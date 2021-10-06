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Дмитрий Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (12 сентября 1906 г.- 9 августа 1975 г.) - советский композитор, пианист.

Шостакович - один из самых исполняемых в мире композиторов. Его выдающийся вклад в развитие музыки XX века общепризнан, а его творчество оказало существенное влияние на многих современников и последователей. Открыто о влиянии на них музыкального языка Шостаковича заявляли такие композиторы, как Пендерецкий, Тищенко, Слонимский, Шнитке, Канчели, Бернстайн, Салонен, а также многие другие музыканты.

Kiew, 5.10.2021*** Dirigent Thomas Sanderling bei den Proben mit den Musikern des DSO

Бабий Яр: музыка Дмитрия Шостаковича и арт-объект Марины Абрамович 06.10.2021

Сегодня в Киеве Немецкий симфонический оркестр исполнит Шостаковича. И будет открыта скульптурная композиция Марины Абрамович.
ARCHIV 2015+++++++July 22, 2015 - Ukraine - A Soviet and Russian rock musician Andrey Makarevich performs in Kiev a program Yiddish Jazz Ukraine (c) Imago/Zuma Press

Андрей Макаревич и его "пятая колонна" (фотогалерея) 21.03.2018

Андрея Макаревича, певца, поэта, телеведущего, человека активной гражданской позиции, опять обвиняют с высоких трибун в том, что он "клевещет" на русский народ. Не его первого.
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DW представляет: Томас Зандерлинг - "переводчик" русской музыки 02.10.2017

2 октября исполняется 75 лет известному немецкому и российскому дирижеру Томасу Зандерлингу. Юбиляру посвящен специальный выпуск проекта "DW в гостях у радио "Орфей".
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DW представляет: Дни Шостаковича в Горише 23.03.2016

Выпуск передачи "DW в гостях у радио "Орфей" в субботу, 26 марта, приглашает на фестиваль "Дни Шостаковича" в саксонском городке Гориш.
2209350 Russia, Moscow. 06/25/2013 Conductor Gennady Rozhdestvensky during Weber's opera The Three Pintos performed at the Boris Pokrovsky Moscow State Chamber Musical Theater. Vladimir Vyatkin/RIA Novosti; Copyright: picture-alliance/dpa/V. Vyatkin

Дирижер Геннадий Рождественский удостоен в ФРГ премии имени Шостаковича 12.01.2016

Как указывается в заявлении Саксонской государственной капеллы, жюри отметило многолетние заслуги Геннадия Рождественского в увековечивании памяти российского композитора Дмитрия Шостаковича.
Die argentinische Cellistin und Fernsehmoderatorin Sol Gabetta, aufgenommen am Freitag (30.03.2012) beim 6. NDR Sinfoniekonzert in der Musik- und Kongresshalle bei der Signierung von CD's in Lübeck. Foto: Olaf Malzahn

Соль Габетта в эксклюзивном подкасте DW: Шостакович 08.12.2015

Соль Габетта на сегодняшний день - самая известная виолончелистка мира и одна из первых красавиц классической музыки.
Zu sehen: Festspielzelt der Schostakowitsch-Tage in Gohrisch (Sachsen) Co: Katharina Riedeberger

DW представляет: "Дни Шостаковича" в саксонском Горише 28.01.2015

В субботу, 31 января, в рамках проекта "DW в гостях у радио "Орфей" прозвучит концерт с фестиваля "Дни Шостаковича" в саксонском Горише.
Die russische Komponistin und Dozentin Sofia Asgatowna Gubaidulina, aufgenommen während des Unterrichts am 28.03.2014 im Rahmen des Kammermusik Campus in der Musikhochschule Luebeck (MHL) in Lübeck. Foto: Olaf Malzahn pixel

Софья Губайдулина: Не подогревать болезнь ненависти 30.09.2014

Знаменитый композитор рассказывает в интервью с корреспондентом DW о своих великих учителях, ушедших друзьях и способности красоты спасти мир.
Schostakowitsch Tage in Gohrisch Unterwegs auf Schostakowitschs Spuren in Gohrisch Co: DW (gemach von mir, A. Boutsko) Schostakowitsch in Gohrisch Der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch weilte zwei Mal – in den Jahren 1960 und 1972 – im Kurort Gohrisch in der Sächsischen Schweiz. Bei seinem ersten Aufenthalt komponierte er hier sein achtes Streichquartett c-Moll op. 110. Es gilt heute als eines seiner bedeutendsten Werke und ist nachweislich das einzige Werk, das Schostakowitsch außerhalb der Sowjetunion komponierte.

Шостакович в Горише 24.09.2014

Фестиваль "Дни Шостаковича" в Горише - один из самый молодых фестивалей Германии. Но и один из самых оригинальных.
Zu sehen: Festspielzelt der Schostakowitsch-Tage in Gohrisch (Sachsen) Co: Katharina Riedeberger

Шостакович и деревенская любовь 23.09.2014

Дни Дмитрия Шостаковича в Горише - уникальное явление немецкого фестивального ландшафта: праздник международного класса в деревне.
Borodin Quartett © Keith Saunders 2012 Quelle: http://www.beethovenfest.de/downloads/10/

Квартет имени Бородина: восхождение к Бетховену 19.09.2014

Три года, двенадцать концертов, - знаменитый российский ансамбль исполнил в Германии все квартеты Бетховена в сочетании с квартетами русских и советских композиторов.
D. Schostakowitsch Leningrad 1941 Schostakowitsch, Dimitrij, russ. Komponist, 1906-1975. - Im belagerten Leningrad 1941: Schosta- kowitsch arbeitet in seiner Wohnung an der Niederschrift der 7. Symphonie C-Dur (Leningrad) op.60. - Foto.

В саксонском Горише пройдут Дни Шостаковича 19.09.2014

Cоветский композитор оставил неизгладимый след в восточногерманской глубинке, где в честь его проводится ежегодный фестиваль.
2306501 Russia, Moscow. 10/23/2013 Vladimir Spivakov, artistic director and chief conductor of the Russian National Philharmonic Orchestra, at the 7th Moscow Music Festival Vladimir Spivakov Invites... held in the Svetlanovsky Hall of the Moscow House of Music. Vladimir Vyatkin/RIA Novosti

Владимир Спиваков: Современному слушателю не хватает дикости 24.03.2014

В интервью DW выдающийся скрипач и дирижер говорит о феномене Шостаковича и о "негладкости" современной реальности.
Musiker des Gewandhaus Quartetts Leipzig

Многообразие в действии: Русский фестиваль камерной музыки в Гамбурге 28.08.2013

У публики появится уникальная возможность услышать ряд камерных сочинений Моисея Вайнберга, о котором Дмитрий Шостакович писал так: "Какой же он другой! Он - не раб".
Maxim Shostakovich, Russian conductor, son of famous composer Dmitri Shostakovich, presents records of 15 symphonies of his father Dmitri Shostakovich in Prague, Czech Republic, on Tuesday, 14 November 2006. EPA/Filip Singer +++(c) dpa - Report+++

"Немецкий симфонический и гости": Шостакович исполняет Шостаковича 11.06.2013

DW представляет лучших дирижеров мира за пультом Немецкого симфонического оркестра.
ARCHIV- Das undatierte Archivbild zeigt den russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch während eines Besuches in Berlin. In der Musik von Dmitri Schostakowitsch (1906-75) spiegeln sich Gewalt und Angst des 20. Jahrhunderts. Viele Werke des russischen Komponisten huldigten nach außen dem sowjetischen Regime. Dafür wurde er mit Stalin- und Leninpreisen überhäuft. Doch wer genau hinhört, der spürt, wie Schostakowitsch musikalisch die Herrscher verhöhnte und dem gequälten Individuum eine unbeugsame Stimme gab. Deswegen traf ihn immer wieder auch der Bannstrahl der offiziellen Kritik. In aller Welt erinnern in diesem Herbst Konzerte und Festivals an den bedeutenden russischen Komponisten, der vor 100 Jahren am 25. September 1906 in St. Petersburg geboren wurde. Foto: dpa (zu dpa-Korr 100 Jahre Schostakowitsch - Gratwanderung in einer Tyrannei vom 24.09.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Другая музыка" с Инго Мецмахером: Дмитрий Шостакович 20.05.2013

DW представляет: Инго Мецмахер за пультом Немецкого симфонического оркестра.
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