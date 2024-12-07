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Дима Елагин

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Дима Елагин: другие публикации

"Квир", сцена из фильма

О любви мужчин и одиночестве. Новое кино с Дэниелом Крейгом

О любви мужчин и одиночестве. Новое кино с Дэниелом Крейгом

Драма "Квир" Луки Гуаданьино вышла в немецкий кинопрокат. Фильм, вероятно, станет фаворитом на получение "Оскара".
Культура2 января 2025 г.
Кадр из фильма "Золотая перчатка"

10 немецких фильмов, которые должен знать каждый

10 немецких фильмов, которые должен знать каждый

Вскоре начинаются Рождественские каникулы - самое время, чтобы посмотреть важные для мировой истории немецкие фильмы.
Культура30 декабря 2024 г.
Кадр из фильма "Королевство" ("Queendom")

В шорт-листе "Оскара" - фильм о квир-художнице из России

В шорт-листе "Оскара" - фильм о квир-художнице из России

Шансы на "Оскар" есть у картины о российской дрэг-квин Гене Марвин и фильма об украинских художниках на передовой.
Культура19 декабря 2024 г.
Рэйф Файнс в фильме "Конклав" Эдварда Бергера

"Конклав" от режиссера "На Западном фронте без перемен"

"Конклав" от режиссера "На Западном фронте без перемен"

Фильм "Конклав" немецкого режиссера Эдварда Бергера номинирован на "Золотой глобус" в шести категориях. Почему?
Культура9 декабря 2024 г.
"Семя священного инжира", кадр из фильма

"Семя священного инжира" - фаворит наградного киносезона

"Семя священного инжира" - фаворит наградного киносезона

Иранская драма "Семя священного инжира" Мохаммада Расулофа - один из самых ярких фильмов года.
Культура7 декабря 2024 г.
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