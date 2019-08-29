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Договор "два плюс четыре"

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29.08.2019 Berlin | Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis

Новый премьер Греции призывает Берлин к переговорам о репарациях 29.08.2019

Новое правительство Греции хочет открыть переговоры с Германией о репарациях за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. В Берлине считают вопрос репараций закрытым.

1-B491-F1941-7 (355200) Brauchitsch auf Akropolis/Foto, Mai 1941 Brauchitsch, Walther von Generalfeldmarschall (1938-1941 Ober- befehlshaber des Heeres), 1881-1948. - Brauchitsch (Mitte, li.) besichtigt die Akropolis in Athen mit dem Landes- gruppenleiter der NSDAP, Wrede (Mi.re.), nach der Eroberung Griechenlands durch die Wehrmacht (April 1941). - Foto, Mai 1941. F: Brauchitsch / Acropole / Photo, mai 1941 Brauchitsch, Walther von ; feld-maréchal allemand (1938-1941 commandant en chef de l'armée de terre) ; 1881-1948. -Après l'invasion de la Grèce par l'ar- mée allemande (avr. 1941) : Brauchitsch (à l'avant-plan à g.) visite l'Acropole d'Athènes. A ses côtés : Wedre, le chef du groupe local du Parti nazi. - Photo, mai 1941.

Эксперты бундестага оспорили отказ ФРГ от выплат репараций Греции 10.07.2019

Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.
Hans-Dietrich Genscher, früherer Bundesaußenminister, DW-Interview mit Christian F. Trippe, Bonn 7.11.2014, Journal Interview der Woche, 9. November 2014

Геншер: Европе необходим новый старт 07.11.2014

В интервью DW бывший министр иностранных дел ФРГ выступил за возрождение Совета НАТО - Россия и опроверг суждение, что Москва обманута обещанием о нерасширении на восток.
Am 12. September 1990 wurde in Moskau das vereinte Deutschland als gleichberechtigtes und souveränes Glied in einem vereinigten Europa anerkannt. Es unterzeichneten die Außenminister der vier Siegermächte des 2. Weltkrieges: James Baker (USA), Douglas Hurd (Großbritannien), Eduard Schewardnadse (UdSSR) und Roland Dumas (Frankreich) - v.l.n.r.-. Dem Vertragswerk wurde ein Gemeinsamer Brief angehängt, der vom Außenminiser der Bundesrepublik, Hans Dietrich Genscher ( r.) und dem Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Lothar de Maiziere (2.v.r.) unterschrieben wurde und der bestätigte, dass die Enteignungen, die von 1945 bis 1949 von der Sowjetunion vorgenommen wurden, nicht mehr rückgängig gemacht werden dürfen. Die Verhandlungen zum 2+4 Vertrag hatten am 5. Mai 1990 begonnen. Foto: Thomas Uhlemann +++(c) dpa - Report+++

Договор "2+4" официально причислен к важнейшим документам человечества 25.05.2011

ЮНЕСКО официально причислила Договор "2+4" к важнейшим документам человечества. Такой же статус получили еще 14 документов, связанных с возведением и падением Берлинской стены, сообщил МИД ФРГ.
ARCHIV - Im Moskauer Hotel Oktober unterzeichneten am 12. September 1990 die Außenminister der beiden deutschen Staaten und der vier Siegermächte den Vertrag über die äußeren Aspekte der deutschen Einheit (l-r): James Baker (USA), Douglas Hurd (Großbritannien), Eduard Schewardnadse (UdSSR), Roland Dumas (Frankreich), Lothar de Maiziere (DDR), Hans-Dietrich Genscher (BRD). Am Dienstag (22.06.2010) findet ein Festakt der Bundesakademie für Sicherheitspolitik anlässlich des 20. Jahrestags der Zwei-Plus-Vier-Verhandlungen statt. Foto: Roland Holschneider dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия отмечает 20-летие договора "Два плюс четыре" 11.09.2010

12 сентября 1990 года в Москве был заключен Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, более известный как договор "Два плюс четыре". Он открыл путь к созданию единого немецкого государства.