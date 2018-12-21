Для внутренней политики ФРГ 2019 год будет напряженным

Отправить в отставку канцлера в Германии не так просто. Но при всем при этом бундестаг вполне может заявить: "Мы не доверяем Меркель". Похожая ситуация уже была в истории Германии - во времена Веймарской республики. Тогда это в конечном итоге привело к тому, что к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером. Этот исторический опыт научил тех, кто разрабатывал Основной закон страны одному - вотум недоверия может быть объявлен только в том случае, если он "конструктивен". Это означает, Меркель может уйти с поста канцлера только в том случае, если на ее место придет человек, который сумеет получить поддержку большинства депутатов бундестага. Но такой кандидатуры пока нет.

Поэтому в 2019 году Ангела Меркель по-прежнему будет "номером один" на политической арене. Даже если она больше не является председателем Христианско-демократического союза (ХДС), а возглавляет правящую коалицию, в состав которой входят кроме христианских демократов их братская партия Христианско-социальный союз (ХСС) и социал-демократы Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

"Все ниточки еще в руках у Меркель, - говорит берлинский политолог Торстен Фас (Thorsten Faas). - Против ее воли, никто не заставит ее покинуть этот пост".

Так долго, как захочет Меркель

До сих пор на вопрос о том, как долго она останется на посту канцлера Меркель отвечала - до конца легислатурного периода, то есть до 2021 года. Но она готова и к резким переменам, что и продемонстрировала, отказавшись баллотироваться на пост председателя ХДС. Ангела Меркель в случае необходимости готова среди ночи отказаться от своего нынешнего поста, как это сделал один из ее предшественников Вилли Брандт (Willy Brandt) в 1974 году.

Заседание бундестага

В этом случае Основной закон ФРГ не предусматривает проведениеновых выборов. Правительство может возглавлять человек, временно занимающий пост канцлера, причем так долго, пока бундестаг не выберет нового канцлера.

Другим более элегантным политическим решением был бы так называемый вотум доверия, который могут вынести депутаты бундестага. К этому уже прибегали предшественники Меркель, уставшие от выполнения своих обязанностей на посту канцлера. И здесь важную роль играет вопрос стабильности, прописанный в Основном законе страны. Новые выборы не будет назначены до тех пор, пока не будет найден новый канцлер. Например, Аннегрет Крамп- Карренбауэр – преемница уходящей Меркель.

Смена партнеров по коалиции или новые выборы?

Но это все теория. "На практике все партии, входящие в правящую коалицию, сейчас нервничают, говорит Фас. - Долгое время так продолжаться не может. Прежде всего, нестабильна СДПГ. После выборов в Европарламент в мае 2019 года или к моменту подведения промежуточных итогов правящей коалиции осенью 2019 года социал-демократы могут выйти из нее, чтобы ослабить давление внутри партии".

Аннегрет Крамп- Карренбауэр и Ангела Меркель

Меркель в таком случае может возглавить правительство меньшинства. На такой сценарий могут согласиться "зеленые" и СвДП. Крамп-Карренбауэр в таком случае займет пост канцлера в 2020 и будет создавать коалицию уже с новыми партнерами.

Новых выборов уже в 2019 году правящая коалиция хотела бы избежать. По многим причинам. О нежелании новых выборов, заявил новый генсек ХДС Пауль Цимиак (Paul Ziemiak). И так думают многие его коллеги в бундестаге из ХДС/ХСС и СДПГ. Согласно последним соцопросам, в случае новых выборов они могут лишиться своих депутатских мандатов.

И президент ФРГ тоже не поддерживает сценарий новых выборов. Согласно Основному закону страны, назначить их - в его компетенции.

2019 год: какие перспективы у популистов

Большинство немцев хотят, чтобы Меркель осталась на посту канцлера. Ее популярность снова выросла. Но ее противники - правые популисты и в 2019 году могут заставлять Меркель нервничать.

Например, во время выборов в Европарламент. Такие выборы на руку протестным партиям, говорит Торстен Фас, - В Европарламенте представители АдГ хотели бы объединиться с правыми популистами из Италии и Австрии. Получится ли у них это, неизвестно. Но, как ожидается, в отличие от прошлых выборов в Европарламент, фракция правых популистов получит больше мандатов, а значит больше денег и влияния.

Кроме того, осенью 2019 года в Германии пройдут выборы в трех федеральных землях - Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, где АдГ может стать самой мощной политической силой. А в девяти федеральных землях пройдут коммунальные выборы. По их результатам, АдГ может получить власть на местах. План Меркель на 2019 год прост: ХДС должна вновь завоевать голоса избирателей, которые удалось заполучить АдГ. Если этого не произойдет, в партии возникнет недовольство. "Коммунальные выборы в конечном счете станут решающими и определят, останется ли правящая коалиция в нынешнем составе или нет", - отмечает Торстен Фас.

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