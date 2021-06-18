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Дмитрий Фирташ

Ukrainian oligarch Dymitro Firtash waits for the start of his trial at the courts of justice in Vienna, Austria, Tuesday, Feb. 21, 2017. Firtash was arrested in Vienna in March 2014 on an American warrant charging him with bribery and other offenses. (AP Photo/Ronald Zak) |

Украина ввела санкции против главы "Ростеха", Фирташа и Фукса 18.06.2021

Санкции введены против 10 физических и юридических лиц, предположительно причастных к кибератакам. Их также подозревают в связях с российскими спецслужбами. Кроме того, штрафные меры наложены на нескольких бизнесменов.
Dmytro Firtash (R) one of Ukraine's most influential oligarchs, sits in front of his lawyer Dieter Boehmdorfer (L) in court in Vienna, Austria, April 30, 2015. An Austrian court is due to rule on Thursday on a U.S. request to extradite one of Ukraine's most influential oligarchs, Dmytro Firtash. He was arrested in Vienna in March 2014 at the request of U.S. authorities, which have been investigating him since 2006 for suspected corruption. Firtash has denied the allegations and has been living in Austria after posting 125 million euros in bail. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Испанцы закрыли уголовное дело олигарха Фирташа 11.03.2020

Испанский судья закрыл за "недостатком улик" дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, обвинявшегося в отмывании денег и членстве в преступном сообществе.
30. April Dmytro Firtash, one of Ukraine's most influential oligarchs, appears in Vienna, Austria, April 30, 2015. An Austrian court is due to rule on Thursday on a U.S. request to extradite one of Ukraine's most influential oligarchs, Dmytro Firtash. He was arrested in Vienna in March 2014 at the request of U.S. authorities, which have been investigating him since 2006 for suspected corruption. Firtash has denied the allegations and has been living in Austria after posting 125 million euros in bail. REUTERS/Heinz-Peter Bader TPX IMAGES OF THE DAY

Роль олигарха Фирташа в "Украинагейте" Трампа 04.02.2020

Процедура импичмента Дональду Трампу, похоже, не особо навредила президенту США. Более болезненные репутационные потери из-за "украинской аферы" может понести украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
21.02.2017 +++ Ukrainian oligarch Dmytro Firtash is pictured prior to a public hearing at the higher regional court in Vienna on February 21, 2017. The Austrian appeals court authorised the extradition to the United States of Ukrainian oligarch Dmytro Firtash on bribery charges, overturning an earlier ruling. Firtash, 51, one of Ukraine's richest men and previously an ally of ousted president Viktor Yanukovych, was arrested in Austria in March 2014. / AFP / APA AND PHOTONEWS.AT / Georges SCHNEIDER / Austria OUT (Photo credit should read GEORGES SCHNEIDER/AFP/Getty Images)

В Испании закрыто уголовное дело против Дмитрия Фирташа 16.11.2019

Суд не нашел признаков преступления в деле Фирташа, оно основывается исключительно на подозрениях без доказательств, заявил судья в Испании.
This combination of Wednesday, Oct. 9, 2019, photos provided by the Alexandria Sheriff’s Office shows booking photos of Lev Parnas, left, and Igor Fruman. The associates of Rudy Giuliani, were arrested on a four-count indictment that includes charges of conspiracy, making false statements to the Federal Election Commission and falsification of records. The men had key roles in Giuliani's efforts to launch a Ukrainian corruption investigation against Biden and his son, Hunter. (Alexandria Sheriff's Office via AP) |

Помогавший адвокату Трампа бизнесмен связан с украинским олигархом Фирташем 12.10.2019

Бизнесмен советского происхождения, предположительно помогавший Джулиани в расследовании против сына Джо Байдена, работал также на украинского олигарха Дмитрия Фирташа, передает Reuters.
Links: July 26, 2019, Kiev, Ukraine: Mayor and former heavyweight boxing champion Vitali Klitschko speaks during a press conference in Kiev..Andriy Bohdan, Head of Ukrainian President Volodymyr Zelensky Presidential Office, sent a letter to Minister of the Cabinet Oleksandr Saenko asking him to submit a motion to dismiss Vitaliy Klitschko as head of Kyiv City State Administration, as local media reported. (Credit Image: © Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire Rechts: President of Ukraine Volodymyr Zelensky listens to the report of the Head ofthe National Police of Ukraine Serhiy Knyazev on investigation of Journalist Pavel Sheremet murder, in Kyiv, Ukraine, July 22, 2019. Pavel Sheremet was a Belarusian-born Russian and Ukrainian journalist, murdered in Kyiv on 20 July 2016 in a car explosion. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) Rechte: picture-alliance/ZUMA Press/P. Gonchar/NurPhoto/S. Kharchenko

Виталий Кличко: Зеленский не может меня уволить 02.08.2019

Люди Зеленского добиваются ухода Виталия Кличко с поста главы киевской администрации. В эксклюзивном интервью DW Кличко заявил, что его хотят дискредитировать как мэра, и рассказал о сути конфликта.
21.02.2017 +++ Ukrainian oligarch Dmytro Firtash arrives at court in Vienna, Austria, February 21, 2017. REUTERS/Heinz-Peter Bader

Экстрадиция Фирташа в США отложена на неопределенный срок 16.07.2019

Министр юстиции Австрии одобрил выдачу Дмитрия Фирташа в США, но адвокаты украинского олигарха подали ходатайство о новом судебном рассмотрении дела.
Russian President Vladimir Putin (L) and Ukrainian politician Viktor Medvedchuk visit the New Jerusalem Orthodox Monastery outside the town of Istra, some 70 km outside Moscow, on November 15, 2017. / AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY (Photo credit should read ALEXEY NIKOLSKY/AFP/Getty Images)

Баловни Кремля: российские блага украинских политиков 14.07.2019

На выборах в украинскую Раду Москва демонстративно поддерживает партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ее лидеры хотят восстановить отношения с РФ, с которой их связывают и финансовые интересы.
Ukrainian oligarch Dymitro Firtash waits for the start of his trial at the courts of justice in Vienna, Austria, Tuesday, Feb. 21, 2017. Firtash was arrested in Vienna in March 2014 on an American warrant charging him with bribery and other offenses. (AP Photo/Ronald Zak) |

Комментарий: Конец эпохи Дмитрия Фирташа 26.06.2019

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ скоро, видимо, сменит уютную Вену на не совсем уютный Чикаго, где его обвиняют в коррупции. О последствиях экстрадиции Фирташа - Сергей Руденко.
21.2.2017*** ABD0073_20170221 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA0354 VOM 21.2.2017 - Der ukrainische Oligarch Dmitri (Dmytro) Firtasch vor Verhandlungsbeginn am Dienstag, 21. Februar 2017, anlässlich einer öffentlichen Verhandlung des Oberlandesgerichts (OLG) in Wien. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat die Auslieferung des ukrainischen Oligarchen Dmitri (Dmytro) Firtasch an die USA für zulässig erklärt. - FOTO: APA/PHOTONEWS.AT/GEORGES SCHNEIDER |

Ирония судьбы: украинский олигарх Фирташ как жертва австрийского кризиса 25.06.2019

От экстрадиции в США Дмитрия Фирташа отделяет одна подпись. Еще никогда за пять лет юридической борьбы ситуация не была столь критической для украинского олигарха.
Ukrainian oligarch Dymitro Firtash waits for the start of his trial at the courts of justice in Vienna, Austria, Tuesday, Feb. 21, 2017. Firtash was arrested in Vienna in March 2014 on an American warrant charging him with bribery and other offenses. (AP Photo/Ronald Zak) |

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США 25.06.2019

В США украинского олигарха хотят судить по обвинению в коррупции. Окончательное решение по поводу экстрадиции Фирташа примет министр юстиции Австрии Яблонер.
21.02.2017 +++ Ukrainian oligarch Dmytro Firtash is pictured prior to a public hearing at the higher regional court in Vienna on February 21, 2017. The Austrian appeals court authorised the extradition to the United States of Ukrainian oligarch Dmytro Firtash on bribery charges, overturning an earlier ruling. Firtash, 51, one of Ukraine's richest men and previously an ally of ousted president Viktor Yanukovych, was arrested in Austria in March 2014. / AFP / APA AND PHOTONEWS.AT / Georges SCHNEIDER / Austria OUT (Photo credit should read GEORGES SCHNEIDER/AFP/Getty Images)

Генпрокуратура Австрии обжаловала выдачу бизнесмена Фирташа властям США 28.02.2019

Высший земельный суд Вены недостаточно предметно изучил, была ли у запроса о выдаче политическая мотивация, утверждает австрийская генеральная прокуратура.
A view shows the local titanium dioxide manufacturer Crimean Titan in the town of Armyansk, Crimea September 4, 2018. REUTERS/Pavel Rebrov

Офшорная ловушка "Крымского титана": модернизируют ли "грязный" завод? 09.09.2018

Завод, отравляющий воздух в Крыму и соседних областях, 9 сентября приостановил работу. Ему срочно нужна модернизация, но после аннексии масштабные инвестиции едва ли возможны. Подробности - у DW.
DW Reportage aus der Südukraine - Emissionen vom Crimean Titan

Загрязнение без границ: как "Крымский титан" отравляет воздух на админгранице с Крымом 05.09.2018

Жители юга Херсонщины и севера Крыма жалуются на проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха заводом "Крымский титан". Репортаж DW с места событий.
Ukrainian oligarch Dymitro Firtash waits for the start of his trial at the courts of justice in Vienna, Austria, Tuesday, Feb. 21, 2017. Firtash was arrested in Vienna in March 2014 on an American warrant charging him with bribery and other offenses. (AP Photo/Ronald Zak) |

Суд в Австрии приостановил экстрадицию Фирташа в США 26.12.2017

Верховный суд приостановил выдачу украинского бизнесмена властям США, пока рассматривается его просьба о пересмотре вердикта Апелляционного суда.

21.02.2017 +++ Ukrainian oligarch Dmytro Firtash is pictured prior to a public hearing at the higher regional court in Vienna on February 21, 2017. The Austrian appeals court authorised the extradition to the United States of Ukrainian oligarch Dmytro Firtash on bribery charges, overturning an earlier ruling. Firtash, 51, one of Ukraine's richest men and previously an ally of ousted president Viktor Yanukovych, was arrested in Austria in March 2014. / AFP / APA AND PHOTONEWS.AT / Georges SCHNEIDER / Austria OUT (Photo credit should read GEORGES SCHNEIDER/AFP/Getty Images)

Высший земельный суд в Вене отказал в выдаче Фирташа Испании 19.12.2017

Европейский ордер на арест украинского миллиардера не содержит конкретных обоснований для его экстрадиции в Испанию, постановил Высший земельный суд.
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