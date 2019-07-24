Дмитрий Гудков: Если нас допустят на выборы в Мосгордуму, мы победим

16 июля окружная избирательная комиссия отказала экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, а также другим оппозиционерам, в регистрации в качестве кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Мосгордуму. В беседе с DW Гудков поделился своим мнением о причинах такого решения, а также рассказал о своей дальнейшей стратегии.

DW: Вы хотели баллотироваться в Мосгордуму, но вас не допустили - как, впрочем, ни одного независимого политика. Чем вы так не понравились?

Дмитрий Гудков: Тем, что я смог бы выиграть, как и остальные независимые кандидаты. В отличие от единороссов, мы целый месяц реально и честно собирали подписи и провели почти больше половины кампании. Для победы нужно набрать 12 000 голосов в округе, а я собрал уже 7500 - с паспортными данными, с контактами. Все, 60 процентов успеха!

Дмитрий Гудков

В Мосгордуме 45 мест, а у нас - 19 независимых кандидатов, которые при зонтичной единой кампании могли бы победить на этих выборах. Потому что это была бы единая кампания и объединенная оппозиция, которая договорилась по округам. Прибавьте сюда еще семь-восемь кандидатов от парламентской оппозиции, и в Мосгордуме образуется большинство. Не у мэрии, не у чиновников, а у оппозиции.

- То есть, с точки зрения властей, это был логичный шаг?

- Это потеря власти. Потому что в этом случае Мосгордума превратилась бы в настоящий парламент, который распределяет 2,6 трлн рублей: это те деньги, которые в основном и воруют в городе. Это весь законодательный процесс. Можно отменить закон о реновации или поменять его. Можно спокойно поменять градостроительную политику и сказать: "Так, теперь вы, строители, застройщики, за разрешением идите к муниципальным депутатам".

Мосгордума может принять закон о местном самоуправлении, передать власть от мэрии на места. Конечно, это потеря власти. Поэтому они испугались и теперь просто по-хамски, внаглую не пускают нас на выборы.

(Это поведение. - Ред.) наглое и хамское потому, что графолог из МВД говорит: ваши 499 человек не существуют, это все рисовка. Я уже 200 человек нашел, записал, они уже заявление написали. Эй, вы, там наверху! Мы живые люди, мы хотим, чтобы Гудков был в бюллетене. Или когда, например, в базу данных МВД вбивают исковерканные фамилии - Дарья Тимурович, условно. Таких случаев только у меня 96, а у Соловьева (экс-председатель "Открытой России" Александр Соловьев. - Ред.) - 1591.

- Но если это действительно так, и есть настолько явные случаи подтасовки, то на что рассчитывает власть? Что люди поверят?

- Как говорил Березовский, "пипл все схавает". Они считают, что москвичи это проглотят.

- Чего вы хотите добиться?

- Мы подаем жалобы в Московскую городскую избирательную комиссию, ЦИК, а потом, если нужно, в суд. А параллельно люди, конечно, будут выходить на улицы. Вы просто представьте, что в каждом округе каждый из кандидатов вместе с волонтерами обошел все дома. Мои волонтеры, например, на всех проходных точках стояли почти четыре недели. Люди видели, что есть Гудков, есть его люди, они живые, собирают подписи, мы расписались, мы поддержали. И тут - бах! А теперь Гудкова нет в бюллетене. Вместо Гудкова - Роман Бабаян от мэрии. Вместо оппозиции - какие-то люди с неизвестными фамилиями.

- Это символическая акция или вы считаете, что чего-то добьетесь и сможете изменить ситуацию?

- Мы будем добиваться в любом случае. Если нас не пустят и на другом уровне, то мы будем бороться за отмену этих выборов, за роспуск Мосгордумы. А что нам остается делать? Я вообще не люблю эти митинги, я от них уже устал. Но я не могу на них не ходить.

- 8 сентября 2019 года закроются избирательные участки. Какого результата вы ожидаете?

- Во-первых, мы будем бороться за регистрацию. В случае регистрации, конечно, мы выиграем - будем делать все, чтобы выиграть. В день голосования мы везде выставим наблюдателей: у нас на каждом избирательном участке будут как минимум два подготовленных наблюдателя. В случае успеха, если у нас появится независимая команда, мы начнем существенно влиять на политику в Москве.

- Если смотреть на российскую политику со стороны, то создается впечатление, что есть всесильный Путин, которого постоянно выбирают россияне, и практически нет оппозиции. Почему?

- Оппозиция в России есть. Есть оппозиция N1 - это политики, активисты, которые постоянно на слуху, которые проводят антикоррупционные расследования: Алексей Навальный, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и многие другие.

А есть оппозиция N2 - это люди, которые не занимаются таким политическим активизмом. Это, допустим, экологи, которые борются со свалками и мусоросжигательными заводами; журналисты, которые, например, вышли в защиту Голунова - то есть люди, которые в целом недовольны ситуацией в стране. Это гражданское общество, которое развивается достаточно быстрыми темпами.

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