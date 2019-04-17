Дом Василия Кандинского в Дессау ждет посетителей

Василий Кандинский, выдающийся художник, один из основателей абстракционизма, жил в Германии постоянно с 1921 года, после эмиграции из cоветской России, до 1933 года, когда бежал от нацистов во Францию. Родился он в Москве, но с пяти лет жил в Одессе, там учился и вырос. В город Дессау Кандинский переехал из Веймара в 1924 году вместе с Баухаузом. В Высшей школе строительства и художественного конструирования он преподавал по приглашению ее основателя Вальтера Гропиуса (Walter Gropius).

Желанный гость

Кандинскому Дессау нравился. "Жители Дессау были открытыми и толерантными, - вспоминает в своей книге "Кандинский и я" супруга художника Нина Кандинская. - Здесь уже веял ветер двадцатого столетия".

Дом Кандинского (левая половина) и Клее в Дессау

Кандинский сразу был принят в здешнем обществе. "Для городской элиты он представлял большой интерес", - рассказывает в интервью DW Харальд Ветцель (Harald Wetzel) из Объединения "Дома-мастерские преподавателей" в Дессау. С мнением художника считались не только бургомистр и его советник по вопросам культуры, он был желанным гостем и в доме Елизаветы Анхальт-Дессауской (Elisabeth von Anhalt), которая высоко ценила его искусство. О том, с каким почтением к Кандинскому относились в этом городе, свидетельствовал и тот факт, что к 60-летнему юбилею художника здесь была организована его персональная выставка.

Не так, как у Гропиуса

В своих воспоминаниях Нина Кандинская называет жизнь в Дессау счастливым периодом. Красивая природа располагала к загородным прогулкам. Комфорту способствовал и дом, спроектированный Гропиусом наряду с тремя другими виллами для себя и преподавателей. Сегодня жилой комплекс вдоль Эберталлее входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Сусальное золото в гостиной Кандинского

Дом с номерами 6 и 7 был последним в ряду. Он состоял из двух половин, а соседями Кандинских стала семья Пауля Клее (Paul Klee), с которой они тесно сдружились. В здании, строго выдержанном в минималистичном стиле Баухауза, Кандинского, однако, устраивало не все.

Большое окно в прихожей, через которое можно было все видеть со двора, он, например, закрасил белой краской, а в интерьере не сдерживал своей любви к цвету. Стены в столовой, в частности, были выкрашены в черный и белый тона, спальня - в светло-зеленый, а гостевая комната и ателье - в светло-серый.

"Можно сказать, что чем дальше дом находился от дома Гропиуса, тем меньше его внутреннее оформление соответствовало принципам Баухауза", - улыбается Харальд Ветцель. Гропиус отдавал предпочтение белому и черному цвету, а также стали как материалу. Кандинский же покрыл в гостиной сусальным золотом рамы окон и дверей, а также стену в нише, где стоял диван.

Наряду с мебелью, изготовленной в мастерской Баухауза, в его доме было и много старинных предметов, в том числе русских икон, а перед ним был разбит небольшой сад, где росли розы. Но на такое отступление от канонов скромности и простоты Гропиус закрывал глаза.

Пространство для эксперимента

Помимо преподавательской работы (чтение курса для студентов первого семестра, а позже - и свободный класс живописи), Кандинский принимал активное участие в решении организационных вопросов школы: должность заместителя директора обязывала. Но не только поэтому: идеи Баухауза были ему очень близки, и он до последнего боролся за его существование - вплоть до закрытия нацистами в 1933 году.

На Дессау также пришелся наиболее плодотворный и успешный период в творчестве мастера. С 1926 по 1932 годы он создал более 500 картин и графических работ. Одна из самых знаковых - "Желтое-Красное-Синее" 1925 года (на заглавном снимке). В это время музеи начали приобретать работы Кандинского - в частности, музей Гуггенхайма. В Дессау родился и единственный театральный проект, премьера которого с большим успехом прошла в 1928 году в театре Фридриха.

Лестница на второй этаж, где было ателье Кандинского

Отправной точкой для него послужил цикл фортепианных пьес Модеста Мусоргского "Картинки с выставки". Кандинский стремился создать универсальное произведение искусства, "синтетический гезамткунстверк", объединив в произведении музыку, изобразительное искусство, световые проекции и хореографию. "Его задача была перевести музыку на язык абстрактной живописи", - поясняет Харальд Ветцель, инициатор и организатор экспозиции. Получился движущийся видеоряд: во время игры оркестра графические элементы различных форм и цветов перемещались по сцене в такт музыке, соединяясь в единое целое. В режиссерской работе Кандинскому помогал сын Пауля Клее Феликс.

Всего было изготовлено две серии эскизов. Одна из них хранится в Центре Помпиду в Париже, другая - в коллекции Кельнского университета. Последние и были представлены весной 2016 года на выставке в Дессау. Некоторые из них можно увидеть в фотогалерее DW.

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