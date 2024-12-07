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Дима Елагин
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Дима Елагин: другие публикации
О любви мужчин и одиночестве. Новое кино с Дэниелом Крейгом
О любви мужчин и одиночестве. Новое кино с Дэниелом Крейгом
Драма "Квир" Луки Гуаданьино вышла в немецкий кинопрокат. Фильм, вероятно, станет фаворитом на получение "Оскара".
Культура
02.01.2025
2 января 2025 г.
10 немецких фильмов, которые должен знать каждый
10 немецких фильмов, которые должен знать каждый
Вскоре начинаются Рождественские каникулы - самое время, чтобы посмотреть важные для мировой истории немецкие фильмы.
Культура
30.12.2024
30 декабря 2024 г.
В шорт-листе "Оскара" - фильм о квир-художнице из России
В шорт-листе "Оскара" - фильм о квир-художнице из России
Шансы на "Оскар" есть у картины о российской дрэг-квин Гене Марвин и фильма об украинских художниках на передовой.
Культура
19.12.2024
19 декабря 2024 г.
"Конклав" от режиссера "На Западном фронте без перемен"
"Конклав" от режиссера "На Западном фронте без перемен"
Фильм "Конклав" немецкого режиссера Эдварда Бергера номинирован на "Золотой глобус" в шести категориях. Почему?
Культура
09.12.2024
9 декабря 2024 г.
"Семя священного инжира" - фаворит наградного киносезона
"Семя священного инжира" - фаворит наградного киносезона
Иранская драма "Семя священного инжира" Мохаммада Расулофа - один из самых ярких фильмов года.
Культура
07.12.2024
7 декабря 2024 г.
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