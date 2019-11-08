Долларовых миллиардеров в 2018 году стало меньше

В 2018 году общее число долларовых миллиардеров в мире составило 2101 человек, что на 57 человек меньше, чем годом ранее. При этом их совокупное состояние также сократилось на 388 млрд долларов, составив на конец 2018 года 8,5 трлн долларов. Эти данные содержатся в опубликованном в пятницу, 8 ноября, традиционном отчете, подготовленном экспертами международной консалтинговой компании PwC и швейцарского банка UBS.

Отличие от общего тренда наблюдается лишь в американском регионе. Совокупно в Северной и Южной Америке на конец 2018 года насчитывалось 749 миллиардеров, что означает прирост на 4,8 процентных пункта. Например, в США стало на 22 миллиардера больше, а их суммарное состояние выросло на 14,3 млрд долларов, достигнув цифры 3,111 трлн долларов.

Наоборот, в Китае за 2018 год стало на 48 миллиардеров меньше (325), а их суммарное состояние составило 982,4 млрд долларов, что на 12,9 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Богатые плачут и в Германия, и в России

На конец 2018 года в Германии оказалось 114 супербогачей, что на 9 человек меньше, чем в 2017 году. Их суммарное состояние едва превысило полтриллиона (500,9 млрд), что на 78,1 млрд меньше.

Россия также не стала исключением из правил. Число долларовых миллиардеров ушло ниже отметки в 100 человек (98). Годом ранее в РФ насчитали 101 супербогача. Российские миллиардеры совокупно имеют 421 млрд долларов, что на 3 процентных пункта ниже, чем в 2017 году.

"Бум миллиардеров, наблюдавшийся последние пять лет, претерпел естественную коррекцию. Более сильный доллар в сочетании с большей неопределенностью на фондовых рынках в условиях сложной геополитической обстановки создали условия для этого падения", - прокомментировал итоги анализа Йозеф Стадлер, один из топ-менеджеров UBS, руководитель подразделения по работе со сверхбогатыми клиентами.

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