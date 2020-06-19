Дома, как в Донбассе на передовой. Рассказы тех, кто вернулся с войны

О проблеме адаптации украинцев, воевавших в Донбассе, к мирной жизни стали забывать на седьмой год после начала вооруженного конфликта на востоке страны. Согласно исследованию Международной организации по миграции (МОМ), украинские ветераны, вернувшиеся с Донбасса, страдают от равнодушия общества к их проблемам, дискриминации работодателей, психологических травм, бедности и нарушения своих прав. Ограничительные меры, вызванные коронавирусом, еще больше усугубили ситуацию. DW собрала несколько историй.

В мирной жизни, как на передовой?

Киевлянин Роман Набожняк ушел на фронт добровольцем и воевал 15 месяцев в течение 2015-2016 годов близ Мариуполя в составе разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ему повезло с предыдущей работой в ІТ-компании, сохранившей на время его участия в войне выплату части зарплаты. По возвращении с фронта Роман смог совершить путешествие в несколько экзотических стран Азии и избежать первого острого психологического кризиса. При помощи друзей он основал в Киеве кафе Veterano Brownie, которое быстро стало популярным у посетителей. Даже во время коронавирусного карантина Роману удалось сохранить бизнес, наладив онлайн-торговлю уникальным сладким меню.

Жизнь на передовой. Украинские военные в Донбассе

Но сумев реализовать свои трудовые права, Роман Набожняк не избежал психологических проблем, преследующих ветеранов войны по возвращении в мирное общество. Он рассказал, что во время новогодних фейерверков все еще рефлекторно падал наземь, не сразу удалось ему избавиться от привычки просыпаться каждые два часа, как это было во время дежурства на передовой, а также дезориентации во время пробуждения. Некоторые флэшбеки и до сих пор дают о себе знать. "Государству следует уделить больше внимания именно психологической реабилитации ветеранов. Но многое зависит и от самих воинов, возвращающихся к мирной жизни, от их стремления найти себя", - говорит Роман Набожняк.

По его словам, война создает "оценочный фильтр" того, кем является человек и чем он хочет заниматься. Но и обществу, по мнению Романа, следовало бы лучше понимать состояние тех, возвращается с фронта. "Мы защищали свою страну и свою землю. Но из-за укоренившихся стереотипов наше общество до сих пор не готово признавать ветеранами людей молодого и среднего возраста", - считает Набожняк.

Женщинам, вернувшимся с войны в Донбассе, нужна особая помощь

Ослабевающее внимание к проблемам ветеранов Донбасса со стороны государства и общества является следствием непрестижности службы в армии, считает активистка общественной организации "Женское ветеранское движение" Екатерина Прыймак. Она 11 месяцев в составе добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" эвакуировала из-под огня на передовой раненых украинских бойцов. Как и Набожняк, она считает крайне важным усиление психологической помощи ветеранам войны, потому что и сама пережила эмоциональное выгорание в результате чрезвычайного стресса во время боевых действий. "Большинство покушений на самоубийство из-за чувства безысходности среди ветеранов приходится на пятый год после возвращения к мирной жизни", - сказала она.

Женщина принимает присягу перед тем, как отправиться в Донбасс (июнь 2014 года)

По мнению Прыймак, нельзя собирать в одну группу психологической поддержки женщин и мужчин, потому что женщины имеют собственные проблемы и никогда не смогут раскрыться в смешанной группе. "Женщины-ветераны по возвращении более ответственны за семью и детей, им приходится больше сдерживать свои эмоции, это требует специфической психотерапии. Должны быть отдельные программы по психологической поддержке семей, в которых муж и жена ветераны", - убеждена она. К этому добавляется еще целый ряд чисто женских проблем, среди которых общественные стереотипы о роли женщины на войне, и слишком эмоциональное отношение к участию в боевых действиях и гибели женщин во время боевых действий.

"Женскому ветеранскому движению" вместе с другими ветеранскими организациями, удалось не только добиться закона о предоставлении статуса участника боевых действий для бойцов добровольческих батальонов в Донбассе, но и лоббировать закон о более чем 60 женских должностях в армии. Ранее женщин, которые воевали на передовой, вынужденно записывали прачками, официантками и другими гражданскими должностями в составе ВСУ.

Прыймак считает унизительными нынешние льготы, предоставляемые ветеранам по обеспечению лекарствами, бесплатным проездом в транспорте, трудоустройством. По ее мнению, для этого в госбюджете должны быть отдельные статьи по социальной помощи, а каждый воевавший - иметь собственный счет, с которого будут списываться деньги на приобретение лекарств, проезд в транспорте и т.д.

Коронавирус привел к безработице

В общественную организацию "Юридическая сотня" сейчас чаще всего обращаются те, кто столкнулся с проблемой экономического выживания после возвращения с Донбасса домой, сказала DW глава этой структуры Юлия Морий. По ее словам, работодатели неохотно берут на работу ветеранов, поскольку у них больше законных трудовых гарантий, чем у других работников. А коронавирусный карантин вызвал рост безработицы в стране на 76 процентов. "Кроме того, банки получили право блокировать счета заемщиков за долги по уплате потребительских кредитов, и у нас участились случаи обращения ветеранов, которым после такого блокирования просто не на что жить", - сказала Морий.

Министерство по делам ветеранов, созданное для решения их проблем, сейчас переживает период становления после реорганизации. Вследствие карантина приостановлена процедура принятия новых служащих. Ее заменили собеседованиями по найму на временную работу. "Но временный штат не может системно решать проблемы ветеранов. Облегчение для ветеранского бизнеса также не произошло", - отметила правозащитница. По ее мнению, правительство должно усилить работу по образованию, профориентации и переквалификации людей, вернувшихся с войны, а также поддержку ветеранского бизнеса и самозанятости.

Финансирование со стороны государства уменьшилось

Бюджет министерства по делам ветеранов наименьший среди всех министерств Украины - 1,3 миллиарда гривен. Он покрывает только часть социальных ветеранских расходов, сообщила председатель правления общественной организации "Вернись живым" Оксана Коляда. Несмотря на то, что эти расходы не подлежали сокращению, по словам активистки, финансирование ветеранских проектов уменьшилось на 15 миллионов гривен, что угрожает свертыванием "Дома ветерана", где оказывают помощь по преодолению алко- и наркозависимости, а также пяти областным мобильным группам по экстренной психологической помощи и проектам по бизнес-образованию для ветеранов Донбасса.

Общественные активисты добились создания и регистрации в Верховной раде проекта закона о статусе ветерана, который уже назвали "ветеранской конституцией". Коляда отметила трудности с продвижением этого документа и отметила, что только от консолидации ветеранского и волонтерского сообщества зависит, будет ли он быстро принят или отложен на долгое время.

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