило, не вынашивает близнецов 40 недель, а разрешается раньше срока. 65-летняя Аннегрет Рауниг родила на 26 неделе беременности. Врачи провели кесарево сечение. На фото - четверня, родившаяся в Любеке в 2009 году.

Великолепная четверка Made in Ukraine Беременность наступила в результате ЭКО. Процедуру искусственного оплодотворения с применением донорской яйцеклетки и донорской спермы Аннегрет Рауниг прошла на Украине. В Германии донорство яйцеклеток запрещено законом. В результате "визита" на Украину на свет появились трое мальчиков и девочка. Вес младенцев - от 655 до 960 граммов. Рост - от 30 до 35 сантиметров.

Великолепная четверка Мабушка Рожать Аннегрет Рауниг пришлось не в первый раз. До последних родов у нее уже было 13 детей, старшему из которых - 44 года. Помимо того, что фрау Рауниг - 17-кратная мать, она - семикратная бабушка. Десять лет назад 55-летняя на тот момент Аннегрет Рауниг родила дочь, которая, по словам роженицы, и потребовала появления на свет братика или сестрички. На фото - семья Аннергет 10 лет назад.

Великолепная четверка Многодетная учительница Аннегрет Рауниг - учительница русского и английского языков в начальной школе. В этом году ей предстоял торжественный уход на пенсию. Уход состоится, но торжественность померкнет на фоне последних событий. Однажды учительница была замужем, но семейная жизнь не сложилась: Аннегрет предпочла статус "вечной матери-одиночки". На фото - "четверка", появившаяся на свет в Лейпциге в 2012 году.

Великолепная четверка Критика Еще до появления четверни на свет в Германии разгорелась дискуссия вокруг не только медицинских, но и моральных аспектов беременности в столь нетипичном для деторождения возрасте. Успеет ли Аннегрет Рауниг вырастить и достойно воспитать детей? Ведь когда ей будет 80 лет, они еще даже не закончат школу. На фото - малыши, родившиеся в Германии в 1997 году.

Великолепная четверка Врачи в гневе Врачи обвиняют Аннегрет в безответственном отношении к детям и себе самой. Рожать в возрасте 65-ти лет небезопасно для жизни женщины в принципе. Что уж говорить о вынашивании четверни. Врачи не уверены в том, что все малыши покинут клинику полностью здоровыми. Кесарево сечение на столь раннем сроке может повлечь за собой необратимые последствия. На фото - четверня, появившаяся на свет в Китае.

Великолепная четверка Политики тоже против Ряд политических деятелей Германии также критически высказались по поводу поступка Рауниг: мол, медицина ушла вперед, но это не значит, что рожать теперь можно в любом возрасте. По словам обозревателя DW Тобиаса Эльмайера, если так пойдет дальше, женщины начнут рожать все ближе к старости, что влечет за собой неоправданные риски. На фото - четверня, рожденная в Германии несколько лет назад.

Великолепная четверка Поддержка со стороны детей 27-летний сын Аннегрет Рауниг не в восторге от решения матери рожать в пенсионном возрасте. Но он уже пообещал ей помогать всегда и во всем. По его словам, он сам мечтает о детях, но не хотел бы иметь больше двоих. На фото - лейпцигская четверня, родившаяся в 2012 году. Автор: Дарья Брянцева





