 ″Дождь″: К убийству россиян в ЦАР может быть причастна ЧВК ″Патриот″ | Новости из Германии о России | DW | 28.09.2018

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Россия

"Дождь": К убийству россиян в ЦАР может быть причастна ЧВК "Патриот"

Журналисты из РФ могли быть убиты в ЦАР из-за расследования о поставках российского оружия. К убийству могут быть причастны военные из ЧВК "Патриот", сообщает "Дождь".

На улицах столицы ЦАР Банги

На улицах столицы ЦАР Банги

Частная военная компания (ЧВК) "Патриот", действующая на территории Центральноафриканской Республики, может оказаться причастной к убийству на территории страны группы российских журналистов. Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщил российский телеканал "Дождь" со ссылкой сразу на несколько источников - на офицера Минобороны, бойца этой ЧВК и ветерана спецслужб, знакомого с одним из ее сотрудников. По данным телеканала, возможный мотив - расследование поставок в Африку неучтенного российского оружия. Этим расследованием занимался один из убитых - Орхан Джемаль.

"У нас есть доказательства, которые показывают, что люди европейской внешности, которых местные опознали именно как русских, были замечены в том самом месте приблизительно в то самое время", - заявил телеканалу предприниматель Михаил Ходорковский, чья независимая группа расследователей отрабатывает версию о "российском следе". "Дождь" со ссылкой на неназванного ветерана российских спецслужб сообщает, что в убийстве журналистов и в последующей инсценировке нападения местными грабителями участвовали военные из ЧВК "Патриот".

Контекст

Расследовать деятельность российских ЧВК опасно для жизни. Кто-то падает с балкона. Других убивают таинственные грабители. Иван Преображенский об убийстве журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР. (01.08.2018)

Михаил Ходорковский и его бывший партнер по бизнесу Леонид Невзлин выделили 5 млн долларов в качестве первоначального взноса на работу фонда Justice for Journalists. (15.08.2018)

ЧВК "Патриот", как следует из сообщения телеканала, приходит на смену другой ЧВК - "Вагнера", которая, в свою очередь, якобы, теряет влияние. Информацию о том, что военные "Патриота" летом 2018 года воевали в Сирии, подтвердил ряд источников "Дождя". В состав "Патриота" входят в том числе кадровые российские военные.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они работали над расследованием о ЧВК "Вагнера" - неофициальной военной организации, не входящей в состав регулярных вооруженных сил РФ. Собирая материал, репортеры работали совместно с "Центром управления расследованиями", финансируемым Михаилом Ходорковским.

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За пять лет в мире убили 530 журналистов

 

Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

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Источники Дождя: к убийству журналистов в ЦАР может быть причастна ЧВК "Патриот"

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