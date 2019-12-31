Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020

Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.
Смотрите также:
Президент России хочет отметить годовщину 75-летия победы над нацистской Германией утверждением новой и, как он думает, окончательной версии российской истории ХХ века, считает Константин Эггерт. (30.12.2019)
Два важнейших события для Кремля - 75-летие победы и выборы президента США. Первое будет удерживать от резких шагов во внешней политике, а второе - подталкивать к действиям, считает Константин Эггерт. (02.01.2020)
Москва и Минск так и не подписали соглашение об углубленной интеграции. Кремлю связывает руки необходимость представить интеграционный процесс с РБ добровольным, считают белорусские политологи. (25.12.2019)
"Трансфер власти" после 2024 года стал основной темой, которая занимала внимание журналистов немецких масс-медиа, комментировавших итоги пресс-конференции Владимира Путина. (20.12.2019)
"Северный поток-2" и "Турецкий поток" строили, чтобы лишить Украину транзита газа. Провал этого геополитического плана дает "Газпрому" шанс просто делать бизнес, считает Андрей Гурков. (28.12.2019)