 Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020 | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.01.2020

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Россия

Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020

Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

Владимир Путин, окруженный дизлайками во время новогоднего обращения - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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