Для чего шведских пенсионеров поселят вместе с молодыми мигрантами?

Первой соседкой юных мигрантов, недавно прибывших в Швецию, стала Кристин Оман. "Они стояли в стороне, поэтому я подошла поприветствовать их и подарила им цветы", - улыбается 74-летняя женщина, вспоминая, как встретила группу из 70 человек, которые должны были вселиться в только что отремонтированное здание, где уже жила Кристин. - "Они немного смущались, но все выглядели очень дружелюбно".

Шведский проект интеграции иностранцев

Проект SällBo в шведском городе Хельсингборг был разработан для того, чтобы избавить от одиночества пожилых людей, а заодно - ускорить процесс интеграции прибывших в страну иностранцев. Для этого мигрантов расселили по соседству в одном доме со стариками. В здании - 31 квартира для шведских пенсионеров и 20 - для иностранной молодежи от 18 до 25 лет. Причем половина квартир предназначена для иммигрантов, которые приехали в Швецию детьми и без сопровождения родственников.

Название проекта сочетает в себе слово "sällskap", означающее "компания" или "единство", и слово "Bo", означающее "жить". Новые соседи дали обязательство общаться друг с другом не менее двух часов в неделю, а помогает им в этом специальный "социальный координатор".

Дом жилищного интеграционного проекта SällBo в шведском городе Хельсингборг

"Этот проект уникален не только для Швеции", - говорит Драгана Чурович, специалист по интеграции в Helsingborgshem, муниципальной жилищной компании. - "Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира".

В здании, занимающем целый квартал в одном из районов Хельсингборга, в 1960-х годах располагался дом престарелых. С началом европейского миграционного кризиса в 2015 году оно было переоборудовано под крупнейший в Швеции жилой комплекс для подростков-мигрантов, прибывших в Швецию без сопровождения взрослых.

Через два года Чурович и ее коллеги решили создать в доме проект по интеграции иностранцев. Сначала они подумывали переоборудовать два верхних этажа обратно в жилье для престарелых, а нижний оставить молодым иммигрантам. Но в итоге решили, что лучше будет объединить обе группы.

Мост между культурами и поколениями

Чурович считает, что старики часто чувствуют себя одиноко, даже если они регулярно встречаются с другими пенсионерами. "Они нередко ощущают себя исключенными из общества, потому что большая часть информации к ним поступает либо от людей их возраста, либо из СМИ", - говорит она.

Драгана Чурович (слева) в в творческой студии в SällBo с соседкой Анки Андерсон

Что же касается иммигрантов в Швеции, то часто они заселяются в районы, где до 80% жителей уже составляют мигранты первого и второго поколения. Те же, кто приехал в Швецию ребенком без родственников, часто вообще не имеют никакого контакта со взрослыми шведами - кроме работников социальных служб. "Учитывая еще и культурные различия с местным населением, это означает, что социальная жизнь таких детей полностью ограничена контактами с детьми и подростками, находящимися в такой же жизненной ситуации", - поясняет Чурович.

Она рассчитывает, что, живя и работая рядом с пожилыми шведами, молодые мигранты начнут лучше понимать шведское общество и приобретут практические навыки, которые в обычной ситуации дети получают от своих родителей. Молодые беженцы сталкиваются в Швеции с большим числом предрассудков, поэтому Чурович надеется, что проект поможет им понять, что не все в стране относятся к ним с подозрением.

Пенсионеры стремятся к общению

Кристин Оман, которая раньше работала в местном антикризисном центре, говорит, что ее заинтриговала идея проекта SällBo. Пенсионерке уже давно нравилось общаться с 20-летними друзьями ее дочери и мужем-музыкантом. "В последние годы я каждое Рождество проводила со своей дочерью в Гетеборге. Им нравятся нестандартные люди. Никто не сидел, уставившись в планшеты или телефоны - все общались".

Сын Розанны Симсон, Данте, станет самым молодым жителем в SällBo

Но все же дочь живет в 200 километрах от Кристин, а сын - в два раза дальше, в Карлстаде. Поэтому спустя семь лет после выхода на пенсию женщина почувствовала себя одиноко в своей квартире в центре города.

В SällBo квартиры маленькие, однако в доме много совместного пространства. На каждом этаже есть две гостиные, которые были преобразованы в художественную мастерскую, комнату для занятий йогой, библиотеку, комнату для настольных и компьютерных игр, тренажерный зал. А кухни были тематически украшены как помещения для маринования, выпечки или выращивания зелени. Авторы проекта надеются, что это будет стимулировать жителей больше передвигаться между этажами.

Калле и Анки Андерсон, которым 85 и 70 лет, переехали сюда из соседнего дома, расположенного в 300 метрах. Они уже встречались с молодежью, которая жила здесь раньше, пока дом еще был предназначен только для беженцев. "Здесь жили 89 детей-мигрантов, и у нас не было с ними никаких проблем," - вспоминает Анки. - "Они ничего не рушили, всегда здоровались и были дружелюбны".

Как и Оман, чету Андерсон, в первую очередь, привлекла перспектива пожить рядом с молодежью. "Мы думаем, что будем много с ними общаться. Нам не хочется жить только со стариками," - говорит Анки. - "Думаю, мы будем заваривать кофе, сидеть и общаться потихоньку. Посмотрим".

Борьба с одиночеством

Драгану Чурович удивило то, что ее проект заинтересовал не только пожилых шведов, но и молодых.

С тех пор как у Розанны Симсон полтора года назад родился сын, она жила со своей свекровью, но подыскивала новое место для отдельной жизни. "Мы вздохнули с облегчением, когда увидели этот дом. Мы боялись, что после жизни в большой семье нам будет одиноко в отдельной комнате", - поясняет она. - "Я обожаю жить со стариками. Обычно они очень болтливы и постоянно рассказывают, как они жили, когда были молодыми. По-моему, это очень мило".

Пока проект SällBo рассчитан на два года, после чего муниципальная компания решит, продолжать ли его или переоборудовать здание обратно под дом престарелых. Как бы там ни было, Оман уверена, что проект будут копировать и в других шведских городах. "Сегодня в Швеции очень много людей, которым не с кем общаться," - говорит она. - "Мы поневоле сидим дома в одиночестве. Думаю, таких проектов будет все больше и больше".

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