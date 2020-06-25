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Джузеппе Верди

Великий итальянский композитор был одним их создателей современной оперы.

Вершиной творчества композитора стали три последние оперы из 26, написанных им, - "Аида", "Отелло", "Фальстаф".

ARCHIV - 28.07.2019, Österreich, Salzburg: Anna Netrebko, in der Rolle der Adriana Lecouvreur, lächelt beim Schlussapplaus nach der Premiere der Oper «Adriana Lecouvreur» im Rahmen der Salzburger Festspiele. (zu dpa «Anna Netrebko will nicht über Corona sprechen») Foto: Barbara Gindl/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Нетребко запела после карантина и вернула оперу в Германию 25.06.2020

В это трудно поверить, но опера все еще существует! Так публика в Дрездене отреагировала на премьеру оперы "Дон Карлос" с участием российской дивы.
The director Franco Zeffirelli presents at his home opera 'La Traviata' that will go on stage to Arena of Verona in Rome, ITALY-13-02-2019 |

Скончался итальянский режиссер Франко Дзеффирелли 15.06.2019

Режиссер "Гамлета" с Мелом Гибсоном и "Джейн Эйр" с Шарлоттой Генсбур, лауреат премии BAFTA скончался в Риме на 97-м году жизни.
06.03.2019, Hamburg: Oksana Dyka (l) als Abigaille, und Dimitri Platanias als Nabucco (r) und andere Ensemblemitglieder bei einer Probe zu Verdis Nabucco, das an der Hamburger Staatsoper am 10. März Premiere hat. In der Inszenierung des Russen Kirill Serebrennikow, der in Moskau unter Hausarrest steht, spielen und singen auch Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern. Musikalische Leitung: Paolo Carignani. | Verwendung weltweit

Триумф из-под ареста: немецкие критики о новой постановке Серебренникова 11.03.2019

В Гамбурге состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова. Критики сходятся во мнении: это был успех.
Rigoletto von Timofej Kuljabin im Opernhaus Wuppertal. Copyright: Opernhaus Wuppertal / Wil van Iersel

Разврат и коррупция: Кулябин поставил триллер в Германии 11.04.2017

Что такое опера без париков, привычного сюжета и банального финала? Корреспондент DW побывала на первой постановке Тимофея Кулябина в Германии.

Der Schriftsteller Peter Stein nach einer Pressekonferenz am 11.09.2007 in Berlin im Haus der Berliner Festspiele. Der ehemalige Schaubühnen-Intendant gehört zu den prominenten Gästen des Berliner Literaturfestivals, das bis zum 16. September 2007 mit mehr als 250 Veranstaltungen aufwartet. Foto: Soeren Stache +++(c) dpa - Report+++

Немецкий режиссер Петер Штайн поставил новую "Аиду" в Москве 11.04.2014

Премьера спектакля состоится 11 апреля в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Verdi / Foto um 1895 Verdi, Giuseppe ital. Komponist, Le Roncole bei Busseto 10.10.1813 - Mailand 27.1.1901. Portraetaufnahme, um 1895.

Viva Verdi! В Германии широко отмечают 200-летие Джузеппе Верди 10.10.2013

Юбилей великого итальянца, ровесника и конкурента Рихарда Вагнера - повод для многочисленных премьер, публикаций и споров.
«Verdi» steht am 27.08.2013 in der Ausstellung «Unternehmen Oper» in der Bertelsmann Hauptstadtrepräsentanz in Berlin auf einer Silhouette des Komponisten. Vom 30.08.2013 bis zum 15.09.2013 werden in der Ausstellung anlässlich des 200. Geburtstags des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi unter anderem Originale aus dem Ricordi-Archiv Mailand gezeigt. Foto: Matthias Balk/dpa

Выставка в Берлине рассказывает о деловой хватке Джузеппе Верди 29.08.2013

Джузеппе Верди был не только великим композитором, но и успешным предпринимателем. Экспозиция "Предприятие "Опера" проливает свет на этот талант знаменитого итальянца.
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 03: Opera singer Anna Netrebko attends MET Opera Summer HD Festival Closing Night at Lincoln Center on September 3, 2012 in New York City. (Photo by Robin Marchant/Getty Images)

Анна Нетребко выпустила долгожданный альбом 13.06.2013

Оперная дива XXI столетия Анна Нетребко порадует любителей итальянской классической музыки новым сборником арий из опер Джузеппе Верди, которые она выбрала по своему вкусу.
C. van Cleve, Maria Annunziata Cleve, Cornelis van geb. 1520 (Zuschreibung). 'Maria Annunziata', 1541-1555. Oel auf Holz, 65 x 49 cm. Lissabon, Museu Nacional de Arte Antiga.

Minguet Quartett играет Верди 06.02.2012

Сегодня в нашем подкасте - "Аве Мария" Джузеппе Верди. Весьма популярное сочинение, но в весьма необычном исполнении.
Elisabeth of Valois, sung by Galina Gorchakova, comforts her lady-in-waiting during the final dress rehearsal of Giuseppe Verdi's opera Don Carlo at the Metropolitan Opera House in New York, Wednesday, Dec. 26, 2001. Behind Gorchakova, third from right, is Phillip II, King of Spain, played by Samuel Ramey. (AP Photo/Stuart Ramson)

Предостережение из прошлого 24.03.2002

Опера Джузеппе Верди "в какой-то мере перекликается с духом нашего времени, с нашим состоянием политической растерянности."