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Договор по открытому небу

Договор по открытому небу - международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, его подписавших.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 странами - членами НАТО и бывшего Варшавского договора. Документ вступил в силу в 2002 году. К нему присоединились 33 государства - члены ОБСЕ, в их числе все государства НАТО. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года. Договор является одной из мер безопасности и доверия государств ОБСЕ. За время существования договора совершено более 1500 наблюдательных полетов.

21.1.2020*** New Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, top, arrives to lead a new cabinet meeting in Moscow, Russia, Tuesday, Jan. 21, 2020. Putin formed his new Cabinet Tuesday, replacing many of its members but keeping his foreign, defense and finance ministers in place. (Dmitry Astakhov, Sputnik, Government Pool Photo via AP)

Россия выходит из меморандума по "открытой суше" с США 11.06.2021

О решении прекратить действие меморандума по "открытой суше" в России объявили в апреле после введения очередных санкций со стороны США.
American observation aircraft Boeing OC-135 Open Skies mission at the airport, Czech Republic, 2017. (CTK Photo/Rostislav Kalousek) Foto: Kalousek Rostislav/CTK/dpa

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу 07.06.2021

Россия вышла из ДОН после США. Соединенные Штаты обвиняли Россию в постоянном нарушении условий договора.

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 14, 2020: A plenary meeting of Russia's Federation Counicl, Upper House of Russia's Federal Assembly (parliament). Mikhail Tereshchenko/TASS

Совет Федерации одобрил выход РФ из Договора по открытому небу 02.06.2021

Россия вышла из Договора по открытому небу вслед за США после взаимных обвинений в нарушении его условий. Участниками соглашения останутся только союзники Вашингтона по НАТО.
A photo taken on April 2, 2018 shows the building of Russian parliament's lower house, the State Duma. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Госдума одобрила выход РФ из Договора по открытому небу 19.05.2021

Депутаты поддержали выход Москвы из Договора по открытому небу, предоставляющего право совершать наблюдательные полеты. Участниками соглашения останутся только союзники Вашингтона по НАТО.

Россия выйдет из Договора об открытом небе? (11.05.2021) 11.05.2021

Владимир Путин запустил процесс выхода из ДОН. Ранее о денонсации соглашения заявил Дональд Трамп. Джо Байден решение предшественника пересматривать не торопится. Кто в результате пострадает?
FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin takes part in a video conference at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia January 19, 2021. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS/File Photo

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу 11.05.2021

Президент России объяснил действия Москвы тем, что США вышли из этого соглашения "под надуманным предлогом". Комитет ГД РФ по международным делам рассмотрит законопроект 18 мая.
ARCHIV - 20.06.2019, ---: Ein umgerüsteter Airbus A319 steht in einem Hangar. Das Flugzeug soll künftig als Aufklärungsflugzeug der Bundeswehr unterwegs sein, um Beobachtungsflüge nach dem Vertrag über einen «Offenen Himmel» zu unternehmen. (zu dpa Open-Skies-Vertrag: Nato-Partner verweigern USA Rückendeckung) Foto: Bundesluftwaffe/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая 27.04.2021

Правительство в Москве представит законопроект о денонсации ДОН в ближайшие дни, сообщил представитель МИД России. США объявили о выходе из договора еще в 2020 году.
25.07.2020, Mitte, Werderscher Markt, Berlin, Das Auswaertige Amt der Bundesrepublik Deutschland ist eine Bundesbehoerde. | Verwendung weltweit

Германия сожалеет о выходе России из Договора по открытому небу 15.01.2021

Сохранять конструктивный диалог о будущем ДОН в интересах самой России, говорится в заявлении МИД ФРГ. НАТО возложила ответственность за проблемы с реализацией договора на Москву.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россия начала выход из Договора по открытому небу 15.01.2021

Заключенное в 1992 году соглашение позволяет сторонам совершать инспекционные полеты над территорией друг друга. США отказались от участия в договоре еще в мае 2020 года, обвинив Россию в нарушениях.
HANDOUT - Ein AWACS-Aufklärungsflugzeug der NATO nimmt am 25.04.2017 an der Nato-Übung «Ramstein Alloy 4» bei Siauliai (Litauen) teil. Bei dem Luftmanöver simulierten Nato-Kampfjets eine Operation zur Identifizierung und Begleitung eines Zivilflugzeugs, das den Funkkontakt zur Flugsicherung verloren hat. (zu dpa «Nato-Kampfjets üben den Ernstfall über der Ostsee» vom 18.07.2017) Foto: Cynthia Vernat/Allied Air Command Public Affairs Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

США вышли из Договора по открытому небу 22.11.2020

Договор позволяет более 30 странам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. США объяснили свой выход нарушениями со стороны России.

ABD0013_20200622 - WIEN - ÖSTERREICH: Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow (2.v.l.) am Montag, 22. Juni 2020, anlässlich der Abrüstungsverhandlungen zwischen USA und Russland in Wien. Hochrangige Vertreter aus den USA und Russland haben sich am Montagfrüh zur Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags New Start in einem Wiener Palais getroffen. - FOTO: APA/ALEXANDRA DEMCISIN - 20200622_PD0492 |

Переговоры по разоружению между РФ и США не дали результатов 23.06.2020

На фоне выхода США из ряда договоров по контролю над вооружениями Москва и Вашингтон провели консультации в Вене. Представители Пекина встречу проигнорировали.

Russian President Dmitry Medvedev (R) and US President Barack Obama (L) are seen during the signing ceremony of the 'New START Treaty', a new Russian-US nuclear arms control pact, at the Prague Castle, in Prague, Czech Republic, 08 April 2010. US President Barack Obama and his Russian counterpart Dmitry Medvedev signed a nuclear arms reduction pact in the Czech Republic on 08 April. The pact marks a thaw in relations between the former Cold War enemies and sets the tone for other countries with nuclear weapons orambitions. EPA/SERGEI CHIRIKOV |

США и Россия договорились о переговорах о ядерном разоружении 09.06.2020

Новый раунд переговоров должен состояться уже в июне. На встречу приглашен и Китай, сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли.

Готовим с Трампом. Дистанционное обнуление. Конец открытому небу – "Заповедник", выпуск 125, 31.05.20 31.05.2020

Трамп, Байден, Зеленский и Порошенко в кулинарном сюжете о правильном поджаривании оппонентов. Володин, Матвиенко, Мишустин, Памфилова, Захарова, Путин и Терешкова в фильме “Star trek”: капитан корабля “Сюрпрайз” пересекает последний рубеж Конституции Российской Федерации. Путин, Трамп и Си Цзиньпин в стихотворении о разрыве Договора по открытому небу. Смотрите в 125-м выпуске "Заповедника"!
US Ambassador to Germany Richard Grenell (C) gestures during the signing of an agreement between Kosovo and Serbia for railway and street projects at the Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany, on February 14, 2020. - The 2020 edition of the Munich Security Conference (MSC) takes place from February 14 to 16, 2020. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP) (Photo by THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images)

Посол США раскритиковал главу МИД Германии из-за Договора по открытому небу 23.05.2020

Вместо того чтобы жаловаться на США, Хайко Масу следовало бы повлиять на Москву, завил Ричард Гренелл. Это не первое резкое заявление посла в адрес немецких политиков.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg delivers a speech during a press conference at the end of The North Atlantic Council meeting focused on the situation concerning Iran, at the Ambassadorial level, at NATO Headquarters, in Brussels, on January 6, 2020. - NATO chief Jens Stoltenberg warned on January 6, 2020 that Iran must avoid further violence and provocations, after the alliance held emergency talks on the growing crisis in the Middle East. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

НАТО призывает Россию прекратить ограничивать полеты 22.05.2020

НАТО рассчитывает на то, что возвращение России к выполнению Договора по открытому небу спасет соглашение от выхода США. Об этом заявил генсек альянса.
15.05.2020, Berlin: Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht bei der 161. Sitzung des Deutschen Bundestages. Debattiert wird über die weltweite humanitäre Lage in der Coronakrise. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

Страны Европы сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу 22.05.2020

Германия, Франция и ряд других европейских стран заявили, что будут и дальше соблюдать положения Договора по открытому небу и продолжат диалог с Россией по вопросам ограничения полетов над ее территорией.
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