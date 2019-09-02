Дональд Туск передал полномочия главы Евросовета Шарлю Мишелю

Шарль Мишель только что покинул пост премьер-министра Бельгии, чтобы с 1 декабря возглавить Европейский совет. Накануне, 29 ноября, Дональд Туск символически передал своему преемнику колокольчик, которым они призывает к порядку лидеров стран Евросоюза во время заседаний. "Европа - лучшее место на земле по меньшей мере, пока она остается континентом свободы и верховенства закона", - сказал во время церемонии Туск.

Шарль Мишель, принимая этот колокольчик, пообещал, что будет подходить к решению европейских проблем с точки зрения здравого смысла, инновационно и эффективно, и призвал к усилению роли Европы в мире, чтобы отстаивать европейскую позицию и европейские ценности.

Приоритет - "зеленая" экономика

Шарль Мишель в своем заявлении призвал к экологической перестройке европейской экономики: "Я хочу, чтобы Европа стала лидером"зеленой" экономики с рабочими местами, инновациями и более высоким качеством жизни".

В интервью европейским СМИ накануне формального вступления в должность, новый президент Евросовета заявил, что в средне- и долгосрочной перспективе "существует риск новой холодной войны между США и Китаем", в которой "Европа рискует стать сопутствующей жертвой".

Шарль Мишель - мастер компромиссов

В бельгийской прессе новый руководитель Евросовета заслужил славу "мастера компромиссов". В течение четырех лет он возглавлял бельгийское правительство прозванное"коалицией камикадзе", оно состояло из 4 партий (франкофонной и фламандской либеральных партий, христианских демократов и националистов), а переговоры по его формированию продолжались 138 дней, которые Бельгия жила без правительства.

Шарлю Мишелю 49 лет. С 19 лет он участвует в бельгийской политике. После учебы на юриста в Бельгии и Голландии стал адвокатом. В 1999 году был впервые избран в бельгийский парламент.

Смена европейского руководства завершается

Вступление в должность нового президента Евросовета завершает смену руководителей Евросоюза после майских выборов в Европарламент. Одновременно с Шарлем Мишелем бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйенпринимает полномочия главы Еврокомиссии. Она так же формально приступает к своим обязанностям с 1 декабря.

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