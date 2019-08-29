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Новое правительство Греции хочет открыть переговоры с Германией о репарациях за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. В Берлине считают вопрос репараций закрытым.
Греция требует от Германии сотни миллиардов евро за ущерб, причиненный нацистами в годы Второй мировой войны. ФРГ отвергают претензии Афин, однако эксперты бундестага считают правовую ситуацию не бесспорной.
В интервью DW бывший министр иностранных дел ФРГ выступил за возрождение Совета НАТО - Россия и опроверг суждение, что Москва обманута обещанием о нерасширении на восток.
ЮНЕСКО официально причислила Договор "2+4" к важнейшим документам человечества. Такой же статус получили еще 14 документов, связанных с возведением и падением Берлинской стены, сообщил МИД ФРГ.
12 сентября 1990 года в Москве был заключен Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, более известный как договор "Два плюс четыре". Он открыл путь к созданию единого немецкого государства.
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