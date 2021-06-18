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Санкции введены против 10 физических и юридических лиц, предположительно причастных к кибератакам. Их также подозревают в связях с российскими спецслужбами. Кроме того, штрафные меры наложены на нескольких бизнесменов.
Испанский судья закрыл за "недостатком улик" дело украинского олигарха Дмитрия Фирташа, обвинявшегося в отмывании денег и членстве в преступном сообществе.
Процедура импичмента Дональду Трампу, похоже, не особо навредила президенту США. Более болезненные репутационные потери из-за "украинской аферы" может понести украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Суд не нашел признаков преступления в деле Фирташа, оно основывается исключительно на подозрениях без доказательств, заявил судья в Испании.
Бизнесмен советского происхождения, предположительно помогавший Джулиани в расследовании против сына Джо Байдена, работал также на украинского олигарха Дмитрия Фирташа, передает Reuters.
Люди Зеленского добиваются ухода Виталия Кличко с поста главы киевской администрации. В эксклюзивном интервью DW Кличко заявил, что его хотят дискредитировать как мэра, и рассказал о сути конфликта.
Министр юстиции Австрии одобрил выдачу Дмитрия Фирташа в США, но адвокаты украинского олигарха подали ходатайство о новом судебном рассмотрении дела.
На выборах в украинскую Раду Москва демонстративно поддерживает партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ее лидеры хотят восстановить отношения с РФ, с которой их связывают и финансовые интересы.
Украинский олигарх Дмитрий Фирташ скоро, видимо, сменит уютную Вену на не совсем уютный Чикаго, где его обвиняют в коррупции. О последствиях экстрадиции Фирташа - Сергей Руденко.
От экстрадиции в США Дмитрия Фирташа отделяет одна подпись. Еще никогда за пять лет юридической борьбы ситуация не была столь критической для украинского олигарха.
В США украинского олигарха хотят судить по обвинению в коррупции. Окончательное решение по поводу экстрадиции Фирташа примет министр юстиции Австрии Яблонер.
Высший земельный суд Вены недостаточно предметно изучил, была ли у запроса о выдаче политическая мотивация, утверждает австрийская генеральная прокуратура.
Завод, отравляющий воздух в Крыму и соседних областях, 9 сентября приостановил работу. Ему срочно нужна модернизация, но после аннексии масштабные инвестиции едва ли возможны. Подробности - у DW.
Жители юга Херсонщины и севера Крыма жалуются на проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха заводом "Крымский титан". Репортаж DW с места событий.
Верховный суд приостановил выдачу украинского бизнесмена властям США, пока рассматривается его просьба о пересмотре вердикта Апелляционного суда.
Европейский ордер на арест украинского миллиардера не содержит конкретных обоснований для его экстрадиции в Испанию, постановил Высший земельный суд.
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