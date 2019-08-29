Германия отмечает 20-летие договора "Два плюс четыре"

12 сентября 1990 года в Москве был заключен Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, более известный как договор "Два плюс четыре". Он открыл путь к созданию единого немецкого государства.