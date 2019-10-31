Долги россиян достигли максимума за последние семь лет

Долговая нагрузка россиян выросли до максимального значения с 2012 года. По предварительным подсчетам Банка России, на 1 октября совокупные долги населения по всем видам кредитов составила 10,6 процента, это наиболее высокий уровень как минимум с июля 2012 года, заявила в четверг, 31 октября, глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в ходе презентации на конференции "Кредитование 2020" в Москве.

При этом по итогам первого полугодия показатель составлял 10,4 процента, что являлось максимальным значением с 2014 года, сообщает РБК. Показатель долговой нагрузки (PTI) рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходам заемщика.

У большинства заемщиков только один кредит

Кроме того, "доля кредитов с показателем PTI выше 60 процентов только в первом и втором квартале стала увеличиваться", отметила далее Данилова. По ее словам, также резко увеличилась частота предоставления кредитов клиентам, обязательства которых превышают 80 процентов дохода. Во втором квартале 2019 года доля выдачи таких кредитов составила 11 процентов, отметила представитель Банка России.

На данный момент кредиты имеют 39,5 миллиона жителей РФ, что соответствует 54 процентам работающего населения. У более чем половины из них займы отсутствовали на начало 2015 года, у 45 процентов - на начало 2017-го. При этом большинство клиентов имеют только один кредит - ссуду наличными или ипотеку.

Угрозу в ЦБ видят в росте перекрестного кредитования клиентов. Существует риск того, что заемщик не погасил один кредит и не может обслуживать второй, пояснила Данилова.

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