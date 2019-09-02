 Дональд Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю | Новости политики из Германии | DW | 29.11.2019

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Политика

Дональд Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю

Новый глава Евросовета Шарль Мишель на церемонии принятия полномочий потребовал экологической перестройки европейской экономики.

Шарль Мишель принимает полномочия президента Европейского совета от Дональда Туска

Шарль Мишель (слева) принимает полномочия президента Европейского совета от Дональда Туска

Шарль Мишель только что покинул пост премьер-министра Бельгии, чтобы с 1 декабря возглавить Европейский совет. Накануне, 29 ноября, Дональд Туск символически передал своему преемнику колокольчик, которым они призывает к порядку лидеров стран Евросоюза во время заседаний. "Европа - лучшее место на земле по меньшей мере, пока она остается континентом свободы и верховенства закона", -  сказал во время церемонии Туск.

Шарль Мишель, принимая этот колокольчик, пообещал, что будет подходить к решению европейских проблем с точки зрения здравого смысла, инновационно и эффективно, и призвал к усилению роли Европы в мире, чтобы отстаивать европейскую позицию и европейские ценности.

Приоритет - "зеленая" экономика

Шарль Мишель в своем заявлении призвал к экологической перестройке европейской экономики: "Я хочу, чтобы Европа стала лидером"зеленой" экономики с рабочими местами, инновациями и более высоким качеством жизни".

Контекст

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Борьба с изменением климата не может ждать, заявила Урсула фон дер Ляйен в интервью DW. В бюджете ЕС на 2020 год на эти цели отведено более полумиллиарда евро. (27.11.2019)

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В интервью европейским СМИ накануне формального вступления в должность, новый президент Евросовета заявил, что в средне- и долгосрочной перспективе "существует риск новой холодной войны между США и Китаем", в которой "Европа рискует стать сопутствующей жертвой".

Шарль Мишель - мастер компромиссов

В бельгийской прессе новый руководитель Евросовета заслужил славу "мастера компромиссов". В течение четырех лет он возглавлял бельгийское правительство прозванное"коалицией камикадзе", оно состояло из 4 партий (франкофонной и фламандской либеральных партий, христианских демократов и националистов), а переговоры по его формированию продолжались 138 дней, которые Бельгия жила без правительства.

Шарлю Мишелю 49 лет. С 19 лет он участвует в бельгийской политике. После учебы на юриста в Бельгии и Голландии стал адвокатом. В 1999 году был впервые избран в бельгийский парламент.

Смена европейского руководства завершается

Вступление в должность нового президента Евросовета завершает смену руководителей Евросоюза после майских выборов в Европарламент. Одновременно с Шарлем Мишелем бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйенпринимает полномочия главы Еврокомиссии. Она так же формально приступает к своим обязанностям с 1 декабря.

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