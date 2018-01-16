 Доклад ОЭСР: число беженцев в мире падает, трудовых мигрантов - растет | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.09.2019

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Мир

Доклад ОЭСР: число беженцев в мире падает, трудовых мигрантов - растет

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Германия остается второй после США страной в мире по числу принимаемых мигрантов. Однако далеко не все из них - беженцы.

Молодые мигранты проходят обучение в Германии

Молодые мигранты проходят профессиональное обучение в Германии (фото из архива)

Сама по себе основная цифра в новой статистике по мировой миграции выглядит вполне умиротворяюще: в 2018 году миграция в развитые страны выросла лишь на 2 процента по сравнению с годом ранее. Эту цифру можно найти в ежегодном отчете по миграции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в среду, 18 сентября. 

Но вот абсолютные цифры выглядят вовсе не так благополучно. Как посчитали подготовившие отчет эксперты, страны-члены ОЭСР в общей сложности приняли в прошлом году около 5,3 млн мигрантов. В списке лидируют США и Германия. Помимо этих государств, в организацию входят еще 33 промышленно развитые страны со всего мира, в том числе Турция, Япония и Новая Зеландия.

Шлюпка с беженцами в Средиземном море

Число прибывающих беженцев в страны ОЭСР продолжает сокращаться

Число беженцев продолжает сокращаться

Хотя внимание общественности традиционно приковано к беженцам, большую часть приезжих в действительности составляют временные трудовые мигранты. В 2017 году - более свежей статистики пока нет - их число в странах-членах ОЭСР достигло 4,9 млн человек, что на 11 процентов больше, чем в году предыдущем. Любопытно, что самой популярной страной среди этой группы мигрантов стала Польша. Второе место занимают США.

Что же касается именно беженцев, то в 2018 году убежище в странах ОЭСР запросили лишь около миллиона человек. Это на треть меньше, чем в 2015 и 2016 годах, когда число беженцев достигло рекордного показателя со времен Второй мировой войны. Основными странами происхождения соискателей убежища стали в минувшем году Афганистан, Сирия, Ирак и Венесуэла.

Infografik Herkunft Asylbewerber OECD RU

Получить убежище становится все сложнее

В то же время в докладе отмечается, что многие страны ОЭСР ужесточили свою миграционную политику. От трудовых мигрантов требуют все более высокой квалификации. Воссоединиться с семьей или получить убежище также становится все сложнее.

В свою очередь, процесс интеграции мигрантов на рынке труда продвигается весьма успешно. В целом в 2018 году в странах ОЭСР работу имели две трети вновь прибывших, а их уровень занятости был всего на 2,4 процента ниже, чем среди коренного населения. Правда, ситуация заметно отличается от страны к стране. К примеру, во Франции и в Италии было трудоустроено лишь около 40 процентов приезжих.

Беженец проходит обучение в Германии

По данным ОЭСР, процесс интеграции мигрантов на рынке труда продвигается весьма успешно

Поскольку число соискателей убежища продолжает падать, страны назначения могут уделять основное внимание уже не приему новоприбывших, а их интеграции. Это включает в себя, к примеру, обучение мигрантов местному языку и их ознакомление с местной системой ценностей, а также процедуру признания их профессиональной квалификации.

Мигранты как козлы отпущения

Между тем специалисты ОЭСР отмечают, что во многих странах широко распространены стереотипы в отношении мигрантов. Людей с иностранными корнями нередко делают козлами отпущения и винят в проблемах, к которым они не имеют никакого отношения, сказано в докладе.

Так, многие путают легальную миграцию с нелегальной и считают, что все мигранты - это беженцы из менее благополучных регионов. Также бытует мнение, что миграционные потоки невозможно контролировать, а новоприбывшие живут за счет пособий или отбирают рабочие места у местного населения.

ОЭСР: опасения местного населения нельзя игнорировать

Многочисленные научные исследования, впрочем, говорят об обратном, отмечают в ОЭСР. Упорядоченная и контролируемая миграция может принести экономическую и социальную выгоду как странам назначения, так и странам происхождения приезжих, говорится в докладе.

Правые радикалы на демонстрации в Хемнице, август 2018 года

Правые радикалы на демонстрации в Хемнице, август 2018 года

В то же время в организации подчеркивают, что опасения местного населения нельзя игнорировать, ведь они касаются не только сугубо экономических вопросов. Скептицизм местных жителей по поводу готовности мигрантов интегрироваться следует воспринимать серьезно, говорится в исследовании. В частности, принимающие страны вправе требовать того, чтобы приезжие уважали их ценности и соблюдали общепринятые стандарты поведения. По мнению авторов доклада, это вполне может стать условием для предоставления иностранцу постоянного вида на жительство.

Контекст

С начала миграционного кризиса город Бауцен у многих ассоциируется с поджогами и беспорядками. Многие считают, что проблема актуальна только для Саксонии. Марсель Фюрстенау с этим не согласен. (17.09.2016)

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

Вопреки мрачным прогнозам, процесс трудоустройства беженцев в ФРГ идет быстрее, чем ожидали. В Германии учатся или работают уже около 400 тысяч беженцев. (29.12.2018)

Миграция приносит пользу, но далеко не всем

Хотя миграция в целом, как правило, приносит пользу местному населению, это относится не ко всем социальным группам. К примеру, низкоквалифицированные мигранты нередко обосновываются в больших городах. Если приезжих будет очень много, то они действительно могут составить конкуренцию местным жителям с такой же квалификацией. В этом случае важно помочь тем, кто не выиграл от миграции, а наоборот - пострадал, подчеркивается в докладе.

В ОЭСР также призывают своих членов проводить четкую информационную политику. Местные жители должны знать, сколько беженцев и мигрантов прибыло в страну и по каким причинам, где они жили и работали прежде и каковы их шансы успешно интегрироваться.

По данным последнего опроса Eurobarometer, 60 процентов граждан ЕС считают, что не обладают достаточной информацией о потоках миграции в свою страну. Некоторые даже считают, что в их стране находится в два раза больше мигрантов, чем на самом деле. Поэтому отношение местного населения к иностранцам в значительной степени зависит от того, что на эту тему говорят власти конкретной страны, резюмируют эксперты ОЭСР.

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  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

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  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

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    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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Как "палачи Асада" под видом беженцев проникают в Европу - Европа в фокусе

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Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны.  

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Отчет ОЭСР по миграции за 2019 год

Отчет ОЭСР по миграции за 2019 год

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