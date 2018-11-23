Домашнее насилие: как борются против него в Германии

Каждые пять минут, согласно данным Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), как минимум одна женщина в Германии подвергается угрозам, психологическому давлению, физическому либо сексуальному насилию. Парадокс, но это происходит в гостиных и спальнях, на семейных мероприятиях - там, где женщины вообще-то должны чувствовать себя в полной безопасности. Совершают преступления против женщин в основном мужья, родственники или партнеры в возрасте от 30 до 39 лет.

Статистика - лишь вершина айсберга

Число жертв так называемого домашнего насилия или насилия, совершаемого партнером, в период с 2013 по 2017 годы выросло со 121000 случаев почти до 140000. Особенно шокирует то, что, согласно статистике, в 2017 году каждые два-три дня фиксировались случаи гибели минимум одной женщины от рук партнера или экс-партнера. "Но проблема гораздо шире, нежели цифры, которые отображают ее", - говорит в интервью DW Доминик Шрайнер (Dominic Schreiner). По данным пресс-секретаря гуманитарной организации"Белое кольцо" (Weißer Ring), помогающей жертвам уголовных преступлений, с домашним насилием женщины могут столкнуться значительно чаще, нежели с такими преступлениями, как ограбление или нанесение телесных повреждений.

Женщины часто стесняются обратиться за помощью, когда насилие совершили мужчины из ближнего окружения

Но при этом не обо всех преступлениях становится известно. "Максимум 20 процентов пострадавших обращаются за помощью, а общее число жертв значительно больше", - говорит Шрайнер. Как отметила в интервью первому каналу немецкого телевидения ARD министр юстиции ФРГ и экс-министр по делам семьи и женщин Катарина Барлей (Katharina Barley), причина в том, что многие женщины стыдятся об этом говорить. Ведь, если речь заходит о насилии в отношении женщин, то "им часто внушают, что они якобы сами виноваты в этой ситуации".

Преступник - человек из близкого окружения

Женщины стесняются обратиться за помощью в полицию или специальные группы поддержки особенно тогда, когда пережили насилие, совершенное мужчинами из ближнего окружения. "Поэтому столь важно, чтобы эта тема стала публичной и чтобы женщины поняли, что они не одиноки в этой ситуации", - сказала Барлей.

25 ноября под эгидой ООН стартует ежегодная кампания против насилия над женщинами, которая продлится до 10 декабря, - международного Дня прав человека. В течение этих 16 дней по всему миру будут проходить различные мероприятия, посвященные этой теме. Здания структур ООН и ряд других, в том числе здание DW в Бонне, будут окрашены в оранжевый цвет, символизирующий будущее без насилия. Девиз кампании этого года - "Никого не оставим в беде". В Германии в этом году на первом плане будет именно эта тема - домашнее насилие.

35 млн евро против насилия

Перед началом этой кампании правительство Германии представило свой план меры по борьбе с домашним насилием. Во вторник, 20 ноября, министр по делам семьи, женщин и молодежи Франциска Гиффей представила в Берлине доклад о домашнем насилии в 2017 году и сообщила, что на цели предотвращения насилия против женщин выделено 35 млн евро. Она призвала увеличить количество структур, помогающих жертвам насилия, число общежитий для женщин, которым столкнулись с домашним насилием, и ужесточить наказание за совершение преступлений против женщин.

Хэштег MeToo на мобильном телефоне

Женщины, которые стали жертвами насилия могут обратиться за помощью в такие организации, как "Белое кольцо" или по "горячей линии", организованной министерством по делам женщин, семьи и молодежи, где им предложат помощь. "Телефон доверия", по которому могут позвонить жертвы насилия, круглосуточный. Консультации проводятся на 17 языках. "К нам обращаются женщины из разных социальных слоев, разных национальностей, возраста, уровня образования, - рассказывает Петра Зехтинг (Petra Söchting), руководитель службы круглосуточной помощи женщинам, пострадавшим от насилия. - Феномен, который мы сейчас наблюдаем в том, что насилие в отношении женщин может коснуться каждой женщины", - говорит Зехтинг.

Кампания MeToo придала смелости многим женщинам

В прошлом году в службе, которой руководит Петра Зехтинг, было зарегистрировано 38000 обращений за помощью. В 60 процентах случаев речь шла о домашнем насилии. Каждый год звонков о помощи становится все больше. По мнению Зехтинг, в прошлом году этому способствовала международная кампания MeToo и общественные дискуссии, связанные с ней. "Это помогло донести тему насилия над женщинами во все слои общества, и она больше не является табуизированной, - говорит Зехтинг. - С помощью подобных кампаний жертвы насилия могут решиться рассказать о том, что пережили".

Эксперты сходятся во мнении, что для решения проблемы насилия над женщинами необходимо ужесточить законодательство. В прошлом году уже произошли некоторые изменения, говорит министр юстиции Барлей: "Сегодня сложно себе это представить, но 20 лет назад изнасилование в семье не являлось уголовно наказуемым. Сейчас мы ввели в определение преступления на сексуальной почве такое понятие, как "Нет, значит нет". Мы знаем, что многие женщины, пережившие насилие, не идут в полицию, потому что там несколько раз необходимо давать показания. А для них это мучительный процесс". Барней предлагает заменить эту процедуру на однократный видеодопрос, который будет являться основой на всех последующих этапах рассмотрения дела.

Опасность традиционного распределения ролей

Еще одним важным аспектом этой проблемы является традиционное распределение ролей. "То, что у нас в таком масштабе имеет место насилие над женщинами, свидетельствует об одном - у нас по-прежнему существует неравенство между мужчинами и женщинами, - говорит Петра Зехтинг. - До сих пор нам не удалось добиться полного равноправия мужчин и женщин".

Доминик Шрайнер, подчеркивает, что в обществе до сих пор преобладает представление о том, что "мужчина является господином, которому в его доме все подчиняются. И в этом заключается опасность того, что при определенных обстоятельствах он прибегнет к насилию". По оценке Шрайнера, Германия, к сожалению, пока далеко не так прогрессивна в том, что касается распределения ролей между мужчинами и женщинами.

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