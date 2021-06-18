Дмитрий Фирташ

Украина ввела санкции против главы "Ростеха", Фирташа и Фукса

Санкции введены против 10 физических и юридических лиц, предположительно причастных к кибератакам. Их также подозревают в связях с российскими спецслужбами. Кроме того, штрафные меры наложены на нескольких бизнесменов.