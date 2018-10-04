 Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ прекратил действие | Новости из Германии об Украине | DW | 01.04.2019

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Украина

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ прекратил действие

Решение о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией было принято в Киеве из-за действий РФ в Крыму и Донбассе, которые Украина расценивает как вооруженную агрессию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин (фото из архива)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин (фото из архива)

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекратил действие в понедельник, 1 апреля.

Закон, предписывающий прекращение этого договора, вступил в силу 12 декабря 2018 года. Основанием для принятия данного закона стали действия РФ в Восточной Украине и в Крыму, которые были расценены украинской стороной как проявление военной агрессии, грубо нарушающей условия договора.

Контекст

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Согласно закону, непродление договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению. При этом прекращение действия договора не окажет негативного влияния на рыночную среду, права граждан и другие сферы общественных отношений, указывается в пояснительной записке к документу.

Москва сожалеет о прекращении действия договора о дружбе с Украиной

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Его действие автоматически продлевалось на 10 лет, если за 6 месяцев до окончания срока его действия одна из сторон не сообщала второй о намерении его не продлевать.

21 сентября 2018 года МИД Украины направило РФ ноту о желании прекратить действие договора. 6 декабря 2018 года соответствующее решение было принято также украинским парламентом.

Москва выразила сожаление в связи с решением Киева прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

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