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Великий итальянский композитор был одним их создателей современной оперы.
Вершиной творчества композитора стали три последние оперы из 26, написанных им, - "Аида", "Отелло", "Фальстаф".
В это трудно поверить, но опера все еще существует! Так публика в Дрездене отреагировала на премьеру оперы "Дон Карлос" с участием российской дивы.
Режиссер "Гамлета" с Мелом Гибсоном и "Джейн Эйр" с Шарлоттой Генсбур, лауреат премии BAFTA скончался в Риме на 97-м году жизни.
В Гамбурге состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Набукко" в постановке Кирилла Серебренникова. Критики сходятся во мнении: это был успех.
Что такое опера без париков, привычного сюжета и банального финала? Корреспондент DW побывала на первой постановке Тимофея Кулябина в Германии.
Премьера спектакля состоится 11 апреля в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Юбилей великого итальянца, ровесника и конкурента Рихарда Вагнера - повод для многочисленных премьер, публикаций и споров.
Джузеппе Верди был не только великим композитором, но и успешным предпринимателем. Экспозиция "Предприятие "Опера" проливает свет на этот талант знаменитого итальянца.
Оперная дива XXI столетия Анна Нетребко порадует любителей итальянской классической музыки новым сборником арий из опер Джузеппе Верди, которые она выбрала по своему вкусу.
Сегодня в нашем подкасте - "Аве Мария" Джузеппе Верди. Весьма популярное сочинение, но в весьма необычном исполнении.
Опера Джузеппе Верди "в какой-то мере перекликается с духом нашего времени, с нашим состоянием политической растерянности."
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