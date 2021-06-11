Договор по открытому небу - международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, его подписавших.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 странами - членами НАТО и бывшего Варшавского договора. Документ вступил в силу в 2002 году. К нему присоединились 33 государства - члены ОБСЕ, в их числе все государства НАТО. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года. Договор является одной из мер безопасности и доверия государств ОБСЕ. За время существования договора совершено более 1500 наблюдательных полетов.