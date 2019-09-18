 Дональд Трамп заявил в Афганистане о готовности талибов к сделке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.11.2019

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Мир

Дональд Трамп заявил в Афганистане о готовности талибов к сделке

Президент США в качестве сюрприза ко Дню благодарения нанес визит в Афганистан. Он заявил, что переговоры с "Талибаном" продолжаются и могут привести к прекращению огня.

Дональд Трамп на встрече с военными США в Афганистане

Дональд Трамп на встрече с военными США в Афганистане

Радикально-исламистское движение "Талибан" стремятся заключить сделку и готово к перемирию, заявил президент США Дональд Трамп в Афганистане. Глава Белого дома прибыл туда в четверг, 28 ноября, с заранее не объявленным визитом в честь праздника Благодарения. Трамп посетил крупнейшую американскую военную часть под Баграмом, расположенном в 50 км к северу от Кабула, а также встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Это первый визит Дональда Трампа в Афганистан с начала срока его президентского правления. По словам Трампа, на возобновившихся мирных переговорах представители талибов выразили готовность к прекращению огня. Это стало бы условием для вывода войск США из страны.

От действий "Талибана" в 2018 году погибло больше всего людей. По числу убийств он опережает джихадистскую группировку "Исламское государство". От рук талибов погибли 7379 человек, указано в исследовании "Глобальный индекс терроризма". Таким образом на Афганистан приходится почти половина жертв терактов в мире.

Переговоры с "Талибаном"

9 сентября Дональд Трамп объявил об окончательном провале мирных переговоров в Афганистане после атаки "Талибана" в дипломатическом квартале Кабула 2 сентября, в результате которой погиб американский военнослужащий. Тогда президент США подчеркнул, что с людьми, которые не могут договориться о прекращении огня во время мирных переговоров и вместо этого убивают невиновных людей, вероятно, нельзя заключить сколько-нибудь значимое соглашение. 

Контекст

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МВД Германии сообщило о приостановке афганской миссии Федеральной полиции после очередного теракта в Кабуле. Половина сотрудников миссии размещена в посольстве, остальные покинули страну. (08.09.2019)

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. Боевики требуют вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах. В свою очередь Вашингтон готов вывести военных с пяти баз в Афганистане в обмен на предоставление "Талибаном" гарантий безопасности, разрыв его отношений с группировкой "Аль-Каида", а также вступление в переговоры о перемирии с официальным Кабулом.

НАТО завершила свою миссию в Афганистане в 2014 году, оставив в стране до 16 тысяч солдат и офицеров для обучения и иной поддержки местных сил безопасности. Большая часть натовских военных - американские. 29 августа Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить свой контингент в Афганистане почти вдвое - с 14 тысяч до 8600 человек. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить всех своих военных даже в случае договоренности о мире с "Талибаном".

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    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

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    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

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    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 26:01

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском

Контекст

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

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Чеченцы в Германии подрались с афганцами и пожаловались президенту ФРГ (06.07.2018)  

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми? (22.08.2017)  

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