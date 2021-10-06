Дмитрий Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (12 сентября 1906 г.- 9 августа 1975 г.) - советский композитор, пианист.

Шостакович - один из самых исполняемых в мире композиторов. Его выдающийся вклад в развитие музыки XX века общепризнан, а его творчество оказало существенное влияние на многих современников и последователей. Открыто о влиянии на них музыкального языка Шостаковича заявляли такие композиторы, как Пендерецкий, Тищенко, Слонимский, Шнитке, Канчели, Бернстайн, Салонен, а также многие другие музыканты.